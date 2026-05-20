Η Κούνια της Λαμπρής της Κύθνου και η Λευκαδίτικη Υφαντική Τέχνη στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η Αθανατοδαντέλα πλέκεται με κλωστή που παράγεται από το φυτό Αθάνατος (γνωστό και ως Αγαύη). Η εξαγωγή της κλωστής γίνεται από συγκεκριμένα φύλλα του φυτού, ( τρίτη σειρά φύλλων, μετρώντας από το έδαφος). Κάθε φύλλο μουλιάζεται σε νερό για αρκετές ημέρες, μέχρι η σάρκα του να μαλακώσει, και στη συνέχεια υπόκειται σε ειδική και χρονοβόρα επεξεργασία. Οι πιο γερές κλωστές επιλέγονται προσεκτικά και ενώνονται ανά δύο με έναν απλό κόμπο, δημιουργώντας το κουβάρι που προορίζεται για το πλέξιμο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επιλογή των σχεδίων, καθώς εξαρτώνται από αυτό που μπορεί να πλεχθεί λόγω της ανομοιογένειας της κλωστής.Την Κυριακή του Πάσχα, στη Χώρα Κύθνου στήνεται σε κάποια μεγάλη πλατεία, από νέους και µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Χώρας, η κούνια, ανθοστολισμένη, για αγόρια και κορίτσια. Τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, µε τη συνοδεία τοπικών μουσικών οργάνων -βιολιού και λαγούτου- µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου ντυμένα µε παραδοσιακές φορεσιές κουνιούνται σε ζευγάρια και ταυτόχρονα τραγουδούν τα τραγούδια της Κούνιας. Στη συνέχεια, κουνιούνται ζευγάρια από τους παρευρισκόμενους. Παλαιότερα το λίκνισμα-κούνημα, που στην τοπική διάλεκτο λέγεται «μαμούνι», ήταν τρόπος επικοινωνίας-γνωριμίας μεταξύ νέων αντρών και γυναικών και δέσμευε σε γάμο το ζευγάρι. Ακολουθεί γλέντι µε παραδοσιακούς θερμιώτικους χορούς µε τη συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων.Η Λευκαδίτικη Υφαντική Τέχνη δίνει προϊόντα ένδυσης και ένδυσης σπιτιού που γίνονται εξ ολοκλήρου στον αργαλειό. Οι αργαλειοί της Λευκάδας είναι στενοί και ανάμεσα στις τεχνικές που ξεχωρίζουν, ιδίως για τα παλιότερα υφαντά, είναι και το κέντημα στον αργαλειό που γίνεται με το χέρι και πολύ λιγότερη ύφανση με σαΐτα. Έχουμε υφαντά που γίνονται με μάλλινα υφάδια και προορίζονται για την ένδυση σπιτιού, όπως καρπέτες, απλάδια, μαντανίες, πάντες και στρωσίδια και μάλλινα υφαντά που γίνονται αποκλειστικά για τη δημιουργία ρούχων (κοντέσια). Στον αργαλειό επίσης υφαίνονται λινά υφάσματα που χρησιμοποιούνται για σεντόνια, πετσέτες, πάντες, αλλά και για πουκάμισα γυναικεία ή αντρικά.Πολλοί/πολλές κάτοικοι της κοινότητας Αρχαγγέλου στη Ρόδο συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αφηγούνται λαϊκά παραμύθια στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα και πιο συγκεκριμένα, παραμύθια µε ζώα, μαγικά, θρησκευτικά ή αιτιολογικά παραμύθια και νουβέλες, που αντλούν τα θέματά τους από παραδόσεις, θρύλους και ευτράπελα περιστατικά. Χάρη στην αγάπη των μεγαλύτερων γενεών της κοινότητας για την αφήγηση και τη μετάδοση των παραμυθιών στη νεότερη γενιά, αυτή η πολιτιστική κληρονομιά του Αρχάγγελου Ρόδου παραμένει ζωντανή. Διαφορετικά αφηγηματικά είδη συναντώνται σε διηγήσεις ομάδων μεγαλύτερων, αλλά και νεότερων µελών της κοινότητας. Ενθαρρυντικό, αλλά και ενδεικτικό, είναι το γεγονός πως και τα παιδιά αφηγούνται παραμύθια, όταν τους δοθεί η ευκαιρία είτε μεταξύ τους σε μια παρέα είτε ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε σε άλλες αφορμές κοινωνικής συναναστροφής.Το τυρί τρίμμα είναι το πιο χαρακτηριστικό είδος τυριού της Κύθνου, γνωστό από την αρχαιότητα ως «Κύθνιος τυρός». Συνδέεται με την ιστορία, αλλά και την παραγωγική ταυτότητα του νησιού, καθώς το τυρί αποτελεί διαχρονικά βασικό τοπικό προϊόν. Για την παρασκευή του χρησιμοποιείται πρόβειο και κατσικίσιο γάλα, το οποίο δεν βράζει, αλλά πήζει με πυτιά και αλατίζεται, μία πρακτική τυροκόμησης που παραμένει ζωντανή ως σήμερα. Είναι λευκό, μαλακό και υπόξινο στη γεύση και καταναλώνεται κατά τη διάρκεια του φαγητού, ενώ αξιοποιείται και σε πολλές συνταγές όπως για πίτες ή για τα θερμιώτικα σφουγγάτα.Το Πολιτισμικό Σχολειό ιδρύθηκε το 2017 από τους εκπαιδευτικούς (ΠΕ70) Δημήτρη Λιανοστάθη και Ιωάννα Χαλεπά. Λειτουργεί επί 6 συναπτά έτη. Βρίσκεται στη Χαλκίδα και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας «Το Αλωνάκι». Πρόκειται για ένα μη τυπικό περιβάλλον μάθησης, απευθυνόμενο σε μαθητές/τριες σχολικής ηλικίας. Η δράση του διαρκεί τρεις εβδομάδες, κάθε Ιούλιο, και υποδέχεται συνολικά 35-40 μαθητές/τριες. Αξιοποιώντας στοιχεία πολιτισμού και παράδοσης καθώς και νέες τεχνολογίες, προσφέρει ευρύ φάσμα παιδαγωγικών αντικειμένων, όπως λαϊκά παραμύθια, κατασκευή μουσικών οργάνων από ανακυκλώσιμα υλικά, μουσικοκινητική αγωγή, εργαστήρι κινούμενης εικόνας, δημιουργία Podcast, θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, δημιουργική γραφή, κατασκευή επιτραπέζιων παιχνιδιών, αθλητικές δραστηριότητες, γνωριμία με παραδοσιακά ενδύματα διαφόρων λαών, χειροτεχνίες, σύγχρονη τέχνη και μαγειρική μέσω των οποίων δηλώνεται εμπράκτως, η αμφίδρομη σχέση πολιτισμού και εκπαίδευσης.