Κεφαλονιά: Μία μυσταγωγία μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη

Το Αθλητικό Σωματείο «Εύγερος» ήταν ο θεματοφύλακας αυτής της συνάντησης και ήταν αυτό που είχε την οργάνωση της πρόσβασης του κόσμου στο γήπεδο με άρτιο τρόπο που αξίζουν συγχαρητήρια. Η ευρηματική σκηνοθεσία και τα παιγνίδια με το φως έβαλαν στο κάδρο το υπέροχο καμπαναριό της εκκλησίας και το χωριό.Με την αιγίδα των τριών Δήμων του νησιού Αργοστολίου, Σάμης, Ληξουρίου , της Π.Ε. Κεφαλονιάς και της ΠΕΔΙΝ, δημιουργήθηκε μια εκδήλωση που δεν έμεινε μόνο στη μουσική: έγινε άγγιγμα μνήμης, φόρος τιμής, υπενθύμιση ότι ο Θεοδωράκης δεν υπήρξε απλώς συνθέτης, αλλά ένας καθρέφτης του ίδιου του ελληνισμού.Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης: οι δήμαρχοι Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, Ληξουρίου, Γιώργος Κατσιβέλης και Σάμης, Παναγής Δρακουλόγκωνας,ο Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήρης Κουρής, η Αντιπεριφερειάρχης, Ελένη Παπαναστασάτου, ο επικεφαλής της Ιχυρής Κεφαλονιάς Γιάννης Λυκούδης , οι δημοτικοί σύμβουλοι Αλέξανδρος Παντελειός , Διονύσης Τρωιάννος, o πρόεδρος του ΟΚΑΠ, Γιώργος Λασκαράτος, ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης με τη σύζυγό του, ο πρώην δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης, ο πρώην δημαρχος Αργοστολίου, Μάκης Φόρτες, ο διεθνώς αναγνωρισμένος μαθηματικός Θανάσης Φωκάς, οι αντιδήμαρχοι Σπύρος Σαμούρης, Γιώργος Τσιλιμιδός , πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Γαλιατσάτος, ο σύμβουλος πολιτισμού Βίκτωρας Ρουχωτάς, ο δημοσιογράφος Ανδρέας Κωνσταντάτος και πλήθος άλλων προσωπικοτήτων.Η Κεφαλονιά δεν τίμησε απλώς τον Μίκη Θεοδωράκη, που έζησε στο νησί για 6 χρόνια κατά τη παιδική του ηλικία. Τίμησε τη δική της ταυτότητα και μνήμη. Η 20η Αυγούστου στο γήπεδο στα Φαρακλάτα θα μείνει ως μια βραδιά μουσικής μυσταγωγίας για έναν σπουδαίο άνθρωπο το Μίκη Θεοδωράκη και την «Ιέρειά» του, Μαρία Φαραντούρη.Στο τέλος της συναυλίας το πλήθος πλησίασε την εξέδρα για να τραγουδήσει μαζί της.