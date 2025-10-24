Βιμ Βέντερς: Τριήμερο αφιέρωμα στον σπουδαίο κινηματογραφιστή στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

- 1 / Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης18:30 | Προβολή ταινιών μικρού μήκους του Βιμ Βέντερς, Διάρκεια: 1 ώρα και 9 λεπτά• Reverse Angle (1982)• Same Player Shoots Again (1967)• Invisible Crimes (2007)• Somebody Comes into the Light (2023)20:00 | Μέχρι το τέλος του κόσμου (1994, Director’s Cut), Διάρκεια: 5 ώρεςΣτο φουαγιέ του 3ουTwo or three things I know about Edward HopperΕίσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης3D Short Film / Installation, Διάρκεια: 14 λεπτάSlots: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00Μικρή Σκηνή17:00 | Η Αλίκη στις πόλεις (1974), Διάρκεια: 1 ώρα και 50 λεπτά19:00 | Λάθος κίνηση (1975), Διάρκεια: 1 ώρα και 43 λεπτά21:00 | Στο πέρασμα του χρόνου (1976), Διάρκεια: 2 ώρες και 55 λεπτά- 1 / Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης18:30 | Προβολή ταινιών μικρού μήκους του Βιμ Βέντερς, Διάρκεια: 1 ώρα και 9 λεπτά• Reverse Angle (1982)• Same Player Shoots Again (1967)• Invisible Crimes (2007)• Somebody Comes into the Light (2023)20:00 | Μέχρι το τέλος του κόσμου (1994, Director’s Cut), Διάρκεια: 5 ώρεςΣτο φουαγιέ του 3ουTwo or three things I know about Edward HopperΕίσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης3D Short Film / Installation, Διάρκεια: 14 λεπτάSlots: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00Σάββατο І 17:00–18:00 І Μικρή ΣκηνήΜε πάνω από 50 χρόνια φιλμογραφίας, ο κορυφαίος δημιουργός ταινιών όπως το «Παρίσι, Τέξας» και «Τα φτερά του έρωτα», αλλά και το πιο πρόσφατο “Perfect Days”, προσφέρει ένα masterclass σε επαγγελματίες του σινεμά, φοιτητές σχολών κινηματογράφου και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για το έργο του.Ποιο είναι το μέλλον του σινεμά για τον Βιμ Βέντερς; Τι είναι εκείνο που τον εμπνέει ανά τα χρόνια; Πώς επιλέγει τα τοπία που επιθυμεί να κινηματογραφήσει; Στο πλαίσιο του κινηματογραφικού αφιερώματος που θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη, ο κορυφαίος auteur Βιμ Βέντερς –πολυβραβευμένος δημιουργός εμβληματικών ταινιών, ο οποίος έχει εμπνεύσει με το έργο του πάνω από τρεις γενιές– έρχεται στη Μικρή Σκηνή για ένα μοναδικό masterclass, διάρκειας μίας ώρας.Αυτή η συνάντηση θα προσφέρει μια σε βάθος εξερεύνηση της προσέγγισής του στη δημιουργική διαδικασία, τις εμπειρίες του μέσα από γυρίσματα σε διεθνή και πολύ ετερόκλητα περιβάλλοντα και τη δύναμη και επιδραστικότητα που είχε και συνεχίζει να έχει το σινεμά του. Ο ίδιος θα μοιραστεί με τα συμμετέχοντα άτομα οπτικό υλικό πυροδοτώντας μια δημιουργική και γόνιμη συζήτηση για την τέχνη του σινεμά σε όλο τον κόσμο.Two or three things I know about Edward Hopper | του Wim WendersΤρισδιάστατη φιλμική εγκατάστασηΔιάρκεια: 14΄Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2025, φουαγιέ 3ου ορόφου, ΣτέγηSlots: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 / Eλεύθερη είσοδος με απαραίτητη προκράτηση θέσηςΗ εμβυθιστική τρισδιάστατη εγκατάσταση του Βιμ Βέντερς, που δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση “Edward Hopper” στο Fondation Beyeler της Ελβετίας το 2020, προσκαλεί τους θεατές «να μπουν στον κόσμο» του Χόπερ. Αντί να αναπαράγει τους πίνακές του, ο Βέντερς δημιουργεί ατμόσφαιρες, προοπτικές και κινηματογραφικούς χώρους που αντανακλούν τον διαρκή διάλογο του Χόπερ με τον κινηματογράφο. Το έργο είναι ένας φόρος τιμής, ένας διαλογισμός και μια σύγχρονη δήλωση για έναν από τους πιο κινηματογραφικούς ζωγράφους του 20ού αιώνα.