Αρχαία Μεσσήνη: Άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς

Α διαπραγμάτευτη προτεραιότητα η προστασία της ζωής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, απέναντι στις απειλές της κλιματικής κρίσης, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη