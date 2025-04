Ποια μεγάλα ονόματα θα δούμε το καλοκαίρι σε Ηρώδειο, Επίδαυρο και Πειραιώς 260

Οι Stranglers θα παίξουν στο Ηρώδειο

Από τοτου Ηρωδείου ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, η σύμπραξη του κορυφαίου Αμερικανού πιανίσταμε τηνυπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού (26/6), η παρθενική συναυλία τηςμε την κορυφαία σολίστ του βιολιού, υπό τη διεύθυνση του χαρισματικού Αντρές Ορόσκο-Εστράδα (6/7) και το ρεσιτάλ του σπουδαίου βιρτουόζου πιανίστα(19/7).Και ηόμως θα έχει τη δική της, δυναμική παρουσία στο Ηρώδειο και θα εκπροσωπηθεί μέσα από ενδιαφέρουσες συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών όπως ο υπέροχος(08/07), οι θρυλικοί(26/06), ο πρωτεργάτης της σύγχρονης ορχηστρικής νεοκλασικής μουσικής(1/7), ο εμβληματικός Αφρικανός μουσικός(11/07), το ηλεκτρονικό ντουέτο των Nicolas Godin και Jean-Benoît Dunckel από τη Γαλλία (29/06), το παιδί – θαύμα της σόουλ Michael Kiwanuka (26/6) οι δικοί μας(22/6) αλλά και ένα αφιέρωμα στο διαχρονικό «Άξιον Εστί» του Μίκη Θεοδωράκη.Επιπλέον, στο Δημοτικό, που ανοίγει για πρώτη φορά φέτος τις πύλες του στο Φεστιβάλ, έχουν προγραμματιστεί ζωντανές εμφανίσεις των Spiritualized (29/5) , Arca (31/5), Νalyssa Green (1/6) κ.α. ,Θρυλικές μορφές του παγκόσμιου αλλά και του εγχώριου θεατρικού και χορευτικού κόσμου θα περάσουν από την Πειραιώς 260 η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την καλλιτεχνική πρωτοπορία και τη σύγχρονη δημιουργία. Η αυλαία θα ανοίξει με την εμβληματικήκαι το ιστορικό Θέατρο του Ήλιου που θα παρουσιάσουν το «Εδώ έχει δράκους», την τελευταία επετειακή τους παράσταση, που προσεγγίζει με τη γνώριμη ποιητική ματιά της Μνουσκίν την πρώτη περίοδο της Ρωσικής Επανάστασης (30-31/05 & 1, 3, 4, 5/06).Παράλληλα, ο πολυσχιδής εικαστικός και σκηνοθέτηςαναβιώνει μια μεγάλη στιγμή του από το παρελθόν, επιστρέφοντας στο »Faustus in Africa». Μέσα σε ένα καλοκουρδισμένο θεατρικό σύμπαν, με κυρίαρχο στοιχείο τις μάσκες, μεταφέρει την ιστορία του ήρωα που πουλάει την ψυχή του στον Διάβολο με αντάλλαγμα την αυθεντική απόλαυση και την αιώνια νεότητα, στην Αφρική! (20-22/06).Η καλλιτεχνική πρωτοπορία στις παραστατικές τέχνες θα εκπροσωπηθεί στην Πειραιώς 260 από πλήθος Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών – οι γυναίκες πρωταγωνιστούν - μεταξύ των οποίων οι Έλενα Μαυρίδου, η Ιώ Βουλγαράκη Νοεμή Βασιλειάδου, Δαφίν Αντωνιάδου, Γιάννο Περλέγκα, Σίμο Κακάλα, Αλέξανδρο Σταυρόπουλο, Έμιλυ Λουίζου, Kαρολίνα Μπιάνκι, Ίντιο Σισάβα, Φέι Ντρίσκολ, Μιτ Βάρλοπ κ.α.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πρόγραμμα της Πειραιώς 260 παρουσιάζει ο Κύκλος «Η σκηνή των βιβλίων» στο πλαίσιο του οποίου θα φιλοξενηθούν 8 παραστάσεις, 6 ελληνικές και 2 ξένες, βασισμένες σε σύγχρονα λογοτεχνικά αριστουργήματα, από διάσημους συγγραφείς αλλά και λιγότερο γνωστές φωνές της λογοτεχνίας. Ανάμεσά τους τρία Νομπέλ. Η Ανί Ερνό, η Χαν Γκανγκ και ο Ζοζέ Σαραμάγκου δίνουν, με την αριστοτεχνική γραφή τους, νέα πνοή στη θεατρική εμπειρία θέτοντας θεμελιώδη ερωτήματα για την ανθρώπινη κατάσταση.Για ακόμη χρονιά το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου θα αποτελέσει το ιερό σημείο συνάντησης των δυνάμεων του αρχαίου δράματος με επίκεντρο το στοίχημα της ανανέωσης του είδους και του γόνιμου διαλόγου του με το σήμερα.Σε αυτό το πλαίσιο ο σπουδαίος συγγραφέας και σκηνοθέτηςθα παρουσιάσει τον «Όρκο της Ευρώπης», ένα σύγχρονο έργο που έχει στη ρίζα του μια βαθιά σύνδεση με την αρχαία τραγωδία: ο διχασμός στην καρδιά της οικογένειας, η πάλη των δύο φύλων, ο ξεριζωμός, η ολέθρια κληρονομιά της προηγούμενης γενιάς στις επόμενες και η αναζήτηση κάθαρσης είναι θέματα που επανέρχονται στα θεατρικά έργα του Μουαουάντ, τα περισσότερα σε διάλογο με ήρωες του Αρχαίου Δράματος. Επικεφαλής ενός διεθνούς καστ, η διάσημη Γαλλίδα πρωταγωνίστρια του κινηματογράφουθα βρεθεί για πρώτη φορά στη σκηνή της Επιδαύρου. (1, 2/8)Επιπλέον, ο Γερμανός σκηνοθέτης, από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της γενιάς του, καταπιάνεται με την «» του Σοφοκλή, στα θυρανοίξια των Επιδαυρίων, σκηνοθετώντας έναν θίασο ταλαντούχων Ελλήνων ηθοποιών, στον οποίο συμμετέχουν η Κόρα Καρβούνη και ο Γιώργος Γάλλος. (27, 28/6)Δυνατές παραστάσεις, όμως, περιμένουμε και από αξιόλογους Έλληνες σκηνοθέτες, όπως ο Δημήτρης Τάρλοου που θα ανεβάσει την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με την Λουκιά Μιχαλοπούλου στον ρόλο της Ηλέκτρας (4. 5/7), οπου υπογράφει σκηνοθετικά την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «ζ - η – θ Ο ξένος» (11, 12/7), ομε τους δύο «Οιδίποδες» στους οποίους θα πρωταγωνιστήσουν οι Νίκος Καραθάνος, Στεφανία Γουλιώτη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη κ.α αλλά και ημε τη σκηνοθεσία της στην «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη (8, 9/8).Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των φετινών Επιδαυρίων κατέχει η παρουσία του διεθνούς φήμης Έλληνα μαέστρουο οποίος θα διευθύνει τη Utopia, την ανεξάρτητη ορχήστρα που ίδρυσε το 2022, στην Τέταρτη συμφωνία του Μάλερ. Στην ιδιαίτερη αυτή μουσική βραδιά θα συμμετέχουν η Ελβετή σοπράνο Ρέγκουλα Μίλεμαν και η μεσόφωνος Εβ-Μοντ Ιμπό. (19/7)Στη Μικρή Επίδαυρο ο Ιούλιος θα είναι αφιερωμένος στη δημιουργική συνομιλία ανάμεσα στο χθες και το σήμερα του αρχαίου δράματος με σύγχρονες παραστάσεις εμπνευσμένες από έργα των μεγάλων τραγικών.Αντιθέτως τον Αύγουστο η σκυτάλη θα περάσει στη μουσική με την πραγματοποίηση ατμοσφαιρικών συναυλιών που θα δώσουν μεταξύ άλλων οκαι ημε ένα αφιέρωμα στον στον Άστορ Πιατσόλα (9/8), η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος με έργα Μίκη Θεοδωράκη (16/8) αλλά και η νεαρή και δημοφιλέστατη Μαριάνα Σπανού (30/8) .30-31/5 & 1, 3, 4, 5/6 Théâtre du Soleil – Ariane MnouchkineΕδώ έχει δράκους / Hic sunt Dracones30-31/5 & 1/6 Σπύρος Αγγελόπουλος – SinikaΚαραγκιόζης Mad Max3/6 Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών ΜόδαςDramodé6 – 8/6 Back to Back TheatreΟ κυνηγός πέφτει θύμα της σκιάς του / The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes6 – 8/6 Χριστίνα ΓουζέληFar from the End / Μακριά από το τέλος7 & 8/6 Idio ChichavaVagabundus12 & 13/6 Alexandra WaierstallHEART MOMENT / Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ12 – 14/6 El Conde de TorrefielΤο φως μιας λίμνης / La luz de un lago13 – 16/6 Ιώ ΒουλγαράκηΜητροφάγοςΒασισμένο στο βιβλίο του Ρόκε Λαρράκι14 – 16/6 Αλέξανδρος ΣταυρόπουλοςΠοιος θα της το πει;19 – 22/6 Γιάννος ΠερλέγκαςΚατσούρμπος του Γεωργίου Χορτάτση19 – 21/6 Θανάσης ΔόβρηςΣωτηρίαΒασισμένο στη συλλογή διηγημάτων της Χαράς Ρόμβη20 – 22/6 Handspring Puppet Company – William KentridgeFaustus in Africa!26 – 28/6 Έλενα ΜαυρίδουΣΑΡΜΑΝΤΖΑΕμπνευσμένο από διηγήματα του Κωνσταντίνου Δομηνίκ26 – 29/6 Σίμος ΚακάλαςΚακά σκηνικάτου Γιάννη Αποσκίτη27 – 29/6 Faye DriscollΔιάβρωση / Weathering27 – 29/6 Παναγιώτα ΚαλλιμάνηΚάπως, αλλιώς, καθόλου, μαζί28 & 29/6 5ο AEF Urban Dance ContestHip hop battle & All styles battle5 & 6/7 Carolina Bianchi – Cara de CavaloΗ νύφη και το «Καληνύχτα, Σταχτοπούτα» / A Noiva e o Boa Noite Cinderela5 – 8/7 Έμιλυ ΛουίζουΗ πόλη των τυφλών του Σάιμον ΣτίβενςΕμπνευσμένο από το Περί τυφλότητας του Ζοζέ Σαραμάγκου5 – 8/7 Χρήστος ΘάνοςΠολεμικοί ανταποκριτές7 & 8/7 Miet WarlopINHALE DELIRIUM EXHALE13 & 14/7 Het Nationale Theater – ITA Ensemble – Eline ArboΤα χρόνιαΒασισμένο στο βιβλίο της Ανί Ερνό13 – 15/7 Daria DeflorianΗ χορτοφάγοςΣκηνές από το μυθιστόρημα της Χαν Γκανγκ13 – 16/7 Σοφία ΚαραγιάννηΜπουμπουλίνας 18Βασισμένο στο βιβλίο της Κίττυς Αρσένη13 – 16/7 Αικατερίνη ΠαπαγεωργίουΙφιγένεια / Βορά της Βίβιαν ΣτεργίουΕμπνευσμένο από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του ΕυριπίδηΝίκος ΧατζόπουλοςΕγώ, μια δούλα του Βαγγέλη ΧατζηγιαννίδηΕμπνευσμένο από την Εκάβη του Ευριπίδη5 – 24/7 Παντελής ΜάκκαςΒιντεοεγκατάστασηΈνοικος30/5 – 24/7 Live στην ΠλατείαΕπιμέλεια Δημήτρης Τσάκας5 – 24/7 Κύκλος συζητήσεωνΗ θαυμάσια επιμονήΕπιμέλεια Δημήτρης Παπανικολάου30/5 – 24/7 Pre-Show & Post-Show TalksΠρόλογος – Έξοδος1/6 – 24/7 Objects of Common InterestΕικαστική εγκατάσταση14 – 18/6 Γιώργος ΣαχίνηςΚρυφό νερό28/5 Η ελληνική nu jazz συναντά την αφρικανική διασποράΈνα αφροφουτουριστικό ταξίδι29/5 Spiritualized31/5 ArcaOpening act Evita Manji1/6 Nalyssa Green & GuestsΠολύ καλές στα πάρτιΈνα πληθωρικό μουσικό βαριετέ11/7 BICEP present CHROMA (AV DJ set)4/6 Δημήτρης ΚαμαρωτόςΑναλογία του ΧρόνουΦίλιππος ΤσαλαχούρηςLapis SilentiumΘεόδωρος ΛώτηςΡυπάρω / Σιωπηλά τοπία και ηχητικοί παρίες5/6 Carmen VillainLyra PramukBLIPΧίμαιρες6/6 Christina VantzouThe Reintegration of the EarΜε τους Oliver Coates, Irene Kurka, και John Also BennettΑλεξάνδρα Κατερινοπούλου – Sofyann Ben Youssef (AKA AMMAR 808)LOSSMouse on MarsAAI AV ft. Dodo NKishi7/6 Ryoji IkedaΜιχάλης Παρασκάκης & Eleonore SchönmaierField Guide [to the lost flower]New Babylon ensemble / ARTéfacts ensembleΧρόνος και Χρήμα8/6 Heinali & Andriana-Yaroslava SaienkoΧίλντεγκαρντ (Гільдеґарда)Νίκος ΑντωνόπουλοςΜπλε κλωστήΣάββας Μεταξάς – Γιάννης Αράπης – Δημήτρης ΤίγκαςCircular4 – 15/6 ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΦεστιβάλ Αθηνών ΕπιδαύρουΚέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςMonom4DSound21 – 24/7 Πατρίσια ΑπέργηHystory21 – 24/7 Κατερίνα ΓιαννοπούλουPhenomenon του Γρηγόρη Λιακόπουλου21 – 24/7 Δαφίν ΑντωνιάδουDarkest White21 – 24/7 Κωνσταντίνος ΠαπανικολάουΕπαρκώς δημιουργικό (Sufficiently creative)21 – 24/7 Σοφία ΑντωνίουΗ ζωή, τα γηρατειά και ο θάνατος μιας γυναίκας του λαούΒασισμένο στο βιβλίο του Ντιντιέ Εριμπόν21 – 24/7 Νοεμή ΒασιλειάδουΚλημεντίνες χωρίς κουκούτσι21 – 24/7 Κωσταντίνος ΝτέλλαςΟι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα1, 3, 5, 6, 8/6 Εθνική Λυρική Σκηνή – Pier Giorgio Morandi – Andrei ȘerbanΤουραντότ του Τζάκομο Πουτσίνι18 & 19/6 Εθνικό Θέατρο – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Πολιτιστικός Οργανισμός ΛυκόφωςΚατερίνα ΕυαγγελάτουΙππόλυτος21/6 Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Μιχάλης ΟικονόμουΠαγκόσμια Ημέρα ΜουσικήςΜουσικές του κόσμου22/6 Raining Pleasure23/6 Stranglers26/6 Michael Kiwanuka - Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός δίσκων28/6 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός – Emanuel AxΈργα Μπετόβεν και Μέντελσον29/6 Air (γαλλικό συγκρότημα - ντού)1/7 Max Richter4/7 Sydney Dance CompanyImpermanence6/7 Φιλαρμονική του Μονάχου – Andrés Orozco-Estrada – Hilary HahnΈργα Μπραμς και Ντβόρζακ8/7 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Nicola PiovaniΜεγάλες ταινίες, μεγάλες μουσικές10/7 Chamber Orchestra of Europe – Κωνσταντίνος Καρύδης – FrancescoPiemontesiΈργα Κούκου, Λιστ, Πέρσελ, Μπερλιόζ11/7 Youssou N’Dour & Le Super Étoile de Dakar13/7 Μίκη Θεοδωράκη – Οδυσσέα ΕλύτηΤο Άξιον εστί15/7 Mahler Chamber Orchestra – Yuja WangΈργα Μπετόβεν, Σοπέν, Στραβίσνκι, Τσαϊκόφσκι17/7 KISMET – Dave Holland / Chris Potter / Kevin Eubanks / Obed Calvaire19/7 Ντανιίλ ΤρίφονοφΡεσιτάλ πιάνου – Έργα Τσαϊκόφσκι, Σοπέν, Μπάρμπερ26, 27, 29, 30/7 Εθνική Λυρική Σκηνή – Derrick Inouye – Κατερίνα ΕυαγγελάτουΡιγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι27 – 29 /6 Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Εθνικό ΘέατροUlrich RascheΑντιγόνη του Σοφοκλή4 & 5 /7 Θέατρο Πορεία – Δημήτρης ΤάρλοουΗλέκτρα του Σοφοκλή11 & 12/7 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος – Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου Μιχαήλ Μαρμαρινόςζ - η - θΟ ξένος19/7 Utopia – Θεόδωρος ΚουρεντζήςΓκούσταφ Μάλερ: Συμφωνία αρ. 4 καιΤραγούδια για τα νεκρά παιδιά (Kindertotenlieder)25 & 26/7 Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Πολιτιστικός Οργανισμός ΛυκόφωςΓιάννης ΧουβαρδάςΟιδίπουςΗ ιστορία μιας μεταμόρφωσης: από το σκοτάδι στο φως1 & 2/8 Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – La Colline - théâtre nationalWajdi MouawadΟ όρκος της Ευρώπης / Le Serment d’Europe8 & 9/8 Μαρία ΠρωτόπαππαΑνδρομάχη του Ευριπίδη22 & 23/8 Εθνικό Θέατρο – Θεόδωρος ΤερζόπουλοςΟρέστεια του Αισχύλου27/6 – 23/8 EΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛΑντιγόνη. Νόμος και ΑνυπακοήΠεριοδική έκθεση27/6 – 23/8 «Μικροί Ιχνευτές»Δημιουργική απασχόληση παιδιών στην Επίδαυρο27/6 – 23/8 FLUX - OfficeΣχεδιασμός περιπτέρου πολλαπλών χρήσεωνστον Αρχαιολογικό Χώρο Επιδαύρου4 & 5/7 Όλια ΛαζαρίδουΘήβα μοναξιά του Κυριάκου ΧαρίτουΕμπνευσμένο από την Αντιγόνη του Σοφοκλή11 & 12/7 Χρήστος Στέργιογλου – Αλέξανδρος Δράκος ΚτιστάκηςΙαχές18/7 Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου – Φεστιβάλ ΑθηνώνΕπιδαύρουΗλέκτρα 7Ταινία εμπνευσμένη από την Ηλέκτρα του Σοφοκλή25 & 26/7 Γιάννης Σκουρλέτης – bijoux de kantΔεξιά της κοίτης του Γιάννη ΠαλαβούΕμπνευσμένο από τον Οιδίποδα επί Κολωνώ του ΣοφοκλήΣυνεδρία πολέμου του Άρη ΑλεξανδρήΕμπνευσμένο από τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη2/8 Seeds (M. & C. Kalkanis) feat. AlcminiΗ άλλη ματιά9/8 Μίλτος Λογιάδης – Αλίκη Καγιαλόγλου – The D ProjectΑφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα16/8 Μαρία Φαραντούρη – Τάσης ΧριστογιαννόπουλοςΝύχτα μαγικιά – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης23/8 Μίλτος Λογιάδης – Αντώνης ΣουσάμογλουΤραγούδια του Μεσοπολέμου30/8 Μαρίνα Σπανού