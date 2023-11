Disney: Συναυλία με τα πιο αγαπημένα τραγούδια των ταινιών της στο Christmas Theater

Στο μαγικό αιώνα της Disney είναι αφιερωμένη η μουσική παράσταση «» που θα φιλοξενηθεί την Κυριακήστο «», στο πλαίσιο των παγκόσμιων εορτασμών για τα 100 χρόνια της.Μικροί και μεγάλοι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις δημοφιλέστερες μελωδίες και τα πιο αγαπημένα τραγούδια που μεγάλωσαν και ενέπνευσαν γενιές, ερμηνευμένα από μια ορχήστρα 56 μουσικών και μεγάλα αστέρια του West End μεταξύ των οποίων οι Ben Forster (The Phantom of the Opera), Rachel John (Hamilton), Lauren Samuels (Cinderella), Adrian Hansel (Guys and Dolls), Rob Houchen (Les Miserables). Μαζί τους και η Νάντια Μπουλέ σε διπλό ρόλο, παρουσιάστριας και ερμηνεύτριας.Την ίδια στιγμή θα προβάλλονται στην γιναντοοθόνη σκηνές από πασίγνωστες, κλασικές πλέον ταινίες όπως οι Alladin, Lion King, Little Mermaid, Frozen, Beauty and the Beast, Mary Poppins, Encanto κ.α.Από την ίδρυση της το 1923, η Walt Disney Company έχει ενσωματώσει τη φαντασία, τη μαγεία και τα μεγάλα συναισθήματα σε μια σχεδόν βιωματική εμπειρία. Πολλές γενιές μεγάλωσαν με τις ταινίες της. Μικροί και μεγάλοι γέλασαν, συγκινήθηκαν και διδάχτηκαν πολλά πράγματα για τη ζωή. Να πιστεύουν στον εαυτό τους. Να αντιμετωπίζουν τους φόβους τους. Να ακολουθούν τα όνειρά τπυς, με οποιοδήποτε κόστος… Είτε κάτω από την θάλασσα, είτε στα βάθη της ζούγκλας, ή απλά σε ένα παιδικό δωμάτιο. Τα τραγούδια αυτών των ιστοριών έχουν αγγίξει τις καρδιές και έχουν συγκινήσει ανθρώπους όλων των ηλικιών.εισιτηρίων