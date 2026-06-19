45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης: Ανοίγει σήμερα την αυλαία του

Ανοίγει σήμερα τις πύλες του, στη νέα παραλία της

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. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Στη φετινή διοργάνωση, όπως είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπαρμπουνάκης, θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια, με τη συμμετοχή 400 εκδοτών και 500 συγγραφέων, οι οποίοι θα συναντήσουν το κοινό και θα υπογράψουν τα βιβλία τους. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις, καθώς και ένα ειδικό θεματικό εκθετήριο αφιερωμένο στα comics.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαρμπουνάκη, το κεντρικό γεγονός του Φεστιβάλ είναι η επανέκδοση και παρουσίαση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ενός σπάνιου ιστορικού κειμένου του 1500, με τίτλο «ΓΑΛΗΝΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΒΛΙΑ ΙΑ΄ και ΠΡΟΣ ΓΛΑΥΚΩΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Β΄». «Πρόκειται για το μοναδικό αντίτυπο στον κόσμο που διασώζεται στο ΑΠΘ, περιλαμβάνει δύο πραγματείες του ιατρού και φιλοσόφου Γαληνού και αναμένεται να προκαλέσει διεθνή αίσθηση», τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Σ.ΕΚ.Β.Ε.

Αυτό που, πάντως, έχει σημασία και υπογράμμισε χθες ο κ. Μπαρμπουνάκης, είναι πως το βιβλίο βρίσκεται σε ανοδική πορεία, ειδικά μετά τον κορονοϊό, με συνολικά 12.000 νέες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων 2.700 παιδικών βιβλίων.

Το Φεστιβάλ συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, με υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συζήτηση με θέμα «Η ανθεκτικότητα των υδάτων» σε σχέση με την κλιματική κρίση, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμετέχουν: Χάρης Κούντουρος, Σάκης Αρναούτογλου (ευρωβουλευτής), Νικόλαος Γεωργιάδης, Ελπίδα Κολοκυθά (καθηγήτρια ΑΠΘ), Άγις Παπαδόπουλος (πρόεδρος ΕΥΑΘ). Συντονισμός: Κώστας Μπλιάτκας.

«Παιχνίδισμα φιλαναγνωσίας: Από το Βυζάντιο στην Τεχνητή Νοημοσύνη». Μια διαδραστική δράση για μικρούς και μεγάλους σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» και τον καθηγητή του ΑΠΘ, Ανδρέα Γκουτζιοκώστα.

«Κώστας Αξελός: Η σκέψη του σήμερα». Ανοιχτός φιλοσοφικός διάλογος σε συνεργασία με την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη. Συμμετέχουν: Πέτρος Σατραζάνης, Δημήτρης Δημητριάδης, Κατερίνα Δασκαλάκη.

Αφιέρωμα «Η Θεσσαλονίκη του Charles Diehl» σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», τιμώντας τον σπουδαίο Γάλλο βυζαντινολόγο που πρόβαλε διεθνώς την πόλη.