Η Εθνική Ελλάδος του σινεμά του '60 τιμήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Παίρνοντας τον λόγο για να παρουσιάσει το τιμητικό βραβείο στον, ο ηθοποιόςέπλεξε το εγκώμιο του εξαιρετικού Έλληνα κωμικού, λέγοντας: «Του οφείλω πάρα πολλά. Μου φέρθηκε πραγματικά σαν πατέρας». Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, παραλαμβάνοντας το βραβείο, σημείωσε: «Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια δικαιώθηκα γιατί αναγνωρίστηκαν αυτές οι ταινίες. Αν κέρδισα κάτι είναι η αγάπη του κόσμου, αυτή έμεινε ανέπαφη μέσα στα χρόνια».Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομα σχόλια των τιμώμενων ηθοποιών, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αξία του ελληνικού κινηματογράφου εκείνης της εποχής και στην ανάγκη για αναγνώρισή του. «Όλα χωράνε στην τέχνη, και η εμπορική και η καλλιτεχνική ταινία, υπάρχει κοινό για όλες. Δεν πρέπει να αποσιωπούμε το παρελθόν ή να αρνούμαστε τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Είμαστε επαγγελματίες και δουλεύουμε όπου μπορούμε για να ζήσουμε, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοούμε» είπε χαρακτηριστικά η κ. Υψηλάντη.Οι ηθοποιοί στάθηκαν, επίσης, στην ανεκτίμητη προσφορά των ανθρώπων πίσω από την κάμερα, «διότι έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα εμείς ως ηθοποιοί» ανέφερε ο κ. Καΐλας. Στο κοινό βρέθηκε και ο γνωστός κινηματογραφιστής Νίκος Καβουκίδης, που συμπλήρωσε φέτος τα 71 χρόνια παρουσίας στον ελληνικό κινηματογράφο. «Αυτοί οι ηθοποιοί μάς κάνουν να γελάμε, να δακρύζουμε τόσα χρόνια στις οθόνες μας, όμως πολλοί δεν είναι πλέον μαζί μας και οφείλουμε και σε εκείνους ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως και στον πρωτεργάτη Φίνο» ανέφερε ο κ. Καβουκίδης, προκαλώντας συγκίνηση, με την αίθουσα να ξεσπά σε αλλεπάλληλα χειροκροτήματα.Στο μεταξύ, πριν τις βραβεύσεις προβλήθηκε μία-αφιέρωμα στους Έλληνες ηθοποιούς της δεκαετίας του ’60, σε σκηνοθεσία Νίκου Πάστρα και επιμέλεια Στέλλας Χαραμή, μέσα από το οποίο ξεδιπλώθηκε η πορεία των σπουδαίων ηθοποιών, αλλά και μια ολόκληρη εποχή. Στην ταινία εμφανίζονται οι Άγγελος Αντωνόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Μπέτυ Αρβανίτη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννης Βογιατζής, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Μάρθα Βούρτση, Μέλπω Ζαρόκωστα, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Τόνια Καζιάνη, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκης Κομνηνός, Ηρώ Κυριακάκη, Μάρω Κοντού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Στέφανος Ληναίος, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Χρήστος Πολίτης, Κώστας Πρέκας, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκος Τσούκας, Έλλη Φωτίου, όπως επίσης και η Άννα Κυριακού, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.Επιπλέον, εκ μέρους τηςμίλησε ο Στάθης Καμβασινός: «Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή, και είμαστε πολύ περήφανοι στη Finos Film που συμπράττουμε σε αυτή την όμορφη κίνηση του Φεστιβάλ. Δυστυχώς, πολλοί από τους σπουδαίους ηθοποιούς εκείνης της εποχής δεν είναι πια μαζί μας, όμως έχουμε ιερά τέρατα απόψε εδώ, όλες και όλοι τους συντελεστές και πυλώνες σε μια εποχή που άφησε ιστορία και μας άφησε πολλές πραγματικά καλές ταινίες, που έχουν διασωθεί μέχρι και σήμερα στη συνείδηση του κοινού, μέσα σε μια συνθήκη κινηματογραφικής πανσπερμίας» σημείωσε.