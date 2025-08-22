bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Κεφαλονιά: Μία μυσταγωγία μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη
Κεφαλονιά: Μία μυσταγωγία μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη
Η Κεφαλονιά τραγούδησε με μία φωνή για τον Μίκη Θεοδωράκη, με οδηγό τη Μαρία Φαραντούρη
Η 20η Αυγούστου 2025 θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όσων βρέθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Φαρακλάτων, στη Κεφαλονιά, καθώς δεν επρόκειτο απλά για μία συναυλία. Ήταν ένα σπάνιο πολιτιστικό γεγονός, μία τελετουργία που τίμησε τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, 100 χρόνια μετά τη γέννησή του, με την φωνή που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με το έργο του, τη Μαρία Φαραντούρη.
Όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr, σε ένα σκηνικό μοναδικής συγκίνησης, η Κεφαλονιά υποδέχτηκε τη δική της «μεγάλη κόρη», τη γυναίκα που ξεκίνησε από τη Σάμη για να τραγουδήσει τον Θεοδωράκη και να τον ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου, την Μαρία Φαραντούρη.
Όταν στάθηκε απέναντι στο πλήθος των θεατών, η Φαραντούρη δεν ήταν η διεθνής καλλιτέχνης που έβλεπαν, αλλά μία γυναίκα βαθιά σεμνή, που τραγουδούσε σαν να απευθυνόταν σε δικούς της ανθρώπους.
Η βραδιά δεν ήταν απλώς μία συναυλία, αλλά έμοιαζε περισσότερο με τελετουργία, μία μυσταγωγία. Ο σπουδαίος Κεφαλονίτης μαέστρος, Παναγής Μπαρμπάτης, κράτησε στα χέρια του το νήμα της μουσικής αφήγησης, οδηγώντας τους ερμηνευτές σε μία διαδρομή που θύμιζε άλλοτε εορτή και άλλοτε προσφορά στη μνήμη.
Ο Αντώνης Κορωναίος και ο Παντελής Κοντός έδωσαν με τις φωνές τους το λυρικό μεγαλείο, ενώ ο ήχος του μπουζουκιού του Δημήτρη Λιβανού και το τσέλο του Μιχάλη Πορφύρη έπλεξαν τον καμβά μιας μουσικής που ανήκει εδώ και καιρό στην παγκόσμια κληρονομιά.
Η αφήγηση των κειμένων από την Κλέλια Χαρίση και τον Σταύρο Παπαδάτο πρόσθεσε στίγμα συγκίνησης, σαν να ερχόταν ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης να συνομιλήσει με το κοινό.
Και όταν η ανδρική χορωδία, υπό τον Σπύρο Θεοτοκάτο και τον Βασίλη Καλογηρά, ένωσε τις δικές της φωνές, το στάδιο μεταμορφώθηκε σε ναό όπου οι χιλιάδες θεατές έγιναν ένα σώμα, μία ψυχή.
Η χορωδία που συγκροτήθηκε για αυτή τη βραδιά υπό τον Παναγή Μπαρμπάτη ονομάστηκε από τον ίδιο «Διονύσης Κωνσταντάκης», προς τιμήν του αείμνηστου Διονύση Κωσταντάκη , πρόεδρο Φαρακλάτων, που υπηρέτησε παραλληλα και την εκκλησιαστική χορωδία της Κεφαλονιάς πάνω από 20 χρόνια.
Όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr, σε ένα σκηνικό μοναδικής συγκίνησης, η Κεφαλονιά υποδέχτηκε τη δική της «μεγάλη κόρη», τη γυναίκα που ξεκίνησε από τη Σάμη για να τραγουδήσει τον Θεοδωράκη και να τον ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου, την Μαρία Φαραντούρη.
Όταν στάθηκε απέναντι στο πλήθος των θεατών, η Φαραντούρη δεν ήταν η διεθνής καλλιτέχνης που έβλεπαν, αλλά μία γυναίκα βαθιά σεμνή, που τραγουδούσε σαν να απευθυνόταν σε δικούς της ανθρώπους.
Η βραδιά δεν ήταν απλώς μία συναυλία, αλλά έμοιαζε περισσότερο με τελετουργία, μία μυσταγωγία. Ο σπουδαίος Κεφαλονίτης μαέστρος, Παναγής Μπαρμπάτης, κράτησε στα χέρια του το νήμα της μουσικής αφήγησης, οδηγώντας τους ερμηνευτές σε μία διαδρομή που θύμιζε άλλοτε εορτή και άλλοτε προσφορά στη μνήμη.
Ο Αντώνης Κορωναίος και ο Παντελής Κοντός έδωσαν με τις φωνές τους το λυρικό μεγαλείο, ενώ ο ήχος του μπουζουκιού του Δημήτρη Λιβανού και το τσέλο του Μιχάλη Πορφύρη έπλεξαν τον καμβά μιας μουσικής που ανήκει εδώ και καιρό στην παγκόσμια κληρονομιά.
Η αφήγηση των κειμένων από την Κλέλια Χαρίση και τον Σταύρο Παπαδάτο πρόσθεσε στίγμα συγκίνησης, σαν να ερχόταν ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης να συνομιλήσει με το κοινό.
Και όταν η ανδρική χορωδία, υπό τον Σπύρο Θεοτοκάτο και τον Βασίλη Καλογηρά, ένωσε τις δικές της φωνές, το στάδιο μεταμορφώθηκε σε ναό όπου οι χιλιάδες θεατές έγιναν ένα σώμα, μία ψυχή.
Η χορωδία που συγκροτήθηκε για αυτή τη βραδιά υπό τον Παναγή Μπαρμπάτη ονομάστηκε από τον ίδιο «Διονύσης Κωνσταντάκης», προς τιμήν του αείμνηστου Διονύση Κωσταντάκη , πρόεδρο Φαρακλάτων, που υπηρέτησε παραλληλα και την εκκλησιαστική χορωδία της Κεφαλονιάς πάνω από 20 χρόνια.
Το Αθλητικό Σωματείο «Εύγερος» ήταν ο θεματοφύλακας αυτής της συνάντησης και ήταν αυτό που είχε την οργάνωση της πρόσβασης του κόσμου στο γήπεδο με άρτιο τρόπο που αξίζουν συγχαρητήρια. Η ευρηματική σκηνοθεσία και τα παιγνίδια με το φως έβαλαν στο κάδρο το υπέροχο καμπαναριό της εκκλησίας και το χωριό.
Με την αιγίδα των τριών Δήμων του νησιού Αργοστολίου, Σάμης, Ληξουρίου , της Π.Ε. Κεφαλονιάς και της ΠΕΔΙΝ, δημιουργήθηκε μια εκδήλωση που δεν έμεινε μόνο στη μουσική: έγινε άγγιγμα μνήμης, φόρος τιμής, υπενθύμιση ότι ο Θεοδωράκης δεν υπήρξε απλώς συνθέτης, αλλά ένας καθρέφτης του ίδιου του ελληνισμού.
Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης: οι δήμαρχοι Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, Ληξουρίου, Γιώργος Κατσιβέλης και Σάμης, Παναγής Δρακουλόγκωνας,ο Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρης Κουρής, η Αντιπεριφερειάρχης, Ελένη Παπαναστασάτου, ο επικεφαλής της Ιχυρής Κεφαλονιάς Γιάννης Λυκούδης , οι δημοτικοί σύμβουλοι Αλέξανδρος Παντελειός , Διονύσης Τρωιάννος, o πρόεδρος του ΟΚΑΠ, Γιώργος Λασκαράτος, ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης με τη σύζυγό του, ο πρώην δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης, ο πρώην δημαρχος Αργοστολίου, Μάκης Φόρτες, ο διεθνώς αναγνωρισμένος μαθηματικός Θανάσης Φωκάς, οι αντιδήμαρχοι Σπύρος Σαμούρης, Γιώργος Τσιλιμιδός , πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Γαλιατσάτος, ο σύμβουλος πολιτισμού Βίκτωρας Ρουχωτάς, ο δημοσιογράφος Ανδρέας Κωνσταντάτος και πλήθος άλλων προσωπικοτήτων.
Η Κεφαλονιά δεν τίμησε απλώς τον Μίκη Θεοδωράκη, που έζησε στο νησί για 6 χρόνια κατά τη παιδική του ηλικία. Τίμησε τη δική της ταυτότητα και μνήμη. Η 20η Αυγούστου στο γήπεδο στα Φαρακλάτα θα μείνει ως μια βραδιά μουσικής μυσταγωγίας για έναν σπουδαίο άνθρωπο το Μίκη Θεοδωράκη και την «Ιέρειά» του, Μαρία Φαραντούρη.
Στο τέλος της συναυλίας το πλήθος πλησίασε την εξέδρα για να τραγουδήσει μαζί της.
Με την αιγίδα των τριών Δήμων του νησιού Αργοστολίου, Σάμης, Ληξουρίου , της Π.Ε. Κεφαλονιάς και της ΠΕΔΙΝ, δημιουργήθηκε μια εκδήλωση που δεν έμεινε μόνο στη μουσική: έγινε άγγιγμα μνήμης, φόρος τιμής, υπενθύμιση ότι ο Θεοδωράκης δεν υπήρξε απλώς συνθέτης, αλλά ένας καθρέφτης του ίδιου του ελληνισμού.
Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης: οι δήμαρχοι Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, Ληξουρίου, Γιώργος Κατσιβέλης και Σάμης, Παναγής Δρακουλόγκωνας,ο Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρης Κουρής, η Αντιπεριφερειάρχης, Ελένη Παπαναστασάτου, ο επικεφαλής της Ιχυρής Κεφαλονιάς Γιάννης Λυκούδης , οι δημοτικοί σύμβουλοι Αλέξανδρος Παντελειός , Διονύσης Τρωιάννος, o πρόεδρος του ΟΚΑΠ, Γιώργος Λασκαράτος, ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης με τη σύζυγό του, ο πρώην δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης, ο πρώην δημαρχος Αργοστολίου, Μάκης Φόρτες, ο διεθνώς αναγνωρισμένος μαθηματικός Θανάσης Φωκάς, οι αντιδήμαρχοι Σπύρος Σαμούρης, Γιώργος Τσιλιμιδός , πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Γαλιατσάτος, ο σύμβουλος πολιτισμού Βίκτωρας Ρουχωτάς, ο δημοσιογράφος Ανδρέας Κωνσταντάτος και πλήθος άλλων προσωπικοτήτων.
Η Κεφαλονιά δεν τίμησε απλώς τον Μίκη Θεοδωράκη, που έζησε στο νησί για 6 χρόνια κατά τη παιδική του ηλικία. Τίμησε τη δική της ταυτότητα και μνήμη. Η 20η Αυγούστου στο γήπεδο στα Φαρακλάτα θα μείνει ως μια βραδιά μουσικής μυσταγωγίας για έναν σπουδαίο άνθρωπο το Μίκη Θεοδωράκη και την «Ιέρειά» του, Μαρία Φαραντούρη.
Στο τέλος της συναυλίας το πλήθος πλησίασε την εξέδρα για να τραγουδήσει μαζί της.
Ειδήσεις σήμερα:
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα