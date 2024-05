Η σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής ήταν πολύ δυναμική με τη χορογραφία να έχει αρκετές εναλλαγές, όπως ακριβώς είναι και το στυλ του τραγουδιού.

3. Ολλανδία / Joost Klein - Europapa

5. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane

6. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI

7. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi



1. Μάλτα / Sarah Bonnici - Loop

2. Αλβανία / BESA - TITAN

3. Τσεχία / Aiko - Pedestal

4. Δανία / SABA - SAND

5. Σαν Μαρίνο / MEGARA - 11:11

6. Βέλγιο / Mustii - Before the Party's Over

Ο δεύτερος ημιτελικός της φετινής Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας ολοκληρώθηκε και η Ελλάδα πέρασε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με τη Μαρίνα Σάττι και το τραγούδιΣτον μεγάλο τελικό πέρασε και το μεγάλο φαβορίαπό την Ελβετία, ο οποίος τραγούδησε αμέσως μετά την Ελληνίδα τραγουδίστρια.Από τις 16 χώρες που συμμετείχαν απόψε, προκρίθηκαν οι 10.Λετονία / Dons - Hollow2.Αυστρία / Kaleen - We Will RaveΝορβηγία / Gåte - Ulveham8. Ελβετία Nemo - The Code9. Αρμενία / LADANIVA - Jako10. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - FirefighterΥπενθυμίζεται πως, η περσινή νικήτρια (Σουηδία) και οι χώρες των Big-5 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) προκρίνονται αυτομάτως για τον μεγάλο τελικό στις 11 Μαΐου.