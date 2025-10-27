Διονύσης Σαββόπουλος: Η συγκλονιστική εξομολόγηση στην τελευταία του παράσταση - Βίντεο

Σας ευχαριστώ τόσο πολύ όλους για την στήριξή και την αγάπη σας. To τελευταίο διάστημα ήταν ευχαριστημένος και πλήρης.... Posted by Romanos Savopoulos on Sunday, October 26, 2025

Ο Διονύσης Σαββόπουλος κατά τη διάρκεια πρόβας με τους μουσικούς συνεργάτες του για τις τελευταίες του συναυλίες

Κλείσιμο

Στις 14 και στις 21 του περασμένου Ιουνίου οέδωσε τις δύο τελευταίεςτης ζωής του, στη Μαλακάσα και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του. Κατά την διάρκειά τους ο σπουδαίος τραγουδοποιός έκανε μια συγκλονιστική προσωπική εξομολόγηση μέσα από τους ελληνικούς στίχους που ο ίδιος έγραψε για το εμβληματικό τραγούδι του».«Και εάν έκανα το παν, και εάν πάλι ήταν λειψό, ακόμη και εάν αμφέβαλα κι αν θέλησα να αγγίξω, πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια, και αν όλα λάθος πήγανε, εγώ θέλω να σταθώ εδώ στου τραγουδιού το ιερό μη έχοντας άλλο τη φωνή μου, από το αλληλούια.»Αποσπάσματα από τη βαθιά συγκινητική αυτή ερμηνεία - εξομολόγηση επί σκηνής, μαζί με στιγμές από τις πρόβες που έκανε ο Διονύσης Σαββόπουλος με τους μουσικούς συνεργάτες του για το συγκεκριμένο τραγούδι, μοιράστηκε δημόσια ο γιος του,, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη του.«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ όλους για την στήριξή και την αγάπη σας. To τελευταίο διάστημα ήταν ευχαριστημένος και πλήρης. Γενναιόδωρος, συναισθηματικός, γεμάτος αγάπη και ευγνωμοσύνη, για εμάς, για τους φίλους του και για τη ζωή που έζησε».Πράγματι, στο βίντεο από την τελευταία του συναυλία ο τραγουδοποιός μοιάζει ευάλωτος αλλά και ήρεμος, βαθιά ικανοποιημένος αλλά και εμφανώς συγκινημένος. Ίσως να το ένιωθε, βαθιά μέσα του, πως αυτή θα ήταν η τελευταία του παράσταση...Λίγους μήνες πριν ωστόσο, όταν ανακοινώθηκαν αυτές οι συναυλίες, δήλωνε ενθουσιασμένος που θα συμμετείχε στο Rockwave Festival. «Ε ναι! Στη Μαλακάσα! Έπρεπε να γίνω 80 ετών για να με φωνάξουν στο Rockwave. Είμαι σαν το στιχάκι του Λίαν Άντερσον: Γέρος για ροκ, αλλά για τον θάνατο μικρό παιδάκι ακόμα» έλεγε με το χαρακτηριστικό χιούμορ του.