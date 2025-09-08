Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Μάριος Φραγκούλης: Ερμηνεύει τις διεθνείς επιτυχίες του Μίκη Θεοδωράκη στο Ηρώδειο
Αμέτρητα είναι τα τραγούδια του που έδωσαν φωνή στους μεγαλύτερους ποιητές του εικοστού αιώνα και τραγουδήθηκαν σε δεκάδες ξένες γλώσσες
Η παγκόσμια εμβέλεια της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος ταξίδεψε μέσα από τις μελωδίες του την Ελλάδα σε ολόκληρη την υφήλιο, αποτελεί τον κεντρικό άξονα της μουσικής παράστασης με τίτλο «Ο Οικουμενικός Μίκης Θεοδωράκης» που θα φιλοξενηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο, με βασικό ερμηνευτή τον Μάριο Φραγκούλη και τη συμμετοχή της διακεκριμένης Ελληνίδας πιανίστριας Τατιάνας Παπαγεωργίου.
Αμέτρητα είναι τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που έδωσαν φωνή στους μεγαλύτερους ποιητές του εικοστού αιώνα και τραγουδήθηκαν σε δεκάδες ξένες γλώσσες, φωτίζοντας διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα. ανάμεσά τους το Canto General, Romancero Gitano, Sogno di Liberta, La douleur est infinie, Nous sommes deux, Life goes On, the Laughing Boy, Les Amant de Teruel, Mon frere le soleil, the Honeymoon Song, αλλά και τα πολυβραβευμένα του διεθνή κινηματογραφικά σάουντρακ, όπως Zorba the Greek, Serpico, Z, Phaedra, Honeymoon, State of Siege, Les Amants de Teruel, Une balle au Coeur, Actas de Marusia και πολλά άλλα, μουσικές μέσα από τις οποίες αναδύονται αγαπημένα θέματα και μελωδίες που έχουν χαραχτεί στη συλλογική μας μνήμη.
Κάποια από αυτά θα ερμηνεύσει, με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Μάριος Φραγκούλης στον οποίο ο Μίκης Θεοδωράκης εμπιστεύθηκε, το 1998, ένα από τα σπουδαιότερα έργα του, το εμβληματικό «Άξιον Εστί». Δυόμιση σχεδόν δεκαετίες μετά, ο διεθνώς διακεκριμένος Έλληνα τενόρος επιστρέφει στη σκηνή του Ηρωδείου με αφορμή της επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από τον θάνατο του κορυφαίου δημιουργού, για να τραγουδήσει μελοποιημένη από τον Μίκη ποίηση των Pablo Neruda, Federico García Lorca, Brendan Behan, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Μανόλη Αναγνωστάκη, Κωνσταντίνου Καβάφη, τραγoύδια που τραγουδήθηκαν στο πέρασμα το χρόνων σε ξένες γλώσσες αλλά και αγαπημένα ανά τον κόσμο κινηματογραφικά κομμάτια του.
Η Τατιάνα Παπαγεωργίου, γνωστή για τη μακροχρόνια αφοσίωσή της στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, έχει φέρει στο φως πλήθος έργων του για πιάνο και ορχήστρα, όπως το Κοντσέρτο «Ελικώνας», ερμηνεύοντάς τα σε πρώτες εκτελέσεις, Η πρωτοποριακή διδακτορική της έρευνα με θέμα το μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη έχει συμβάλει σημαντικά στην αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία, ενώ επιστέγασμα της συνεργασίας τους αποτελεί η ηχογράφηση ολόκληρου του πιανιστικού του έργου. Η μουσική συνάντηση της με τον Μάριο Φραγκούλη, έγινε το 2006 στο Ηρώδειο, όπου με δική της προτροπή εκείνος ερμήνευσε το Canto General του Μικη Θεοδωράκη, δίνοντας νέα πνοή και δραματική ερμηνεία στο μεγάλο έργο,
Στην μουσική παράσταση θα συμμετάσχει επίσης ως προσκεκλημένος ο ο Γαλλο-καναδός τραγουδοποιός Marc Devigne
