Έρευνα για τον αποτρόπαιο θάνατο Κονγκολέζου σε πολυσύχναστο δρόμο στο Δουβλίνο, σκληρό βίντεο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες καθώς ο Ιβ Σακίλα φέρεται να ενεπλάκη σε περιστατικό κλοπής από κατάστημα, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι άνδρες ασφαλείας τον ακινητοποίησαν έξω από πολυκατάστημα της περιοχής





Όπως αναφέρει το







Δείτε το βίντεο



Bertie was right!



Congolose man Yves Sakila was allegedly caught shoplifting in Dublin and then went on to assault a pensioner as he attempted to escape.



He was caught and held by security, but then he died in hospital after becoming unresponsive on the scene.



This is… pic.twitter.com/ItvnJWaC7G — MichaeloKeeffe (@Mick_O_Keeffe) May 18, 2026





Έρευνες για όλες τις πτυχές του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι έρευνες για όλες τις πτυχές του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, οι αρχές ανέφεραν ότι ένας άνδρας ηλικίας άνω των 80 ετών τραυματίστηκε στο σημείο, όταν ο Σακίλα επιχείρησε να διαφύγει.



Στο σημείο όπου ακινητοποιήθηκε ο άτυχος άνδρας, περαστικοί άφησαν λουλούδια στη μνήμη του, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ιρλανδία σχετικά με τη χρήση βίας και τις συνθήκες αντιμετώπισης μεταναστών και μαύρων πολιτών.



Κλείσιμο



«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα» Η Σανάα Μπασίτ, μεταφράστρια και μητέρα δύο παιδιών που μετακόμισε από το Σουδάν στην Ιρλανδία πριν από δέκα χρόνια, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά την προβολή του βίντεο.



«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα. Συνέχιζα να βλέπω το βίντεο ξανά και ξανά», είπε χαρακτηριστικά.



Η αντιπρόεδρος της οργάνωσης Congolese Community in Ireland, Λορ Ζόγια, δήλωσε ότι τα μέλη της κοινότητας αισθάνονται σοκαρισμένα και ανασφαλή μετά το περιστατικό.

Τη διενέργεια πλήρους και ενδελεχούς έρευνας για τον θάνατο του Κονγκολέζικης καταγωγής, Ιβ Σακίλα, ζήτησε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας , Μάικλ Μάρτιν, μετά το περιστατικό ακινητοποίησής του από άνδρες ασφαλείας έξω από πολυκατάστημα στο κέντρο του Δουβλίνου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη μικρή κοινότητα του Κονγκό στη χώρα, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφει τη βίαιη ακινητοποίηση του άνδρα στο έδαφος για αρκετά λεπτά.Όπως αναφέρει το Reuters , σύμφωνα με την ιρλανδική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην πολυσύχναστη οδό Henry Street, όταν ο Ιβ Σακίλα φέρεται να ενεπλάκη σε περιστατικό κλοπής από κατάστημα. Οι αρχές ανέφεραν ότι άνδρες ασφαλείας τον ακινητοποίησαν έξω από πολυκατάστημα της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του στο σημείο και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.Βίντεο που διακινήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Σακίλα να κρατείται στο έδαφος από αρκετά άτομα για σχεδόν πέντε λεπτά. Σε κάποια στιγμή, ένας από τους άνδρες φαίνεται να γονατίζει πάνω στο κεφάλι ή τον λαιμό του.Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας δήλωσε την Τρίτη στο κοινοβούλιο ότι «οι πλήρεις συνθήκες αυτού που συνέβη πρέπει να εξεταστούν και να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος», προσθέτοντας ότι «η κατάσταση προκαλεί βαθιά ανησυχία».Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι έρευνες για όλες τις πτυχές του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, οι αρχές ανέφεραν ότι ένας άνδρας ηλικίας άνω των 80 ετών τραυματίστηκε στο σημείο, όταν ο Σακίλα επιχείρησε να διαφύγει.Στο σημείο όπου ακινητοποιήθηκε ο άτυχος άνδρας, περαστικοί άφησαν λουλούδια στη μνήμη του, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ιρλανδία σχετικά με τη χρήση βίας και τις συνθήκες αντιμετώπισης μεταναστών και μαύρων πολιτών.Η οργάνωση Irish Network Against Racism εξέφρασε ανησυχία ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε υπερβολική βία κατά του Σακίλα, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή της ότι «ο θάνατος ενός μαύρου άνδρα υπό αυτές τις συνθήκες είναι εξαιρετικά ανησυχητικός».Η Σανάα Μπασίτ, μεταφράστρια και μητέρα δύο παιδιών που μετακόμισε από το Σουδάν στην Ιρλανδία πριν από δέκα χρόνια, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά την προβολή του βίντεο.«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα. Συνέχιζα να βλέπω το βίντεο ξανά και ξανά», είπε χαρακτηριστικά.Η αντιπρόεδρος της οργάνωσης Congolese Community in Ireland, Λορ Ζόγια, δήλωσε ότι τα μέλη της κοινότητας αισθάνονται σοκαρισμένα και ανασφαλή μετά το περιστατικό.



Η πρώτη μαύρη κοινότητα στην Ιρλανδία Όπως ανέφερε, η κοινότητα του Κονγκό ήταν μία από τις πρώτες μαύρες κοινότητες που εγκαταστάθηκαν στην Ιρλανδία, ωστόσο πλέον πολλοί αισθάνονται ότι η χώρα έχει αλλάξει δραματικά.



Ο Σακίλα, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν περίπου 30 ετών, είχε μετακομίσει στην Ιρλανδία από πολύ μικρή ηλικία.



«Η Ιρλανδία που γνώριζαν πριν από 30 χρόνια δεν είναι πλέον η ίδια», δήλωσε η Ζόγια στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTÉ.