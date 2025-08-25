Ο Γούντι Άλεν εμφανίστηκε στη Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας - «Είναι ντροπή και προσβολή», καταγγέλλει η Ουκρανία
Ο Γούντι Άλεν εμφανίστηκε στη Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας - «Είναι ντροπή και προσβολή», καταγγέλλει η Ουκρανία
Ο Γούντι Άλεν μίλησε κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνάντησης μαζί με μερικούς από τους κορυφαίους σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές και ηθοποιούς της Ρωσίας - Δείτε βίντεο
Η ουκρανική κυβέρνηση καταδίκασε τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν για την εμφάνισή του στη Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου (International Film Week) της Μόσχας.
«Αυτό είναι ντροπή και προσβολή για τα θύματα των Ουκρανών ηθοποιών και σκηνοθετών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από Ρώσους εγκληματίες πολέμου κατά τη διάρκεια της ρωσικής επιθετικής επέμβασης στην Ουκρανία», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.
«Με τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ που ενώνει τους υποστηρικτές του (Βλαντίμιρ) Πούτιν και τους εκφραστές του, ο Άλεν κλείνει σκόπιμα τα μάτια στις φρικαλεότητες που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία κάθε μέρα εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει εγκλήματα ή να χρησιμεύσει ως εργαλείο προπαγάνδας», πρόσθεσε το υπουργείο.
Σημειώνεται πως την Κυριακή, ο Γούντι Άλεν μίλησε κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνάντησης μαζί με μερικούς από τους κορυφαίους σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές και ηθοποιούς της Ρωσίας, πολλοί από τους οποίους, συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη Φιόντορ Μποντάρτσουκ, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Άλεν, αναφέρει το Politico.
Ο Άλεν, ο οποίος έχει κερδίσει τέσσερα Όσκαρ, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη και περιέγραψε μια επίσκεψή του στην ΕΣΣΔ ως μια ζοφερή εμπειρία, αλλά εξήρε επίσης τον ρωσικό κινηματογράφο και δήλωσε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να γυρίσει μια ταινία στη Ρωσία, αν και δεν έχει λάβει ακόμη καμία πρόταση, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
«Αν υπήρχαν παρόμοιες προτάσεις, θα καθόμουν να σκεφτώ τι θα μπορούσε να είναι το σενάριο για το πόσο καλά νιώθεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη», δήλωσε ο Άλεν.
