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Φωτιά σε χώρο εστίασης στην Καλλιθέα
Φωτιά σε χώρο εστίασης στην Καλλιθέα
Η πυρκαγιά ξέσπασε στο πατάρι και έσβησε με την επέμβαση τριών οχημάτων
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στο πατάρι χώρου εστίασης στην Καλλιθέα. το κατάστημα ήταν κλειστό.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά.
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστίασης, σε περιοχή του δήμου Καλλιθέας Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026
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