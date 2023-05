Κήπος Μεγάρου Μουσικής Αθηνών: Αυτό είναι το καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων

Ηλίας Καρελλάς

Για μία ακόμη χρονιά, επίσης, ο Κήπος θα φιλοξενήσει καθιερωμένη(21/6), αλλά και τη συναυλία «Ήχοι ανάμεσα στις φυλλωσιές» με σχήματα και καλλιτέχνες που διακρίθηκαν στις Ανοιχτές Πλατφόρμες, τις ακροάσεις του Μεγάρου. Η είσοδος και στις δύο παραπάνω εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη.ανοίγει και φέτος το καλοκαίρι με τον τρόπο που μόνον εκείνος ξέρει τόσο καλά! Με ένα πάρτι, μια γιορτή χαράς, συγκίνησης, χορού και τραγουδιού στον Κήπο του Μεγάρου (16/6), εκεί που για τρεις συνεχόμενες χρονιές ο γνωστός τραγουδοποιός έκανε απανωτές sold out εμφανίσεις. Εκεί που όλοι μας χορέψαμε, τραγουδήσαμε, γίναμε ένα, νιώσαμε παιδιά και γεμίσαμε τη ψυχή μας χαρά και ενέργεια! Ορμώμενος από το στούντιο με το τραγούδι «ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ» αλλά και από το νέο του album, με όλα τα αγαπημένα μας από τη δισκογραφία του αλλά και δικά του αγαπημένα που διασκευάζει και τραγουδά, στήνει στον Κήπο μια συναυλία-γιορτή, με διάθεση αισιόδοξη και θετική, κόντρα στην αβεβαιότητα της καθημερινότητας. Μαζί του, οι εξαίρετοι μουσικοί και σταθεροί φίλοι και συνεργάτες του: Νίκος Αγγλούπας (ηλεκτρικό μπάσο), Άγγελος Αγγελίδης (ηλεκτρική κιθάρα), Jim Staridas (τρομπόνι), Χρήστος Καλκάνης (κλαρινέτο, πλήκτρα), Demian Gomez (κρουστά, τύμπανα).Συμπαραγωγή: Minos EMI – ΜΜΑ.Μετά την πρώτη μαγική βραδιά της στον Κήπο, τον Ιούλιο του 2019, ηεπιστρέφει φέτος στην υπαίθρια σκηνή του Μεγάρου (23/6) με την καινούργια συναυλία της, μεταφέροντας το πάθος και τη συγκίνηση της ερμηνείας της σε ένα από τα πιο όμορφα καλοκαιρινά στέκια της πόλης και έχοντας στις αποσκευές της έναν νέο δίσκο και τραγούδια που κατέκτησαν τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Σε αυτό το καινούργιο, μουσικό ταξίδι της τη συντροφεύουν ο Ευριπίδης Ζεμενίδης (κιθάρες), ο Θάνος Μιχαηλίδης (τύμπανα), ο Γιώργος Ντάνης (μπάσο) και η Werra Kijewska (τσέλο). Στα φωνητικά, η Ειρήνη Ζούτσου και η Αιμιλία Παπαπέτρου.Συμπαραγωγή: Prospero – ΜΜΑ.Στις 7/7 η, μία από τις πιο ξεχωριστές δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, μας προσκαλεί σε μία βραδιά μυσταγωγίας στον Κήπο του Μεγάρου! Μία συναυλία εφ’ όλης της ύλης, από το «Σαμποτάζ», την «Λιλιπούπολη» και τις «Μάσκες ηλίου» έως τη μελοποιημένη ποίηση του Καβάφη και του Καρυωτάκη, που περιλαμβάνει επίσης τραγούδια από την αναμενόμενη δισκογραφική της δουλειά με τίτλο «Εννέα στο φως». Επί σκηνής, η κορυφαία ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη, που θα παρουσιάσει μέρος από τις λυρικές αφηγήσεις και τα διασωθέντα έργα άγνωστων ποιητριών του αρχαίου κόσμου, αλλά και η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας, οι καθιερωμένοι ερμηνευτές της Λένας Πλάτωνος, σε αντιπροσωπευτικά τραγούδια της δημιουργού από την πλούσια δισκογραφική της πορεία. Καλεσμένοι της καταξιωμένης συνθέτριας, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Κωνσταντίνος Βήτα. Τους πλαισιώνει μια εξαιρετική ομάδα μουσικών και τεχνικών, που αποτελείται από τους: Stergios T./Στέργιο Τσιρλιάγκο (πλήκτρα, sound design, programming), Μιχάλη Παπαπέτρου (πλήκτρα-διεύθυνση συνόλου), Βαχάν Γκαλστιάν (πνευστά), Μιχάλη Πορφύρη (τσέλο). Ενορχήστρωση: Stergios T., Λένα Πλάτωνος.Συμπαραγωγή: Cantabile Art Events – ΜΜΑ.Μια μοναδική βραδιά στον Κήπο μάς υπόσχεται το Αφιέρωμα στον Leonard Cohen στο οποίο τραγουδούν η Nalyssa Green, η Sugahspank! και η Lou is (1/7). Αυτό το ιδιαίτερο πρότζεκτ γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, οπότε και άρχισαν οι μουσικές πρόβες. Έκτοτε έχει παρουσιαστεί σε επιλεγμένους χώρους στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα, ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς. Τρεις μουσικοί και τρεις νέες τραγουδίστριες ερμηνεύουν στιγμές από την πορεία του Leonard Cohen. Η εύθραυστη αθωότητα της Nalyssa Green, η βαθιά εκφραστική φωνή της Sugahspank! και η καλλιεργημένη και ευέλικτη φωνή της Lou, πλαισιωμένες από τον ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλο, τον μαέστρο Γιώργο Δελλή στα πλήκτρα και τον κιθαρίστα Άδωνη Γουλιέλμο (Swing Shoes), συναντιούνται στη σκηνή σε μια ζωντανή σύμπραξη προς τιμήν του μεγάλου Leonard Cohen.Συμπαραγωγή: ΣΟΕΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΜΜΑ.Τα φιλμ εποχής με περιεχόμενο μυστηρίου, αστυνομικό, εγκληματικό, πάθους, σκοτεινό εν γένει, πολλά από αυτά ασπρόμαυρα ‒εξ ου και ο όρος «noir», αλλά και ο τίτλος της συναυλίας του Κουαρτέτου του Δημήτρη Καλαντζή στον Κήπο (14/7)‒, έχουν μια τόσο στενή σχέση με την τζαζ, που θα τη λέγαμε σχεδόν «συνειρμική». Το γνωστό τζαζ σχήμα, το οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με πολύ επιτυχημένες διασκευές στο παρελθόν, εξερευνά αυτή την περίπου απόλυτη σχέση, μέσα από μια συγκινητική επιλογή μουσικών θεμάτων και διάσημων συνθέσεων για τον κινηματογράφο. Παίζουν: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα), Γιώργος Γεωργιάδης (μπάσο), Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης (τύμπανα), Δημήτρης Καλαντζής (πιάνο, ενορχηστρώσεις).Συμπαραγωγή: Δημήτρης Καλαντζής – ΜΜΑ.Σε συνεργασία με την UNITELΗ είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερηΓια δεύτερη χρονιά συνεχίζονται οι μεταδόσεις της UNITEL με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στην εναρκτήρια προβολή (22/6), οι φίλοι της όπερας θα παρακολουθήσουν την «Κάρμεν» του Georges Bizet [Ζωρζ Μπιζέ], σε μια πληθωρική παραγωγή, σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Franco Zeffirelli [Φράνκο Τζεφιρέλλι], η οποία ανέβηκε στην επιβλητική Αρένα της Βερόνας, με πρωταγωνίστρια τη λετονή μετζοσοπράνο Elīna Garanča [Ελίνα Γκαράντσα] και τον Ιταλό Marco Armiliato [Μάρκο Αρμιλιάτο] στο πόντιουμ.Στις 6/7 έχει προγραμματιστεί η δεύτερη προβολή όπερας για το φετινό καλοκαίρι. Aυτή τη φορά, στην οθόνη του Κήπου προβάλλεται η «Μαντάμα Μπαττερφλάυ» του Giacomo Puccini [Τζάκομο Πουτσίνι], μια παράσταση που μαγνητοσκοπήθηκε στο διάσημο Φεστιβάλ του Μπρέγκεντς, με φόντο το εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό της Λίμνης της Κωνσταντίας. Στον κεντρικό ρόλο της Τσο-Τσο Σαν, η σοπράνο Barno Ismatullaeva [Μπάρνο Ισματουλλάεβα]. Τη Συμφωνική της Βιέννης διευθύνει ο Enrique Mazzola [Ενρίκε Ματσόλα].Το καλοκαιρινό πρόγραμμα προβολών της UNITEL περιλαμβάνει επίσης δύο συναυλίες με τη Φιλαρμονική της Βιέννης.Στις 29/6, οι μουσικόφιλοι θα απολαύσουν τονσε έργα Johannes Brahms [Γιοχάννες Μπραμς] και Johann Sebastian Bach [Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ] από την περίφημη Μουζίκφεραϊν της Βιέννης. Στην ίδια συναυλία, το φημισμένο αυστριακό σύνολο παρουσιάζει επίσης την Πέμπτη συμφωνία του Carl Nielsen [Καρλ Νήλσεν] υπό τον σουηδό μαέστρο Herbert Blomstedt [Χέρμπερτ Μπλόμστεντ].Στην τελευταία θερινή προβολή του Μεγάρου στον Κήπο (13/7), η ίδια συμφωνική ορχήστρα συναντά μια θρυλική πιανίστα του καιρού μας, την Martha Argerich [Μάρθα Άργκεριχ], και έναν μυθικό αρχιμουσικό, τον Ζubin Mehta [Ζούμπιν Μέτα]. Σε αυτή τη μουσική συνάντηση κορυφής, η σπουδαία σολίστ ερμηνεύει μία από τις σημαντικότερες συνθέσεις του ρομαντικού ρεπερτορίου, το Κοντσέρτο για πιάνο σε λα ελάσσονα του Robert Schumann [Ρόμπερτ Σούμαν]. Στο ίδιο μουσικό κλίμα είναι και η «Ρομαντική» συμφωνία του Αnton Bruckner [Άντον Μπρούκνερ], με την οποία ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της βραδιάς. Η είσοδος σε όλες τις προβολές της UNITEL είναι ελεύθερη.από τον πιανίστα Στάθη ΆννινοΣυνεχίζοντας τις επιτυχημένες προβολές βωβών ταινιών στον Κήπο του Μεγάρου την τελευταία τριετία, στις 30/6 προβάλλεται το φιλμ «The Lodger: A Story of the London Fog» («Ο ενοικιαστής») του Alfred Hitchcock [Άλφρεντ Χίτσκοκ]. Η προβολή συνοδεύεται από πρωτότυπη μουσική του συνθέτη και σολίστ Στάθη Άννινου, την οποία ερμηνεύει ζωντανά ο ίδιος στο πιάνο.Η ταινία, παραγωγής 1927 και διάρκειας 90 λεπτών, αποτελεί μία από τις κορυφαίες δημιουργίες του αναμφισβήτητου μετρ του σασπένς και θεωρείται από τους κριτικούς ως «το πρώτο χιτσκοκικό φιλμ», στο οποίο ο μεγάλος δημιουργός θέτει το θεματικό και σκηνοθετικό πλαίσιο των μετέπειτα ταινιών του.Συμπαραγωγή: ΜΜΑ – Μορφωτικό Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΕΚΕΠ).με την ΚΟΑ, τη Χορωδία της ΕΡΤκαι το τζαζ τρίο του Τάσσου ΠάππαΜε ναπολιτάνικες καντσονέτες, εισαγωγές από διάσημες ιταλικές όπερες, εμβληματικές επιτυχίες των Bealtes καθώς και με πρωτότυπες τζαζ συνθέσεις, αλλά και διασκευές, υποδέχεται φέτος ο Κήπος τη Γιορτή της Μουσικής (21/6). Η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου μας ταξιδεύει σε κοσμαγάπητες μελωδίες του ιταλικού Νότου, πλαισιωμένη από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που μας θυμίζει δύο απολαυστικές εισαγωγές του Gioachino Rossini [Τζοακίνο Ροσσίνι] από τις όπερες «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» και «Γουλιέλμος Τέλλος». Στη διεύθυνση ορχήστρας, ο Γιάννης Πουλάκης. Η Χορωδία της ΕΡΤ (διδασκαλία: Μιχάλης Παπαπέτρου) ερμηνεύει διασκευές τραγουδιών των «Σκαθαριών» που έγραψαν ιστορία («Let It Be», «Yesterday», «Penny Lane», «Yellow Submarine» κ.ά.). Η βραδιά κλείνει με το τζαζ τρίο του Τάσσου Πάππα σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κομμάτια σπουδαίων μουσικών της εποχής μας, όπως οι Keith Jarrett [Κηθ Τζάρρετ] και Fazil Say [Φάζιλ Σάυ], με διασκευές συνθέσεων του Johann Sebastian Bach [Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ] και του Claude Bolling [Κλωντ Μπολλίνγκ]. Λαμβάνουν μέρος οι μουσικοί: Τάσσος Πάππας (πιάνο), Σωτήρης Ντούβας (τύμπανα), Άγγελος Ρεπαπής (κοντραμπάσο). Στη Γιορτή της Μουσικής, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.Από την jazz και την ethnic μουσική στο body percussionΈνα πολύχρωμο μουσικό ταξίδι στον Κήπο του Μεγάρου (10/7), από τους ήρεμους τζαζ ήχους της Blend Orchestra στη γοητεία της έθνικ ομάδας Argalios αλλά και στους Bodyterranean. Τρία σχήματα που ξεχώρισαν από τις Ανοιχτές Πλατφόρμες, στο πλαίσιο του κύκλου ΓΕΦΥΡΕΣ. Οι Ανοιχτές Πλατφόρμες είναι μια πρωτοβουλία του Μεγάρου που στοχεύει στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών, μέσα από φυσικές και διαδικτυακές ακροάσεις, και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ). Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.Μετά την επιτυχία της περσινής καλοκαιρινής του παράστασης («Ο Μεγαλέξανδρος και ο δράκος»), ο Ηλίας Καρελλάς επιστρέφει στον Κήπο φέτος με την ολοκαίνουργια παραγωγή «Θησέας και Μινώταυρος», η οποία είναι εμπνευσμένη και πάλι από μύθους και θρύλους (27 & 28/6 και 3, 4, 11 & 12/7). Ο αγαπημένος σκηνοθέτης και σκιοπαίκτης συναντά την ελληνική μυθολογία και δημιουργεί μια πρωτότυπη μουσική παράσταση με γιγαντοφιγούρες θεάτρου σκιών και ζωντανή μουσική βασισμένη στην κρητική παράδοση και όχι μόνο. Στην σκηνή το εκρηκτικό δίδυμο εγχόρδων String Demons παίζει και τραγουδά μοναδικές διασκευές και συνθέσεις, ενώ ο Έκτορας Κυριάκου μας χαρίζει χρώματα και αρώματα της Κρήτης με το λαούτο και την φωνή του. Τις φιγούρες θεάτρου σκιών χειρίζονται οι: Νικόλας Τζιβελέκης, Δήμητρα Κώνστα, Απόστολος Γραββάνης, Νικόλας Πέππας. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια για παιδιά από 4 μέχρι… 104 ετών!Συμπαραγωγή: Θίασος Ηλία Καρελλά – ΜΜΑ.Για πρώτη φορά το Μέγαρο διοργανώνει, αυτό το καλοκαίρι, ένα απογευματινό πάρτι στον Κήπο (8/7) με τους Burger Project. Σε αυτή τη διαδραστική συναυλία για όλη την οικογένεια, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι: μαμάδες, μπαμπάδες, θείοι και θείες, νονοί, νονές, παππούδες και γιαγάδες! Στο πρόγραμμα μπαίνουν οι γνωστές επιτυχίες των «Burger Project» αλλά και καινούργια τους τραγούδια, χιούμορ και αυτοσχεδιασμός, εκπαιδευτικοί διάλογοι οργανογνωσίας, διαδραστικά μουσικά παιχνίδια αλλά και απρόσμενα τραγούδια απ’ το παγκόσμιο ρεπερτόριο. Mε την υποστήριξη του Bobos Art Festival.Συμπαραγωγή: ΣΟΕΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΜΜΑ.Γενική είσοδος | 15 €Burger Project & παραστάσεις Καραγκιόζη | 10 €Προβολές UNITEL, Γιορτή της Μουσικής και Ανοιχτές Πλατφόρμες – το Live | είσοδος ελεύθερη210 72 82 333 | www.megaron.grBurger Project | 19:00Γιορτή της Μουσικής | 20:00Προβολές Unitel και παραστάσεις Καραγκιόζη | 20:30Συναυλίες | 21:00