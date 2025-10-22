Γλυκερία για Διονύση Σαββόπουλο: «Υπήρξε πρωτοπόρος»
Πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που έπαθα σοκ, είπε για τον θάνατό του
Κύμα συγκίνησης προκάλεσε ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου. Ο κορυφαίος τραγουδοποιός άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από νοσηλεία, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του. Τα τελευταία χρόνια, έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που μίλησαν δημόσια για εκείνον ήταν και η Γλυκερία, η οποία, εμφανώς συντετριμμένη, ευχαρίστησε τον Διονύση Σαββόπουλο για την κληρονομιά που άφησε πίσω του και εξέφρασε τον θαυμασμό της για εκείνον.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», δήλωσε: «Πριν από λίγη ώρα το πληροφορήθηκα και σοκαρίστηκα πραγματικά. Είναι ο κύκλος της ζωής αυτός, αλλά από μερικούς που νομίζεις ότι είναι αθάνατοι, δεν θα φύγουν ποτέ, δεν θα πεθάνουν ποτέ. Μία τρομερή απώλεια για τα μουσικά πράγματα της Ελλάδος. Ο Σαββόπουλος υπήρξε πρωτοπόρος, έκανε κάτι πολύ πρωτότυπο στη μουσική του δημιουργία. Μας άφησε μία φοβερή κληρονομιά, τον ευχαριστούμε πολύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που έπαθα σοκ. Τον θαύμαζα πάρα πολύ».
Τη λύπη του εξέφρασε και ο Κώστας Χατζής, ο οποίος δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του μιλώντας στην ίδια εκπομπή: «Έχω συγκλονιστεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είχα πολλές σχέσεις με τον Σαββόπουλο. Όλη η Ελλάδα θα κλάψει γι’ αυτόν. Θα κλάψει όλη η Ελλάδα».
