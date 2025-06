«Δήλος | Γη εν Πλω»: Η έκθεση της διεθνώς αναγνωρισμένης φωτογράφου Erieta Attali στο Μουσείο Μπενάκη

Η Erieta Attali είναι φωτογράφος τοπίου και αρχιτεκτονικής, με έργο που εκτείνεται από την Ευρασία έως την Αυστραλία και την Αμερική. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχει αφοσιωθεί στη σύνδεση μεταξύ αρχιτεκτονικής και τοπίου. Μέσα από το πρωτοποριακό της έργο έχει χαράξει ένα νέο δρόμο στην αρχιτεκτονική φωτογραφία, όπου περιεχόμενο και πλαίσιο αντιστρέφονται. Η φωτογραφία της εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι ακραίες συνθήκες και τo απαιτητικό τοπίο ωθούν την ανθρωπότητα να ξαναβρεί τον προσανατολισμό της και να ανακτήσει το κέντρο της μέσα από αρχιτεκτονικές απαντήσεις. Η αντισυμβατική της φωτογραφία βασίζεται σε μια μεθοδολογία που προέρχεται από την προσωπική της εμπειρία στην αρχαιολογία.Έχει διδάξει φωτογραφία σε μερικά από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Πανεπιστήμιο του Columbia (Graduate School of Architecture, Planning and Preservation) από το 2003 μέχρι το 2018 και το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης από το 2021 μέχρι το 2023. Το διάστημα 2020 έως 2023 ήταν φιλοξενούμενη καλλιτέχνης (artist in residence) στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 1 Panthéon-Sorbonne και τη Fondation Hellénique (Cité Internationale Universitaire de Paris). Η τρέχουσα φωτογραφική της έρευνα εστιάζει στο αρχαιολογικό τοπίο της Δήλου, το Αιγαίο Πέλαγος και τους Ιερούς χώρους της Μεσαιωνικής και Σύγχρονης Ιαπωνίας.Σήμερα, η Attali ετοιμάζει τη νέα της φωτογραφική μονογραφία πάνω στο έργο του σουρεαλιστή ζωγράφου Felix Nussbaum.Είναι η δημιουργός αρκετών φωτογραφικών βιβλίων και έχει λάβει σημαντικά βραβεία. Το έργο της έχει εκτεθεί σε εμβληματικά μουσεία και ανήκει στις μόνιμες συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης της Βικτόρια (Μελβούρνη, Αυστραλία), το Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφεια και το Μουσείο Αρχιτεκτονικής και Design Athenaum στο Σικάγο (ΗΠΑ). H Attali εκπροσωπείται από την Galerie BSL στο Παρίσι. H Attali έχει συγγράψει μαζί με τον διεθνούς φήμης Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma το βιβλίο «Mirror in the Mirror» (Stuttgart: Hartmann Books. 2024), το οποίο έλαβε το βραβείο DAM International Architecture Book Award από το Γερμανικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής στη Φρανκφούρτη.Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή:10:00-18:00, Πέμπτη:10:00-00:00,Τρίτη: κλειστάΤιμή εισιτηρίου έκθεσης: €6, €5Πέμπτη, 03/07/2025, ώρα 19:30. Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τη φωτογράφο.Πέμπτη, 10/07/2025, ώρα 19:30. Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τη φωτογράφο.Πέμπτη, 24/07/2025, ώρα 19:30. Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τον συνεπιμελητή της έκθεσης, Λάμπρο Παπανικολάτο.Πέμπτη, 18/09/2025, ώρα 19:30. Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τη φωτογράφο.Περιορισμένος αριθμός θέσεων.Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις επιβαρύνει το εισιτήριο της έκθεσης κατά €2.Δυνατή η προαγορά εισιτηρίου στο tickets.benaki.org.