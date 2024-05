Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού: Δυο συναυλίες με τη μουσική των πιο διάσημων κινηματογραφικών ταινιών

O Hans Zimmer

Οι πιο διάσημες μελωδίες από πασίγνωστες ταινίες θα πλημμυρίσουν για δύο βραδιές, την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Ιουλίου, το, όπου θα φιλοξενηθούν οιτων δύο κορυφαίων και πολυβραβευμένων συνθέτώνκαιΟ John Williams, βραβευμένος με πέντε Βραβεία Oscar, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, επτά BAFTA και είκοσι τρία βραβεία Grammy, είναι Αμερικανός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας. Κατέχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για Όσκαρ, 52 συνολικά, μετά τον Walt Disney. Το 2005 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου επέλεξε το μουσικό θέμα του «Πόλεμου των Άστρων» ως το σπουδαιότερο σάουντρακ όλων των εποχών. Ο Williams έχει συνθέσει τα μουσικά θέματα σε 8 από τις 20 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην Αμερική. Μεταξύ αυτών και «Τα σαγόνια του καρχαρία», «Ο Πόλεμος των Άστρων», «Σούπερμαν», «Ιντιάνα Τζόουνς», «Ε.Τ. ο Εξωγήινος», «Επτά χρόνια στο Θιβέτ», «Τζουράσικ Παρκ», «JFK», «Γεννημένος την 4η Ιουλίου», «Τεχνητή νοημοσύνη», «Η λίστα του Σίντλερ» και οι τρεις πρώτες ταινίες του Χάρι Πότερ ενώ είναι μόνιμος συνεργάτης του Στίβεν Σπίλμπέργκ. Έχει επίσης γράψει μουσική για Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά τα μουσικά θέματα των τηλεοπτικών σειρών «Lost in Space» και «Land of the Giant»s. Παράλληλα, έχει συνθέσει αναρίθμητα έργα κλασικής μουσικής (κονσέρτα, σονάτες και μουσική δωματίου για ορχηστρικά σύνολα και σόλο όργανα).Ο Hans Zimmer, βραβευμένος με δύο Βραβεία Όσκαρε, ένα Classical Brit Award, και τέσσερα βραβεία Γκράμι, είναι Γερμανός συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Πέρασε το πρώτο μέρος της καριέρας του στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες έχει συνθέσει μουσική για πάνω από 100 ταινίες, πολλές τηλεοπτικές σειρές. Ανάμεσα τους το βασικό θέμα της θρυλικής σειράς «The Crown» του Netflix και το ντοκιμαντέρ σχετικά με τη φύση και την άγρια ζωή που παρουσίασε ο David Attenborough. Έχει συνεργασθεί με σημαντικούς συνθέτες, όπως ο Stanley Myers, και κορυφαίους σκηνοθέτες όπως οι Christopher Nolan, Ridley Scott, Ron Howard, Gore Verbinski, Michael Bay, Guy Ritchie, και Denis Villeneuve κ.α. Η πρώτη ταινία την οποία επένδυσε μουσικά ήταν η «Terminal Exposure» του Νίκου Μαστοράκη το 1987. Είναι επικεφαλής του τμήματος μουσικής των ταινιών της DreamWorks.Σε αυτόν ανήκουν τα σάουντρακ διάσημων ταινιών όπως «Ο Μονομάχος», «Ο Άνθρωπος της Βροχής», «Θέλμα & Λουίζ», «Ο βασιλιάς των λιονταριών», «Dune», «Top Gun», «James Bond: No Time to Die», «Blade Runner 2049», «Inception», «Η λεπτή κόκκινη γραμμή», «Ο τελευταίος Σαμουράι», «Καλύτερα δε γίνεται», «Ο κώδικας Da Vinci»κ.α.Στις δύο μουσικές βραδιές θα συμμετάσχει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου.Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ