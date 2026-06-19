Φιλόζωοι στη Ρόδο έσωσαν αλεπουδάκι που υπέφερε από θερμοπληξία
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Αλεπού Θερμοπληξία

Φιλόζωοι στη Ρόδο έσωσαν αλεπουδάκι που υπέφερε από θερμοπληξία

Βρέθηκε εξαντλημένο και ανήμπορο να αντιδράσει, με την κατάστασή του να προκαλεί έντονη ανησυχία σε όσους το εντόπισαν

Φιλόζωοι στη Ρόδο έσωσαν αλεπουδάκι που υπέφερε από θερμοπληξία
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Μια συγκινητική διάσωση σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου ένα μικρό αλεπουδάκι βρέθηκε σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση έπειτα από τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες.

Το νεαρό ζώο εντοπίστηκε στην περιοχή Βλύχα, έχοντας υποστεί θερμοπληξία εξαιτίας της ζέστης και δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, το αλεπουδάκι βρέθηκε εξαντλημένο και ανήμπορο να αντιδράσει, με την κατάστασή του να προκαλεί έντονη ανησυχία σε όσους το εντόπισαν.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του περιστατικού έπαιξε η άμεση κινητοποίηση φιλόζωων, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν το άτυχο ζώο.

Η έγκαιρη παρέμβασή τους αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς το αλεπουδάκι κατάφερε να ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο που αντιμετώπιζε λόγω της θερμοπληξίας.
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