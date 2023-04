Απρίλιος στην COSMOTE TV με το prequel του «Grease» και 9 ακόμα σειρές

Κλείσιμο

Sponsored ContentΟ Απρίλιος έρχεται στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει 10 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το «Grease: Rise of the Pink Ladies», η πολυαναμενόμενη spinoff σειρά του ομώνυμου κλασικού μιούζικαλ με τους Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον. Μέσα από μια μοντέρνα ματιά, το τηλεοπτικό reboot του «Grease» διαδραματίζεται 4 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, όταν μια τετράδα μαθητριών «ταράζει τα νερά» στο Λύκειο Rydell High. Στο καλεντάρι του μήνα βρίσκεται και η 2η σεζόν της σειράς τρόμου «From», καθώς και το νέο αστυνομικό θρίλερ του BBC, «Six Four», με τον Κέβιν ΜακΚίντ του «Grey’s Anatomy».Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή. On demand, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της νέας τους σεζόν, θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με καινούρια επεισόδια.Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Απριλίου.Όταν η «Σιδηρά Κυρία» της Αρκτικής, χάνει τη «μάχη» με τον καρκίνο, η περιουσία της αναμένεται να μοιραστεί ομοιόμορφα μεταξύ των μελών της οικογένειάς της, ενώ τα παράνομα εδάφη που είχε στην κατοχή της, να επιστραφούν στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους. Όταν η διαθήκη της αποκαλύπτεται στην κηδεία, η οικογένεια διαλύεται και πολλά μυστικά του παρελθόντος βγαίνουν στο «φως».Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 1/4, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.Όταν η έφηβη κόρη τους εξαφανίζεται, ο ντετέκτιβ της αστυνομίας της Γλασκώβης, Κρις Ο’ Νιλ και η σύζυγός του, Μισέλ χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους, για να προσπαθήσουν να την εντοπίσουν. Η Μισέλ οδηγείται σε μια αναζήτηση που τη φέρνει επικίνδυνα κοντά στον υπόκοσμο του Λονδίνου, από όπου προηγουμένως είχε δραπετεύσει. Από την άλλη ο Κρις, λαμβάνει μια πληροφορία για μια γνωστή ανεξιχνίαστη απαγωγή, στην οποία εμπλέκεται άλλη μια έφηβη.Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αγγλία: Σάββατο 1/4, COSMOTE TV PLUS.Με τις ανορθόδοξες τακτικές του να αμφισβητούνται και την εξαφάνιση της συζύγου του να τον στοιχειώνει, ο ντετέκτιβ Ρόι Γκρέις (Τζον Σιμ – «Life On Mars», «Doctor Who») καλείται να εξιχνιάσει μια σειρά από μυστηριώδη εγκλήματα που θα τεστάρουν τις αντοχές του. Μετά το γεμάτο ερωτήσεις φινάλε του 2ου κύκλου, μένει να διαπιστωθεί αν η γυναίκα του Γκρέις, είναι τελικά ζωντανή. Η σειρά είναι βασισμένη στα best-seller του Πίτερ Τζέιμς.Πρεμιέρα: Δευτέρα 3/4, 23.00, COSMOTE SERIES HD.