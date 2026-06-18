Βραβεία Ίρις: Ο θρίαμβος της «Πάττυ», η αδικημένη «Σπασμένη Φλέβα» και οι ηχηρές απουσίες - Δείτε φωτογραφίες

Με έναν μεγάλο νικητή, έναν δικαίως παραπονεμένο, πλήθος κόσμου αλλά και ηχηρές απουσίες ολοκληρώθηκε, το βράδυ της Τετάρτης στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η τελετή απονομής των φετινών Βραβείων Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, την οποία παρουσίασαν η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Θανάσης Αλευράς.



Ζέτα Μακρυπούλια και Θανάσης Αλευράς

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«Σπασμένη Φλέβα»

Το αθλητικό δράμα ενηλικίωσης του Γιώργου Γεωργόπουλου «» αναδείχτηκε σε απόλυτο νικητή της βραδιάς κερδίζοντας σε επτά από τις 16 συνολικά κατηγορίeς στις οποίες ήταν υποψήφια, και συγκεκριμένα τα βραβεία Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου, Β γυναικείου ρόλου, Καλύτερου Μοντάζ, Καλύτερου Ήχου και Καλύτερης Μουσικής. Δυστυχώς ο ΓιώργοςΓεωργόπουλος δεν ήταν εκεί να απολαύσει τον θρίαμβο του καθώς βρίσκεται εκτός χώρας, σε φεστιβάλ του εξωτερικού.Μεγάλη αδικημένη των φετινών Βραβείων Ίρις ήταν, κατά γενική ομολογία, η «» τουη οποία επικράτησε τελικά σε μία μόνον κατηγορία από τις 12 στις οποίες ήταν υποψήφια, αυτή για του Β΄ Γυναικείου Ρόλου το οποίο κέρδισε εξ ημισείας η Μπέτυ Αρβανίτη, η οποία επίσης δεν έδωσε το παρών, με την Γιούλα Μπούνταλη για την ερμηνεία της στην ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ». Από τη «Σπασμένη Φλέβα», που κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού, ήταν επίσης υποψήφιοι ογια τον Α’ Ανδρικό Ρόλο ο οποίος πήγε στην τελετή, συνοδευόμενος από τη Δέσποινα Βανδή, αλλά έχασε το βραβείο από τοντου «Beachcomber» και ηη οποία παρότι ήταν φαβορί για την εξαιρετική ερμηνεία της έχασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου που απομενήθηκε στηνγια την «».Απών ήταν και ο σκηνοθέτηςστον οποίο απονεμήθηκε Τιμητικό Βραβείο για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του ο φίλος και συνεργάτης του Χρήστος Παληγιαννόπουλος ο οποίος μετέφερε τις ευχαριστίες του να το εξής μήνυμά του: «“Ό,τι έφτιαξα, το έκανα για τις σχέσεις των ανθρώπων και για τον ήχο της κουβέντας τους».