Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Γλυκερία: Ετοιμάζει ζωντανές εμφανίσεις στην Πλάκα
Γλυκερία: Ετοιμάζει ζωντανές εμφανίσεις στην Πλάκα
Ποιοι καλλιτέχνες θα συμπληρώνουν το μουσικό σχήμα
Ένα λαϊκό πάλκο στήνει η Γλυκερία στην καρδιά της Πλάκας, στη μουσική σκηνή «Οδός Λυσίου». Εκεί θα τραγουδά από τις 15 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Σάββατο βράδυ, έχοντας στο πλευρό της τρεις αξιόλογους ερμηνευτές, τη Σοφία Παπάζογλου, τον Χάρη Μακρή και τη Χριστιάνα Γαλιάτσου.
Η Γλυκερία δεν χρειάζεται συστάσεις. Αποτελεί, εδώ και δεκαετίες μια από τις πλέον γνώριμες κι αγαπημένε φωνές του ελληνικού τραγουδιού και διαθέτει ένα τεράστιο προσωπικό ρεπερτόριο που εκτείνεται από το σμυρναίικο, το λαϊκό και το ρεμπέτικο μέχρι το σύγχρονο έντεχνο. Έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους ερμηνευτές της χώρας ενώ ταξιδεύει, επί σειρά ετών, την ελληνική μουσική στο εξωτερικό.
Η Σοφία Παπάζογλου, με τη χαρακτηριστική φωνή και το έντονο ερμηνευτικό της πάθος, αποτελεί μια από τις πιο εκφραστικές παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Μέσα από τα διαφορετικά βιώματα που φέρνει στη σκηνή, δημιουργεί έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό, ενώ με βαθιά αγάπη για το λαϊκό και το παραδοσιακό ρεπερτόριο συνεχίζει με συνέπεια μια πορεία γεμάτη ευαισθησία, αυθεντικότητα και ανθρώπινη ζεστασιά.
Ο Χάρης Μακρής, από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς ερμηνευτές της νεότερης γενιάς, ξεχωρίζει για τη δύναμη και το συναίσθημα που αποπνέει η φωνή του. Με ξεχωριστή σκηνική παρουσία, παντρεύει το λαϊκό με το έντεχνο στοιχείο, με φυσικότητα και πάθος.
Η Χριστιάνα Γαλιάτσου, με φωνή γεμάτη ευαισθησία και δυναμισμό, φέρνει φρέσκο αέρα στη σκηνή, με καθαρή, ζεστή φωνή και ξεχωριστή εκφραστικότητα. Με σεβασμό στις μουσικές ρίζες και σύγχρονη ματιά, κερδίζει το κοινό σε κάθε της εμφάνιση.
Ένας είναι ο στόχος του προγράμματος που θα παρουσιάσουν στην «Οδό Λυσίου», η αυθεντική ψυχαγωγία.
Η Γλυκερία δεν χρειάζεται συστάσεις. Αποτελεί, εδώ και δεκαετίες μια από τις πλέον γνώριμες κι αγαπημένε φωνές του ελληνικού τραγουδιού και διαθέτει ένα τεράστιο προσωπικό ρεπερτόριο που εκτείνεται από το σμυρναίικο, το λαϊκό και το ρεμπέτικο μέχρι το σύγχρονο έντεχνο. Έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους ερμηνευτές της χώρας ενώ ταξιδεύει, επί σειρά ετών, την ελληνική μουσική στο εξωτερικό.
Η Σοφία Παπάζογλου, με τη χαρακτηριστική φωνή και το έντονο ερμηνευτικό της πάθος, αποτελεί μια από τις πιο εκφραστικές παρουσίες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Μέσα από τα διαφορετικά βιώματα που φέρνει στη σκηνή, δημιουργεί έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό, ενώ με βαθιά αγάπη για το λαϊκό και το παραδοσιακό ρεπερτόριο συνεχίζει με συνέπεια μια πορεία γεμάτη ευαισθησία, αυθεντικότητα και ανθρώπινη ζεστασιά.
Ο Χάρης Μακρής, από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς ερμηνευτές της νεότερης γενιάς, ξεχωρίζει για τη δύναμη και το συναίσθημα που αποπνέει η φωνή του. Με ξεχωριστή σκηνική παρουσία, παντρεύει το λαϊκό με το έντεχνο στοιχείο, με φυσικότητα και πάθος.
Η Χριστιάνα Γαλιάτσου, με φωνή γεμάτη ευαισθησία και δυναμισμό, φέρνει φρέσκο αέρα στη σκηνή, με καθαρή, ζεστή φωνή και ξεχωριστή εκφραστικότητα. Με σεβασμό στις μουσικές ρίζες και σύγχρονη ματιά, κερδίζει το κοινό σε κάθε της εμφάνιση.
Ένας είναι ο στόχος του προγράμματος που θα παρουσιάσουν στην «Οδό Λυσίου», η αυθεντική ψυχαγωγία.
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο-ντοκουμέντο: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια
«Περπάτα να... γρασάρουμε το τραμ το τελευταίο»: 21 χρόνια περιπέτειες, εσχάτως ενοχλεί και τους περίοικους των περιοχών απ' όπου περνάει
Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ
Βίντεο-ντοκουμέντο: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια
«Περπάτα να... γρασάρουμε το τραμ το τελευταίο»: 21 χρόνια περιπέτειες, εσχάτως ενοχλεί και τους περίοικους των περιοχών απ' όπου περνάει
Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα