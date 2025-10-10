Πυξ Λαξ: Ετοιμάζονται για χειμερινές εμφανίσεις σε γνωστή μουσική σκηνή στην Αθήνα
Πυξ Λαξ Γιάννης Ζουγανέλης Δημήτρης Σταρόβας

Μαζί τους θα είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Δημήτρης Σταρόβας

Οι Πυξ Λαξ μπορεί να δίνουν κατά καιρούς συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους, είχαμε όμως πολλά χρόνια να τους δούμε ζωντανά σε κάποια χειμερινή μουσική σκηνή. Τώρα λοιπόν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην χειμερινή αθηναϊκή ψυχαγωγία με μια μουσική παράσταση που θα φιλοξενείται στο «Vox» από τις 25 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ, με καλεσμένους τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Δημήτρη Σταρόβα.
Πυξ Λαξ - Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα (Official Audio)

«Για τις παλιές αγάπες...» είναι ο τίτλος της συναυλιακής παράστασής του η οποία βασίζεται σε αγαπημένα τραγούδια τους που έχουν κερδίσει το στοίχημα με τον χρόνο. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία. Είναι μια μουσικοθεατρική γιορτή, ένα ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, γέλιο, μνήμες και απρόσμενες στιγμές.

Ο Δημήτρης Σταρόβας
Οι παλιές αγάπες που «πάνε στον παράδεισο» ξαναβρίσκουν τη φωνή τους, οι παρέες γίνονται ξανά μια μεγάλη αγκαλιά και το κοινό καλείται να τραγουδήσει δυνατά «εκείνα που μας ενώνουν». Τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα, στίχοι που έγιναν συνθήματα, κι ένας ήχος που παραμένει ατόφιος, αληθινός, σημερινός.

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

