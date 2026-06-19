17χρονος στη Θεσσαλονίκη διέρρηξε σπίτι και μετά ζητούσε 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλεμμένα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Διάρρηξη

17χρονος στη Θεσσαλονίκη διέρρηξε σπίτι και μετά ζητούσε 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλεμμένα

Ο νεαρός αφαίρεσε από το σπίτι χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα 

17χρονος στη Θεσσαλονίκη διέρρηξε σπίτι και μετά ζητούσε 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλεμμένα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν αρκέστηκε στη διάρρηξη, αλλά λίγες ώρες αργότερα φέρεται να εκβίασε το ίδιο του το θύμα, ζητώντας χρήματα για να επιστρέψει τα κλοπιμαία.

Πρόκειται για 17χρονο, υπήκοο Αιγύπτου, ο οποίος φαίνεται να διέρρηξε, χθες το πρωί, διαμέρισμα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου διαμένει συνομήλικός του από τη Συρία, με τον οποίο -σύμφωνα με πληροφορίες- διατηρούσε προσωπική γνωριμία. Από το σπίτι αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα του ανήλικου.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο 17χρονος συναντήθηκε με το θύμα στην ίδια περιοχή και, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, απαίτησε εκβιαστικά το ποσό των 700 ευρώ, προκειμένου να τού επιστρέψει τα κλεμμένα.

Ύστερα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο δράστη. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης