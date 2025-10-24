Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Βιμ Βέντερς: Τριήμερο αφιέρωμα στον σπουδαίο κινηματογραφιστή στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
Βιμ Βέντερς: Τριήμερο αφιέρωμα στον σπουδαίο κινηματογραφιστή στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
Με προβολές ταινιών του, masterclass και συζητήσεις
Ο μαγικός κόσμος του σπουδαίου Γερμανού κινηματογραφιστή Βιμ Βέντερς «ζωντανεύει» από τις 14 έως 16 Νοεμβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα.
Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα Γερμανός δημιουργός δίνει το παρών στην Αθήνα μέσα από την προβολή 13 ταινιών του, ένα masterclass, μια συζήτηση, αλλά και ένα 3D short film installation που προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η τριλογία του δρόμου συναντάει το «Δωμάτιο 666» και τον «Αμερικανό φίλο» τα παιχνίδια του φωτός (“Somebody Comes into the Light”), και της σκέψης του (“Reverse Angle”). Οι «κρυφές» μικρού μήκους ταινίες του Βέντερς συναντούν τους ζωντανούς πια πίνακες του σπουδαίου Αμερικανού ζωγράφου Edward Hopper, ενώ οι βραβευμένες ταινίες του διεθνώς καταξιωμένου κινηματογραφιστή επιφυλάσσουν μια μικρή έκπληξη με το 5ωρο director’s cut του «Μέχρι το τέλος του κόσμου» σε ειδική προβολή για πρώτη φορά στη χώρα μας.
Ο Βιμ Βέντερς κινηματογραφεί τον κόσμο σαν να τον βλέπει για πρώτη φορά. Από το «Παρίσι, Τέξας» έως «Τα φτερά του έρωτα», ο κόσμος του σπουδαίου Γερμανού κινηματογραφιστή δεν τρέχει με ρυθμούς καθημερινότητας, αλλά δίνει χώρο για να περιπλανηθείς. Οι ήρωές του, σιωπηλοί πολλές φορές, παρατηρούν τα μικρά και μεγάλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους. Οι ταινίες του βοηθούν τους θεατές να αναπνεύσουν και αυτό το αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του από 14 έως 16 Νοεμβρίου στη Στέγη μάς υπενθυμίζει πως το βασικό συστατικό της ζωής βρίσκεται σε σιωπές, βλέμματα και διαδρομές. Ακολουθώντας τα ταξίδια των περιπλανώμενων που αναζητούν τον εαυτό τους, από το Αμβούργο έως το Χόλιγουντ και από τις πιο σκληρές πραγματικότητες έως τον μαγευτικό κόσμο των ονείρων, ο Βιμ Βέντερς προσγειώνεται με έναν ιδιαίτερα μοναδικό τρόπο στη Στέγη.
Ο Βέντερς έγινε διεθνώς γνωστός το 1984 με την κυκλοφορία της ταινίας “Paris, Texas” («Παρίσι, Τέξας»), το σενάριο της οποίας συνυπέγραψε ο Sam Shepard. Αυτό το μελοδραματικό έργο, για έναν άνδρα στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ που αισθάνεται σωματικά και πνευματικά καταρρακωμένος, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών. Τρία χρόνια αργότερα ο Βέντερς απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη στις Κάννες για την καθηλωτικά όμορφη ταινία “Der Himmel über Berlin” («Ο Παράδεισος πάνω από το Βερολίνο», αγγλ. τίτλος “Wings of Desire”, ελλ. τίτλος «Τα φτερά του έρωτα»), στην οποία άγγελοι περιπλανιούνται στο σύγχρονο Βερολίνο.
Πρόγραμμα
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
Κεντρική Σκηνή
20:00 – 21:00 | Wim Wenders – Σε μια συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου
21:30 | Παρίσι, Τέξας (1984), σε αποκατεστημένη έκδοση 4Κ, Διάρκεια: 2 ώρες και 27 λεπτά
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
Μικρή Σκηνή
17:00–18:00 | Masterclass με τον Βιμ Βέντερς
18:30 | Room 666 (1982), Διάρκεια: 50 λεπτά
19:30 | Τα φτερά του έρωτα (1987), Διάρκεια: 2 ώρες και 8 λεπτά
21:45 | Ένας Αμερικανός φίλος (1977), Διάρκεια: 2 ώρες και 7 λεπτά
Masterclass με τον Wim Wenders
Σάββατο І 17:00–18:00 І Μικρή Σκηνή
Με πάνω από 50 χρόνια φιλμογραφίας, ο κορυφαίος δημιουργός ταινιών όπως το «Παρίσι, Τέξας» και «Τα φτερά του έρωτα», αλλά και το πιο πρόσφατο “Perfect Days”, προσφέρει ένα masterclass σε επαγγελματίες του σινεμά, φοιτητές σχολών κινηματογράφου και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για το έργο του.
Ποιο είναι το μέλλον του σινεμά για τον Βιμ Βέντερς; Τι είναι εκείνο που τον εμπνέει ανά τα χρόνια; Πώς επιλέγει τα τοπία που επιθυμεί να κινηματογραφήσει; Στο πλαίσιο του κινηματογραφικού αφιερώματος που θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη, ο κορυφαίος auteur Βιμ Βέντερς –πολυβραβευμένος δημιουργός εμβληματικών ταινιών, ο οποίος έχει εμπνεύσει με το έργο του πάνω από τρεις γενιές– έρχεται στη Μικρή Σκηνή για ένα μοναδικό masterclass, διάρκειας μίας ώρας.
Αυτή η συνάντηση θα προσφέρει μια σε βάθος εξερεύνηση της προσέγγισής του στη δημιουργική διαδικασία, τις εμπειρίες του μέσα από γυρίσματα σε διεθνή και πολύ ετερόκλητα περιβάλλοντα και τη δύναμη και επιδραστικότητα που είχε και συνεχίζει να έχει το σινεμά του. Ο ίδιος θα μοιραστεί με τα συμμετέχοντα άτομα οπτικό υλικό πυροδοτώντας μια δημιουργική και γόνιμη συζήτηση για την τέχνη του σινεμά σε όλο τον κόσμο.
Εγκατάσταση
Two or three things I know about Edward Hopper | του Wim Wenders
Τρισδιάστατη φιλμική εγκατάσταση
Διάρκεια: 14΄
Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2025, φουαγιέ 3ου ορόφου, Στέγη
Slots: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 / Eλεύθερη είσοδος με απαραίτητη προκράτηση θέσης
Η εμβυθιστική τρισδιάστατη εγκατάσταση του Βιμ Βέντερς, που δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση “Edward Hopper” στο Fondation Beyeler της Ελβετίας το 2020, προσκαλεί τους θεατές «να μπουν στον κόσμο» του Χόπερ. Αντί να αναπαράγει τους πίνακές του, ο Βέντερς δημιουργεί ατμόσφαιρες, προοπτικές και κινηματογραφικούς χώρους που αντανακλούν τον διαρκή διάλογο του Χόπερ με τον κινηματογράφο. Το έργο είναι ένας φόρος τιμής, ένας διαλογισμός και μια σύγχρονη δήλωση για έναν από τους πιο κινηματογραφικούς ζωγράφους του 20ού αιώνα.
