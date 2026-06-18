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Βραβεία Ίρις: Ο θρίαμβος της «Πάττυ», η αδικημένη «Σπασμένη Φλέβα» και οι ηχηρές απουσίες - Δείτε φωτογραφίες
Τιμητικό βραβείο στον Παντελή Βούλγαρη για το σύνολο της προσφοράς του - Παρουσιαστές της βραδιάς η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Θανάσης Αλευράς
Με έναν μεγάλο νικητή, έναν δικαίως παραπονεμένο, πλήθος κόσμου αλλά και ηχηρές απουσίες ολοκληρώθηκε, το βράδυ της Τετάρτης στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η τελετή απονομής των φετινών Βραβείων Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, την οποία παρουσίασαν η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Θανάσης Αλευράς.
Το αθλητικό δράμα ενηλικίωσης του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» αναδείχτηκε σε απόλυτο νικητή της βραδιάς κερδίζοντας σε επτά από τις 16 συνολικά κατηγορίeς στις οποίες ήταν υποψήφια, και συγκεκριμένα τα βραβεία Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου, Β γυναικείου ρόλου, Καλύτερου Μοντάζ, Καλύτερου Ήχου και Καλύτερης Μουσικής. Δυστυχώς ο Γιώργος Γεωργόπουλος δεν ήταν εκεί να απολαύσει τον θρίαμβο του καθώς βρίσκεται εκτός χώρας, σε φεστιβάλ του εξωτερικού.
Μεγάλη αδικημένη των φετινών Βραβείων Ίρις ήταν, κατά γενική ομολογία, η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη η οποία επικράτησε τελικά σε μία μόνον κατηγορία από τις 12 στις οποίες ήταν υποψήφια, αυτή για του Β΄ Γυναικείου Ρόλου το οποίο κέρδισε εξ ημισείας η Μπέτυ Αρβανίτη, η οποία επίσης δεν έδωσε το παρών, με την Γιούλα Μπούνταλη για την ερμηνεία της στην ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ». Από τη «Σπασμένη Φλέβα», που κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού, ήταν επίσης υποψήφιοι ο Βασίλης Μπισμπίκης για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο ο οποίος πήγε στην τελετή, συνοδευόμενος από τη Δέσποινα Βανδή, αλλά έχασε το βραβείο από τον Χρήστο Πασσαλή του «Beachcomber» και η Μαρία Κεχαγιόγλου η οποία παρότι ήταν φαβορί για την εξαιρετική ερμηνεία της έχασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου που απομενήθηκε στην Χαρά Κυριαζή για την «Αρκουδότρυπα».
Απών ήταν και ο σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης στον οποίο απονεμήθηκε Τιμητικό Βραβείο για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του ο φίλος και συνεργάτης του Χρήστος Παληγιαννόπουλος ο οποίος μετέφερε τις ευχαριστίες του να το εξής μήνυμά του: «“Ό,τι έφτιαξα, το έκανα για τις σχέσεις των ανθρώπων και για τον ήχο της κουβέντας τους».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Λευτέρης Χαρίτος, κάνοντας μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Οι ταινίες μας συνέχισαν την πετυχημένη τους πορεία στα σημαντικότερα φεστιβάλ του εξωτερικού, επικυρώνοντας τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής κινηματογραφίας. Στο εσωτερικό, το ελληνικό κοινό έδειξε ότι αναζητά ακόμα τη μαγεία της μεγάλης οθόνης, με τα εισιτήρια να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία στην μετά-covid εποχή – και με την εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία αρκετών ελληνικών ταινιών, που είχαμε να δούμε εδώ και πολλά χρόνια.».
Τα Βραβεία Ίρις
Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας
Για την ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Στέφανος Κουτσαρδάκης, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Φένια Κοσοβίτσα
Βραβείο Ντοκιμαντέρ
Για την ταινία «Λο»: Θανάσης Βασιλείου, Κωνσταντίνος Βασίλαρος
Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής
Για την ταινία «Maricel»: Μαρία Δρανδάκη, Ηλίας Δημητρίου
Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους
Για την ταινία «Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει»: Δημήτρης Παπαθανάσης
Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ
Για την ταινία «Να φοβάσαι τ’άστρα του νοτιά»: Χρήστος Καρτέρης
Βραβείο Μικρού Μήκους Animation
Για την ταινία «Μαύρες Πολιτείες»: Χρήστος Μαγγανάς, Γιώργος Κυριάκος, Έφη Σκρομπόλα, Βασίλης Τζανίδης
Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας
Για την ταινία «Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει»: Βασίλης Παντελίδης
Βραβείο Σκηνοθεσίας
Για την ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Γιώργος Γεωργόπουλος
Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη
Για την ταινία «Αρκουδότρυπα»: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος
Βραβείο Σεναρίου
Για την ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Γιώργος Γεωργόπουλος
Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου
Για την ταινία «Beachcomber»: Χρήστος Πασσαλής
Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου
Για την ταινία «Αρκουδότρυπα»: Χαρά Κυριαζή
Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου
Απονεμήθηκε εξ ημισείας
Για την ταινία «Δεξιώσεις»: Χρήστος Βαλαβανίδης
Για την ταινία «Μικρές Ανάσες»: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος
Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου
Απονεμήθηκε εξ ημισείας
Για την ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Γιούλα Μπούνταλη
Για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα»: Μπέτυ Αρβανίτη
Βραβείο Φωτογραφίας
Για την ταινία «Beachcomber»: Γιώργος Καρβέλας
Βραβείο Μοντάζ
Για την ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Γιώργος Γεωργόπουλος
Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής
Για την ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Μαριλένα Ορφανού, Σταύρος Μητρόπουλος
Βραβείο Σκηνογραφίας
Για την ταινία «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων»: Λίζα Τσουλούπα
Βραβείο Ενδυματολογίας
Για την ταινία «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων»: Τριάδα Παπαδάκη
Βραβείο Ήχου
Για την ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ»: Νίκος Eξαρχος, Άρης Λουζιώτης, Κώστας Βαρυμποπιώτης
Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ
Για την ταινία «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων»: Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζήμος
Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφφέ
Για την ταινία «Κότα»: Glen McGuigan
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