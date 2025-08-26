Ο Γούντι Άλεν απαντά στις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του σε φεστιβάλ της Μόσχας
Ο διάσημος σκηνοθέτης έκανε την εμφάνισή του την Κυριακή μέσω βιντεοσύνδεσης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Κινηματογράφου της Μόσχας
Ο Γούντι Άλεν αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η παρουσία του σε κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Μόσχα αποτελεί «ξέπλυμα» των ρωσικών θηριωδιών, μετά την έντονη καταδίκη της εμφάνισής του από το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.
Σημειώνεται ότι ο διάσημος σκηνοθέτης έκανε την εμφάνισή του την Κυριακή μέσω βιντεοσύνδεσης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Κινηματογράφου της Μόσχας.
Τη συζήτηση συντόνιζε ο Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν και δημιουργός ταινιών όπως το πατριωτικό έπος «Stalingrad» (2013) και το φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Attraction» (2017).
Σε δήλωσή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, ο Γούντι Άλεν ανέφερε: «Όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος. Ο πόλεμος που έχει προκαλέσει είναι αποτρόπαιος. Όμως, ό,τι κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν θεωρώ ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συνομιλιών είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας χαρακτήρισε την εμφάνιση του Άλεν «ντροπή και προσβολή» προς τους Ουκρανούς ηθοποιούς και κινηματογραφιστές που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τους ρώσικους βομβαρδισμούς.
«Με τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει υποστηρικτές και φωνές του Πούτιν, ο Άλεν επιλέγει να κλείσει τα μάτια στα εγκλήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να ξεπλένει εγκλήματα ή ως εργαλείο προπαγάνδας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να γυρίσει ταινία στη Ρωσία και ότι έχει «μόνο καλές αναμνήσεις» από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.
Ανέφερε επίσης ότι θαυμάζει τον ρωσικό κινηματογράφο, ξεχωρίζοντας την κινηματογραφική μεταφορά του «Πόλεμος και Ειρήνη» από τον Σεργκέι Μπονταρτσούκ, που έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1969.
🤡 Woody Allen embarrassed himself: the Oscar-winning director took part in the Moscow Film Festival— NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2025
Allen praised Russian cinema, said he might visit Russia, and even remarked that he could make a film about “how good you feel in Moscow and St. Petersburg.”
Ukraine’s Foreign… pic.twitter.com/8Sbyb9QpqX
Woody Allen’s participation in the Moscow International Film Week is a disgrace and an insult to the sacrifice of Ukrainian actors and filmmakers who have been killed or injured by Russian war criminals in their ongoing war against Ukraine.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 25, 2025
By taking part in a festival that… pic.twitter.com/qQyQrqMh2z
Το συγκεκριμένο φεστιβάλ διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη ρωσική πρωτεύουσα τον περσινό Αύγουστο.
