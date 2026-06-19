Στοά Αρσακείου: Το Θέατρο Τεχνης κάνει ποδαρικό με μια παράσταση στο ανακαινισμένο αίθριό της
Στοά Αρσακείου: Το Θέατρο Τεχνης κάνει ποδαρικό με μια παράσταση στο ανακαινισμένο αίθριό της
Η παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες - The Loom» μιλάει για τον κοινωνικό έλεγχο που επιβλήθηκε και συνεχίζει να επιβάλλεται στη γυναικεία σεξουαλικότητα, από τους πανάρχαιους χρόνους έως τα ασφυκτικά πρότυπα του σήμερα
Με μια παράσταση του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν θα εγκαινιαστεί το θεατρικό μέρος του προγράμματος της ΣΤΟΑΣ culture, του νέου, ανοιχτού πολιτιστικού χώρου της Αθήνας που στεγάζεται στο αίθριο της πλήρως ανακαινισμένης Στοάς Αρσακείου και θα φιλοξενήσει το φετινό καλοκαίρι περισσότερες από 40 εκδηλώσεις.
Από τις 29 Ιουνίου και κάθε Δευτέρα στις 21.00, λοιπόν, θα παρουσιάζεται η παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες - The Loom», σε σκηνοθεσία της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Θέατρου Τέχνης Μαριάννας Κάλμπαρη.
Η παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες - The Loom» μιλάει για τον κοινωνικό έλεγχο που επιβλήθηκε και συνεχίζει να επιβάλλεται στη γυναικεία σεξουαλικότητα, από τους πανάρχαιους χρόνους έως τα ασφυκτικά πρότυπα του σήμερα. Είναι η Οδύσσεια που δεν επιτράπηκε στην Πηνελόπη να αφηγηθεί, αλλά και η Οδύσσεια, ή μάλλον η Πηνελοπιάδα, κάθε γυναίκας, του χτες και του σήμερα.
Στο επίκεντρο της σκηνής, ένας αργαλειός γίνεται η μηχανή μιας νέας πλοκής. Δεν παράγει απλώς ύφασμα. Παράγει ζωντανά μουσική, μνήμη, αφήγηση. Το ομηρικό έπος πλέκεται με πρωτότυπα κείμενα και μύθους, παραδοσιακά και νέα τραγούδια, σώμα και ρούχο.
Όλα «συρράπτονται» ζωντανά μέσα από τον ρυθμό του αργαλειού, δημιουργώντας αυτοσχέδιες ραψ-ωδίες, δηλαδή «ραμμένες» μεταξύ τους ωδές.
Στο κέντρο της σκηνής, η Φοίβη Βλάσση χρησιμοποιεί τον αργαλειό ως μουσικό όργανο, μετατρέποντας την πράξη της ύφανσης σε ζωντανή μουσική και τραγούδια. Η Μαριάννα Κάλμπαρη αφηγείται αναλαμβάνοντας τον ρόλο μιας σύγχρονης ραψωδού, ενώ η Χριστίνα Σουγιουλτζή γίνεται το γυναικείο σώμα που παλεύει με τα όριά του, με τους ρόλους που του αποδίδονται, με τα «κοστούμια» που καλείται να φορέσει ή να απεκδυθεί. Μέσα από τις δημιουργίες της ’ergon, η Μαριέττα Καρπαθίου συνομιλεί με το ύφασμα ως φορέα μνήμης, μεταμόρφωσης και πολιτισμού, ενώ η Στέλλα Κάλτσου φωτίζει με τον δικό της τρόπο την πρωτότυπη αυτή σκηνική συνάντηση, που συμπληρώνεται με τη συνεργασία στη σκηνοθεσία και σκηνογραφική επιμέλεια του Άγγελου Μπούρα.
Η ίδια η παράσταση δημιουργεί και ένα πλέγμα συνεργασιών. Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν συναντά τη Στοά Culture και εγκαινιάζει μαζί της έναν νέο δημιουργικό διάλογο μέσα στη Στοά Αρσακείου, στο ιστορικό κτίριο που αναγεννάται ως ένας νέος χώρος πολιτισμού,γεύσης και εμπειρίας. Το ελληνικό cultural fashion brand ’ergon, που επίσης αποκτά τη δική του νέα στέγη στη Στοά, φέρνει τη γνώση και την αισθητική του πάνω στο ένδυμα και τη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Θέατρο, μουσική, χορός, ρούχο και χώρος πλέκονται, υφαίνοντας μαζί ένα νέο πεδίο συνάντησης με οδηγό την ελληνικότητα και τη σύγχρονη δημιουργία.
Το The Loom επιστρέφει στην Οδύσσεια για να ξηλώσει ένα κομμάτι της και να το ξαναϋφάνει αλλιώς: από την πλευρά των γυναικών που υποχρεώθηκαν να «ντυθούν» συγκεκριμένους ρόλους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Γιατί δεν υπάρχει Οδύσσεια χωρίς πιστή Πηνελόπη.
Από τις 29 Ιουνίου και κάθε Δευτέρα στις 21.00, λοιπόν, θα παρουσιάζεται η παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες - The Loom», σε σκηνοθεσία της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Θέατρου Τέχνης Μαριάννας Κάλμπαρη.
Η παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες - The Loom» μιλάει για τον κοινωνικό έλεγχο που επιβλήθηκε και συνεχίζει να επιβάλλεται στη γυναικεία σεξουαλικότητα, από τους πανάρχαιους χρόνους έως τα ασφυκτικά πρότυπα του σήμερα. Είναι η Οδύσσεια που δεν επιτράπηκε στην Πηνελόπη να αφηγηθεί, αλλά και η Οδύσσεια, ή μάλλον η Πηνελοπιάδα, κάθε γυναίκας, του χτες και του σήμερα.
Στο επίκεντρο της σκηνής, ένας αργαλειός γίνεται η μηχανή μιας νέας πλοκής. Δεν παράγει απλώς ύφασμα. Παράγει ζωντανά μουσική, μνήμη, αφήγηση. Το ομηρικό έπος πλέκεται με πρωτότυπα κείμενα και μύθους, παραδοσιακά και νέα τραγούδια, σώμα και ρούχο.
Όλα «συρράπτονται» ζωντανά μέσα από τον ρυθμό του αργαλειού, δημιουργώντας αυτοσχέδιες ραψ-ωδίες, δηλαδή «ραμμένες» μεταξύ τους ωδές.
Στο κέντρο της σκηνής, η Φοίβη Βλάσση χρησιμοποιεί τον αργαλειό ως μουσικό όργανο, μετατρέποντας την πράξη της ύφανσης σε ζωντανή μουσική και τραγούδια. Η Μαριάννα Κάλμπαρη αφηγείται αναλαμβάνοντας τον ρόλο μιας σύγχρονης ραψωδού, ενώ η Χριστίνα Σουγιουλτζή γίνεται το γυναικείο σώμα που παλεύει με τα όριά του, με τους ρόλους που του αποδίδονται, με τα «κοστούμια» που καλείται να φορέσει ή να απεκδυθεί. Μέσα από τις δημιουργίες της ’ergon, η Μαριέττα Καρπαθίου συνομιλεί με το ύφασμα ως φορέα μνήμης, μεταμόρφωσης και πολιτισμού, ενώ η Στέλλα Κάλτσου φωτίζει με τον δικό της τρόπο την πρωτότυπη αυτή σκηνική συνάντηση, που συμπληρώνεται με τη συνεργασία στη σκηνοθεσία και σκηνογραφική επιμέλεια του Άγγελου Μπούρα.
Η ίδια η παράσταση δημιουργεί και ένα πλέγμα συνεργασιών. Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν συναντά τη Στοά Culture και εγκαινιάζει μαζί της έναν νέο δημιουργικό διάλογο μέσα στη Στοά Αρσακείου, στο ιστορικό κτίριο που αναγεννάται ως ένας νέος χώρος πολιτισμού,γεύσης και εμπειρίας. Το ελληνικό cultural fashion brand ’ergon, που επίσης αποκτά τη δική του νέα στέγη στη Στοά, φέρνει τη γνώση και την αισθητική του πάνω στο ένδυμα και τη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Θέατρο, μουσική, χορός, ρούχο και χώρος πλέκονται, υφαίνοντας μαζί ένα νέο πεδίο συνάντησης με οδηγό την ελληνικότητα και τη σύγχρονη δημιουργία.
Το The Loom επιστρέφει στην Οδύσσεια για να ξηλώσει ένα κομμάτι της και να το ξαναϋφάνει αλλιώς: από την πλευρά των γυναικών που υποχρεώθηκαν να «ντυθούν» συγκεκριμένους ρόλους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Γιατί δεν υπάρχει Οδύσσεια χωρίς πιστή Πηνελόπη.
Όμως αυτό που αιώνες τώρα αποκαλείται «πίστη», ίσως να ήταν εξαναγκαστική υποταγή. Αυτό που παρουσιάζεται ως αρετή και σύνεση, ίσως να ήταν φόβος. Μην ξεχνάμε άλλωστε και τις δώδεκα ανώνυμες δούλες της Πηνελόπης, εκείνες τις γυναίκες χωρίς δική τους ραψωδία, που τιμωρήθηκαν με άγριο θάνατο για να αποκατασταθεί η τάξη και η «τιμή» του ανδρικού κόσμου.
Εκεί λοιπόν που ο αργαλειός της Πηνελόπης υπήρξε εργαλείο επιβίωσης και σιωπηλής αντίστασης, εδώ γίνεται εργαλείο αποκάλυψης. Το ύφασμα που υφαίνεται σήμερα δεν καλύπτει την αλήθεια. Κάθε χτύπος της σαΐτας ξηλώνει λίγο τον παλιό μύθο και ράβει στη θέση του ένα άλλο τραγούδι: όχι πια μόνο την Οδύσσεια του ήρωα που επιστρέφει, αλλά τις Πηνελοπιάδες των γυναικών που υπέμειναν σωπαίνοντας, αλλά τώρα θέλουν να μιλήσουν.
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Εκεί λοιπόν που ο αργαλειός της Πηνελόπης υπήρξε εργαλείο επιβίωσης και σιωπηλής αντίστασης, εδώ γίνεται εργαλείο αποκάλυψης. Το ύφασμα που υφαίνεται σήμερα δεν καλύπτει την αλήθεια. Κάθε χτύπος της σαΐτας ξηλώνει λίγο τον παλιό μύθο και ράβει στη θέση του ένα άλλο τραγούδι: όχι πια μόνο την Οδύσσεια του ήρωα που επιστρέφει, αλλά τις Πηνελοπιάδες των γυναικών που υπέμειναν σωπαίνοντας, αλλά τώρα θέλουν να μιλήσουν.
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