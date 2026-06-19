H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
«Μια Άλλη Θήβα»: Η παράσταση - φαινόμενο βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδεία
«Μια Άλλη Θήβα»: Η παράσταση - φαινόμενο βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδεία
Πού και πότε θα παρουσιαστεί
Έναν ακόμη κύκλο παραστάσεων, καλοκαιρινό αυτή τη φορά, ανοίγει η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου «Μια Άλλη Θήβα». Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, με πρωταγωνιστές τους Θάνο Λέκκα και Δημήτρη Καπουράνη, ξεκινάει σε λίγες μέρες περιοδεία σε επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα.
Ήδη έχουν εξαντληθεί οι θέσεις για τις παραστάσεις στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου (21/6), στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά (28/6), στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» (29/6) και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού (30/6).
Παράλληλα, λόγω της αυξημένης ζήτησης προστέθηκε επιπλέον παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τη Παρασκευή 26/6, ενώ περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων διατίθεται ακόμη για τις παραστάσεις στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας (27/6) και στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» (3 & 4/7).
Μετά τις εμφανίσεις της στην Αττική, η παράσταση θα ταξιδέψει σε μερικά από τα σημαντικότερα ανοιχτά θέατρα της χώρας: στο Θέατρο Δάσους της Θεσσαλονίκης (27/7), στα Ιωάννινα (30/7), στον Βόλο (31/7), στα Χανιά (4/8), στην Ιεράπετρα (5/8), με διπλές παραστάσεις στο Ηράκλειο (6 & 7/8) και μια τελευταία στο Ρέθυμνο (8/8).
Το έργο
Ένας συγγραφέας συναντά, επί σειρά μηνών, μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός, με τον οποίο πλέον δουλεύει ταυτόχρονα ο συγγραφέας.
Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και για τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στον μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι.
Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο αυτό έργο με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και το κοινό για τον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 2026
Αθήνα / Αττική
• 21 Ιουνίου – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου SOLD OUT
• 26 Ιουνίου – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
• 27 Ιουνίου – Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας
• 28 Ιουνίου – Βεάκειο Θέατρο Πειραιά SOLD OUT
• 29 Ιουνίου – Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» SOLD OUT
• 30 Ιουνίου – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού SOLD OUT
• 3 & 4 Ιουλίου – Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»
Υπόλοιπη Ελλάδα
• 27 Ιουλίου – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Δάσους
• 30 Ιουλίου – Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ
• 31 Ιουλίου – Βόλος – Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»
• 4 Αυγούστου – Χανιά – Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
• 5 Αυγούστου – Ιεράπετρα – 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας
• 6 & 7 Αυγούστου – Ηράκλειο – Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»
• 8 Αυγούστου – Ρέθυμνο – Θέατρο «Ερωφίλη»
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
• 30 Ιουνίου – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού SOLD OUT
• 3 & 4 Ιουλίου – Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»
Υπόλοιπη Ελλάδα
• 27 Ιουλίου – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Δάσους
• 30 Ιουλίου – Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ
• 31 Ιουλίου – Βόλος – Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»
• 4 Αυγούστου – Χανιά – Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
• 5 Αυγούστου – Ιεράπετρα – 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας
• 6 & 7 Αυγούστου – Ηράκλειο – Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»
• 8 Αυγούστου – Ρέθυμνο – Θέατρο «Ερωφίλη»
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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