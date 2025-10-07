Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Υπερπανσέληνος Οκτωβρίου: Απόψε το ονειρικό θέαμα, το φεγγάρι της συγκομιδής - Δείτε βίντεο
Η σημερινή υπερπανσέληνος αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή όλους του έτους - Πού οφείλεται το ουράνιο φαινόμενο
Ένα μαγικό θέαμα θα απολαύσουν απόψε όσοι κοιτάξουν τον ουρανό. O λόγος για την πρώτη υπερπανσέληνο της φετινής χρονιάς – το φεγγάρι θα είναι το μεγαλύτερο και πιο φωτεινό του 2025 – καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.
Αν η Σελήνη είναι πανσέληνος στο πλησιέστερο σημείο της από τη Γη – που ονομάζεται περίγειο – ή σε απόσταση 90% από το πλησιέστερο σημείο της, μπορεί να αναφέρεται ως «υπερπανσέληνος».
Ο όρος επινοήθηκε για πρώτη φορά το 1979 από τον αστρολόγο Ρίτσαρντ Νόλε για να περιγράψει τις πανσελήνους που φαίνονται αισθητά μεγαλύτερες και φωτεινότερες, καθώς συμπίπτουν με το περίγειο.
Μπορούν να φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% φωτεινότερες από άλλες πανσελήνους, εξωτερικά.
Διαφορετικά μέλη της αστρονομικής κοινότητας επέλεξαν να ορίσουν τις υπερ-σελήνες με ελαφρώς διαφορετικούς τρόπους. Ένας εναλλακτικός ορισμός είναι κάθε πανσέληνος που βρίσκεται σε απόσταση 360.000 χλμ. από το κέντρο της Γης – και σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, η Σελήνη της Συγκομιδής του Οκτωβρίου δεν θα πληρούσε τα κριτήρια.
LIVE: Supermoon glows across Karachi, Pakistan
This year’s largest and brightest supermoon casts a golden glow across Karachi, Pakistan. #supermoon #Karachi #Pakistan #moon #astronomy #sky #live #Reuters #News Keep up with the latest news from around the world: https://www.reuters.com/Posted by Reuters on Monday, October 6, 2025
Τι είναι μια υπερσελήνηΗ τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι ελλειπτική, γεγονός που σημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ τους μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους. Όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της – το λεγόμενο περίγειο – ή βρίσκεται σε απόσταση έως και 90% από αυτό, τότε αποκαλείται «σούπερ φεγγάρι».
