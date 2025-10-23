Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Moby: Ο σταρ της ηλεκτρονικής μουσικής έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα
Moby: Ο σταρ της ηλεκτρονικής μουσικής έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα
Θα δώσει μια συναυλία στο πλαίσιο του Release Athens 2026 - Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί
Μετά το Νικ Κέιβ, τον Ντέιβιντ Μπερν και των Gorillaz, το Release Athens ανακοίνωσε ένα ακόμη μεγάλο όνομα για το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για τον Moby, ο οποίος θα δώσει μια συναυλία την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.
Ο Αμερικανός σταρ που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής, και όχι μόνο, επιστρέφει δυναμικά στις περιοδείες και την παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα σόου γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του.
Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα για τον Moby, είναι πως δεν φοβήθηκε ποτέ να δοκιμάζει νέα πράγματα. Είτε αυτό σήμαινε να παίζει σε punk μπάντες, να ασχολείται με την ambient, να γράφει speed metal τραγούδια ή να υπογράφει μερικές από τις μεγαλύτερες dance επιτυχίες των τελευταίων πολλών χρόνων.
Αφετηρία όλων ήταν ένα sample του Angelo Badalamenti από το soundtrack του Twin Peaks, το οποίο χρησιμοποίησε στο διαχρονικό anthem “Go” (1991), για να ακολουθήσει μια σειρά σπουδαίων κυκλοφοριών, όπως το «Everything Is Wrong», που τον καθιέρωσε οριστικά ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ηλεκτρονικής μουσικής. Το σημείο καμπής της καριέρας του θα ερχόταν, όμως, λίγο αργότερα, με την κυκλοφορία του «Play» (1999), που τον ανέδειξε σε έναν τεράστιο pop star. Συνδυάζοντας τα blues και gospel samples με την electronica, σε τραγούδια όπως τα «Why Does My Heart Feel So Bad?» και «Natural Blues», o Moby άνοιξε ένα νέο δρόμο που έφερε τη χορευτική μουσική στο mainstream.
Από τότε, συνέχισε να εξελίσσεται, ακολουθώντας το δικό του μονοπάτι. Το «18» (2002) επανέλαβε την επιτυχία του «Play» με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα τέσσερα εκατομμύρια, ενώ το «Hotel» (2005) ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο, χωρίς samples, αφήνοντας πίσω του όσα τον καθιέρωσαν. Στη συνέχεια, με το side project Moby & The Void Pacific Choir, κυκλοφόρησε το «These Systems Are Failing» (2016), ένα industrial electropunk άλμπουμ που θύμιζε την ένταση του παλαιότερου «Animal Rights» (1996), ενώ την ίδια χρονιά, με το «Long Ambients 1: Calm. Sleep.» - έναν τετράωρο ambient δίσκο - απέδειξε πως δεν σταματά να εξερευνά κάθε γωνιά της μουσικής που τον ενδιαφέρει.
Με παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 20.000.000και μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται, ο Moby παραμένει μια από τις πιο αυθεντικές και ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής.
Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει τo Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στις 12:00, προς 65€. ενώ θα διατεθεί και περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 250€.
Ο Αμερικανός σταρ που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής, και όχι μόνο, επιστρέφει δυναμικά στις περιοδείες και την παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα σόου γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του.
Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα για τον Moby, είναι πως δεν φοβήθηκε ποτέ να δοκιμάζει νέα πράγματα. Είτε αυτό σήμαινε να παίζει σε punk μπάντες, να ασχολείται με την ambient, να γράφει speed metal τραγούδια ή να υπογράφει μερικές από τις μεγαλύτερες dance επιτυχίες των τελευταίων πολλών χρόνων.
Αφετηρία όλων ήταν ένα sample του Angelo Badalamenti από το soundtrack του Twin Peaks, το οποίο χρησιμοποίησε στο διαχρονικό anthem “Go” (1991), για να ακολουθήσει μια σειρά σπουδαίων κυκλοφοριών, όπως το «Everything Is Wrong», που τον καθιέρωσε οριστικά ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ηλεκτρονικής μουσικής. Το σημείο καμπής της καριέρας του θα ερχόταν, όμως, λίγο αργότερα, με την κυκλοφορία του «Play» (1999), που τον ανέδειξε σε έναν τεράστιο pop star. Συνδυάζοντας τα blues και gospel samples με την electronica, σε τραγούδια όπως τα «Why Does My Heart Feel So Bad?» και «Natural Blues», o Moby άνοιξε ένα νέο δρόμο που έφερε τη χορευτική μουσική στο mainstream.
Από τότε, συνέχισε να εξελίσσεται, ακολουθώντας το δικό του μονοπάτι. Το «18» (2002) επανέλαβε την επιτυχία του «Play» με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα τέσσερα εκατομμύρια, ενώ το «Hotel» (2005) ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο, χωρίς samples, αφήνοντας πίσω του όσα τον καθιέρωσαν. Στη συνέχεια, με το side project Moby & The Void Pacific Choir, κυκλοφόρησε το «These Systems Are Failing» (2016), ένα industrial electropunk άλμπουμ που θύμιζε την ένταση του παλαιότερου «Animal Rights» (1996), ενώ την ίδια χρονιά, με το «Long Ambients 1: Calm. Sleep.» - έναν τετράωρο ambient δίσκο - απέδειξε πως δεν σταματά να εξερευνά κάθε γωνιά της μουσικής που τον ενδιαφέρει.
Με παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 20.000.000και μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται, ο Moby παραμένει μια από τις πιο αυθεντικές και ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής.
Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει τo Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στις 12:00, προς 65€. ενώ θα διατεθεί και περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 250€.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα