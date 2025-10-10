Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Πυξ Λαξ: Ετοιμάζονται για χειμερινές εμφανίσεις σε γνωστή μουσική σκηνή στην Αθήνα
Μαζί τους θα είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Δημήτρης Σταρόβας
Οι Πυξ Λαξ μπορεί να δίνουν κατά καιρούς συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους, είχαμε όμως πολλά χρόνια να τους δούμε ζωντανά σε κάποια χειμερινή μουσική σκηνή. Τώρα λοιπόν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην χειμερινή αθηναϊκή ψυχαγωγία με μια μουσική παράσταση που θα φιλοξενείται στο «Vox» από τις 25 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο βράδυ, με καλεσμένους τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Δημήτρη Σταρόβα.
«Για τις παλιές αγάπες...» είναι ο τίτλος της συναυλιακής παράστασής του η οποία βασίζεται σε αγαπημένα τραγούδια τους που έχουν κερδίσει το στοίχημα με τον χρόνο. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία. Είναι μια μουσικοθεατρική γιορτή, ένα ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, γέλιο, μνήμες και απρόσμενες στιγμές.
Οι παλιές αγάπες που «πάνε στον παράδεισο» ξαναβρίσκουν τη φωνή τους, οι παρέες γίνονται ξανά μια μεγάλη αγκαλιά και το κοινό καλείται να τραγουδήσει δυνατά «εκείνα που μας ενώνουν». Τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα, στίχοι που έγιναν συνθήματα, κι ένας ήχος που παραμένει ατόφιος, αληθινός, σημερινός.
