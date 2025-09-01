Η αιχμηρή ανάρτηση της Μάρως Βαμβουνάκη για τον Λάνθιμο: Μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε ενθουσιασμένος επειδή η ταινία τέλειωσε;
«Ίσως είμαι η μόνη απ’ τους θεατές του, αλλά δεν μου αρέσει η θεματολογία, οι χαρακτήρες, η επίγευση, το όποιο νόημα», αναφέρει η γνωστή συγγραφέας
Με μία αιχμηρή ανάρτηση, η γνωστή συγγραφέας Μάρω Βαμβουνάκη εκφράζει την -όχι και τόσο θετική- γνώμη της για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», αμφισβητώντας παράλληλα το πανηγυρικό κλίμα το οποίο επικράτησε στην πρεμιέρα του έργου στο Φεστιβάλ Βενετίας.
«Ξύπνησα με την ανάγκη να πω μια κακιούλα... Όπου και να κοιτάξω βλέπω να ξεχειλίζει η εθνική περηφάνια για το πόσα δευτερόλεπτα χειροκρότησαν στο τέλος τη νέα ταινία του Λάνθιμου στη Βενετία. 6 λεπτά; 6,2; 6,3, 6,7;…», γράφει χαρακτηριστικά.
Το χειροκρότημα στο Φεστιβάλ Βενετίας:
Η ίδια παραδέχεται πως έχει δει κάποια από τα έργα του Λάνθιμου, τα οποία αναγνωρίζει ως «εντυπωσιακής τεχνικής», ωστόσο δεν βρίσκει κάτι το ουσιαστικά ελκυστικό στο περιεχόμενό τους. Όπως αναφέρει:
«Ίσως είμαι η μόνη απ’ τους θεατές του, αλλά δεν μου αρέσει η θεματολογία, οι χαρακτήρες, η επίγευση, το όποιο νόημα.», αναφέρει.
«Όσο για το χειροκρότημα προχθές, που τόση αξία έχει για μας ως χώρα, μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε ενθουσιασμένος επειδή η ταινία τέλειωσε; Να το σκεφτούμε κι αυτό πριν τρελαθούμε ως λαός από το πολύ καμάρι.», καταλήγει.
Αναλυτικά η ανάρτησή της:
«Ξύπνησα με την ανάγκη να πω μια κακιούλα...Όπου και να κοιτάξω βλέπω να ξεχειλίζει η εθνική περηφάνια για το πόσα δευτερόλεπτα χειροκρότησαν στο τέλος τη νέα ταινία του Λάνθιμου στη Βενετία. 6 λεπτά; 6,2; 6,3, 6,7;..
Έχω δει κάποια έργα του εντυπωσιακής τεχνικής, αλλά δεν μου άρεσαν. Ίσως είμαι η μόνη απ' τους θεατές του αλλά δεν μου αρέσει η θεματολογία, οι χαρακτήρες, η επίγευση, το όποιο νόημα.
Όσο για το χειροκρότημα προχθές που τόση αξία έχει για μας ως χώρα, μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε ενθουσιασμένος επειδή η ταινία τέλειωσε; Να το σκεφτούμε κι αυτό πριν τρελαθούμε ως λαός από το πολύ καμάρι».
