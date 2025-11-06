Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
«Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων»: Η ιστορία του Ιησού μέσα από τα μάτια ενός παιδιού - Δείτε τρέιλερ
Η οικογενειακή ταινία κινουμένων σχεδίων που σημειώνει παγκόσμια επιτυχία έρχεται στην Ελλάδα
Tην πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ, αυτήν του Ιησού Χριστού, διηγείται ο Κάρολος Ντίκενς στον μικρό γιο του, Γουόλτερ ο Κάρολος Ντίκενς στην οικογενειακή ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων», που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Δεκεμβρίου.
Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του.
H ταινία μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη διαχρονική δύναμη της ελπίδας, της αγάπης και της λύτρωσης , μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Εμπνευσμένη από τον Κάρολο Ντίκενς, παρουσιάζει τη ζωή του Ιησού Χριστού μέσα από ένα εντυπωσιακό animation με συγκλονιστική μουσική, που θα συγκινήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας.
Στην Αμερική, κυκλοφόρησε με ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Πιρς Μπρόσναν, Όσκαρ Άιζακ, Κένεθ Μπράνα και Ούμα Θέρμαν.
Η ταινία, σε σκηνοθεσία Σεόνγκ-χο Γιανγκ, έχει μαγέψει το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία παγκοσμίως με τις εισπράξεις της να ξεπερνούν τα 77,6 εκατομμύρια δολάρια.
