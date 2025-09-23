Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Θεόδωρος Κουρεντζής: Φρενίτιδα για τις συναυλίες του στο Μέγαρο Μουσικής - Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε 10 λεπτά
Θεόδωρος Κουρεντζής: Φρενίτιδα για τις συναυλίες του στο Μέγαρο Μουσικής - Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε 10 λεπτά
Ο Έλληνας μαέστρος - σούπερ σταρ είναι περιζήτητος όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό
Σε χρόνο ρεκόρ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες του φημισμένου Έλληνα μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή και της ορχήστρας Utopia, στις 14 και 14 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Η ηλεκτρονική προπώληση ξεκίνησε χθες το πρωί και μέσα στα πρώτα δέκα μόλις λεπτά στο online σύστημα του Μεγάρου 23.000 άτομα βρίσκονταν στην αναμονή. Δυστυχώς όμως οι διαθέσιμες θέσεις είναι περί τις 2000, και για τις δύο βραδιές, οπότε πολλοί είναι αυτοί που δεν κατάφεραν τελικά να εξασφαλίσουν το μαγικό χαρτάκι.
Δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλείται φρενίτιδα για μια εμφάνιση του διάσημου μαέστρου – σούπερ σταρ. Κάθε φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα - τελευταία φορά τον είδαμε τον Ιούλιο, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου -, το κοινό σπεύδει μαζικά να τον απολαύσει ενώ ανάλογη ανταπόκριση υπάρχει και στο εξωτερικό. Και δικαίως μιας και πρόκειται μια μία ιδιαίτερη περίπτωση μαέστρου, με εντελώς ξεχωριστό προσωπικό ύφος, έντονο πάθος και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πάντως, με σημερινή ανακοίνωσή του, ζητά εκφράζει η λύπη του για τη μη άμεσης ανταπόκρισης του online συστήματος πώλησης εισιτηρίων το οποίο, όπως επισημαίνεται, δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί ταυτόχρονα τόσο μεγάλο όγκο αιτημάτων.
