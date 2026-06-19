Δημήτρης Παπαϊωάννου: Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης η πρώτη προβολή εικόνων από τη νέα του ταινία

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.