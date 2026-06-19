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Δημήτρης Παπαϊωάννου: Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης η πρώτη προβολή εικόνων από τη νέα του ταινία
Δημήτρης Παπαϊωάννου: Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης η πρώτη προβολή εικόνων από τη νέα του ταινία
Ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης διατηρεί στενούς δεσμούς με το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων
Με μια μεγάλη έκπληξη θα ανοίξει τις πύλες του το φετινό, τέταρτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης που διοργανώνεται από τις 19 έως τις 25 Ιουνίου. Ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης και λάτρης του νησιού Δημήτρης Παπαϊωάννου θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά, μια πρώιμη μορφή του «This That Keeps On / a personal archaeology» που αποτελεί την κινηματογραφική καταγραφής μιας περφόρμανς που δημιουργήθηκε μετά από ανάθεση του Μουσείου Κυκλαδικής τέχνης.
Στην παράσταση αυτή ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστράτευσε εικόνες και σώματα-χίμαιρες από τις τέσσερις δεκαετίες έργου του και τις αναγέννησε δίπλα σε ολοκαίνουργια στοιχεία κινούμενων εικόνων και γλυπτικών εγκαταστάσεων, σε μια προσωπική αφήγηση. Σώματα και υλικά διαπραγματεύονται τις έννοιες της μνήμης, της ανασκαφής, της ευθραυστότητας, του ερωτισμού, της συνένωσης, της καταγωγής, αλλά και της αδιαμεσολάβητης χαράς της ζωής στο μοναδικό ιστορικό, γεωλογικό και καλλιτεχνικό τοπίο των Κυκλάδων.
Εκεί, λοιπόν, στο βαθύ μπλε του Αιγαίου, στο νησί όπου έχει περάσει πολλά καλοκαίρια του, και όχι σε κάποια επίσημη αθηναϊκή αίθουσα αποφάσισε να γίνει η πρώτη προβολή της πρώιμης μορφής της ταινίας μεγάλου μήκους που βρίσκεται σε εξέλιξη, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ της οποίας υπογράφει ο ίδιος.
Κατά τη διάρκεια της προβολής, το κοινό θα έχει τη σπάνια ευκαιρία να δει το έργο σε μια ενδιάμεση φάση της δημιουργικής του διαδρομής και να αποκτήσει μια μοναδική εικόνα της καλλιτεχνικής διαδικασίας πίσω από αυτό. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.
Κατά τα άλλα το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης θα περιλαμβάνει προβολές, VR έργα, performances, συζητήσεις και εργαστηρία που εξερευνούν τη σχέση του κινηματογράφου με το σώμα, την τεχνολογία, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία.
Με κεντρικό άξονα το «How Soon Is Now?», η φετινή διοργάνωση στρέφεται γύρω από την αίσθηση ότι ζούμε σε μια εποχή συνεχούς επιτάχυνσης. Οι εικόνες παράγονται και εξαφανίζονται ασταμάτητα, οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς, ενώ η τεχνολογία επηρεάζει όλο και περισσότερο τον τρόπο που επικοινωνούμε, θυμόμαστε, επιθυμούμε και υπάρχουμε μαζί.
Μέσα από ταινίες και καλλιτεχνικές πρακτικές από όλο τον κόσμο, το φεστιβάλ φέρνει κοντά έργα που συνομιλούν με ζητήματα πολιτικής, οικολογίας, ταυτότητας, ψηφιακής ζωής, queer εμπειρίας και αντίστασης. Το φετινό πρόγραμμα κινείται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, το essay film, τον πειραματικό κινηματογράφο και τις νέες μορφές εικόνας, δημιουργώντας έναν διάλογο γύρω από το πώς καταγράφεται και βιώνεται το παρόν σήμερα.
Όλες οι εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Στην παράσταση αυτή ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστράτευσε εικόνες και σώματα-χίμαιρες από τις τέσσερις δεκαετίες έργου του και τις αναγέννησε δίπλα σε ολοκαίνουργια στοιχεία κινούμενων εικόνων και γλυπτικών εγκαταστάσεων, σε μια προσωπική αφήγηση. Σώματα και υλικά διαπραγματεύονται τις έννοιες της μνήμης, της ανασκαφής, της ευθραυστότητας, του ερωτισμού, της συνένωσης, της καταγωγής, αλλά και της αδιαμεσολάβητης χαράς της ζωής στο μοναδικό ιστορικό, γεωλογικό και καλλιτεχνικό τοπίο των Κυκλάδων.
Εκεί, λοιπόν, στο βαθύ μπλε του Αιγαίου, στο νησί όπου έχει περάσει πολλά καλοκαίρια του, και όχι σε κάποια επίσημη αθηναϊκή αίθουσα αποφάσισε να γίνει η πρώτη προβολή της πρώιμης μορφής της ταινίας μεγάλου μήκους που βρίσκεται σε εξέλιξη, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ της οποίας υπογράφει ο ίδιος.
Κατά τη διάρκεια της προβολής, το κοινό θα έχει τη σπάνια ευκαιρία να δει το έργο σε μια ενδιάμεση φάση της δημιουργικής του διαδρομής και να αποκτήσει μια μοναδική εικόνα της καλλιτεχνικής διαδικασίας πίσω από αυτό. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.
Κατά τα άλλα το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης θα περιλαμβάνει προβολές, VR έργα, performances, συζητήσεις και εργαστηρία που εξερευνούν τη σχέση του κινηματογράφου με το σώμα, την τεχνολογία, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία.
Με κεντρικό άξονα το «How Soon Is Now?», η φετινή διοργάνωση στρέφεται γύρω από την αίσθηση ότι ζούμε σε μια εποχή συνεχούς επιτάχυνσης. Οι εικόνες παράγονται και εξαφανίζονται ασταμάτητα, οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς, ενώ η τεχνολογία επηρεάζει όλο και περισσότερο τον τρόπο που επικοινωνούμε, θυμόμαστε, επιθυμούμε και υπάρχουμε μαζί.
Μέσα από ταινίες και καλλιτεχνικές πρακτικές από όλο τον κόσμο, το φεστιβάλ φέρνει κοντά έργα που συνομιλούν με ζητήματα πολιτικής, οικολογίας, ταυτότητας, ψηφιακής ζωής, queer εμπειρίας και αντίστασης. Το φετινό πρόγραμμα κινείται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, το essay film, τον πειραματικό κινηματογράφο και τις νέες μορφές εικόνας, δημιουργώντας έναν διάλογο γύρω από το πώς καταγράφεται και βιώνεται το παρόν σήμερα.
Όλες οι εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
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