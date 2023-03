25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Προβάλει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Κωστούλας Τωμαδάκη «Η Μητέρα του σταθμού»

Κλείσιμο

Οι «αόρατες», γυναίκες που δεν κατέγραψε ποτέ η Iστορία, πρωταγωνιστούν στο πολυβραβευμένοτης», που θα προβληθεί την Τρίτη 7 Μαρτίου, στις 18.30, στο πλαίσιο τουΜετεμφυλιακή Ελλάδα, φτώχεια, ανεργία, η μετανάστευση μονόδρομος για τις χιλιάδες γυναίκες, κυρίως, από τα χωριά της Βορείου Ελλάδας που ερήμωσαν μέσα σε μια δεκαετία. Με τρένα, καράβια και εισιτήριο χωρίς επιστροφή, νέες γυναίκες, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα, κάποιες αγράμματες, έφτασαν στις φάμπρικες της Γερμανίας. Οι περισσότερες έχοντας αφήσει πίσω τους την οικογένεια: Τα παιδιά - βαλίτσα που μεγάλωσαν μέσα σε μια συνεχή μετακίνηση, κάποια έμεναν στο χωριό με την γιαγιά, ανάμεσα σε δύο γλώσσες, δύο εκπαιδευτικά συστήματα, δύο πατρίδες. Φτάνοντας στην τρίτη γενιά μεταναστριών, σε εκείνες τις νέες γυναίκες με επαγγελματικά εφόδια που έχουν εξισωθεί πλήρως με την δυναμική των υπόλοιπων Ευρωπαίων γυναικών και επιλέγουν οι ίδιες που και πως θα ζήσουν.Η κάμερα ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής τις «αόρατες» γυναίκες που κουβάλησαν τις πίκρες και τις χαρές, την ιστορία τους, φωτίζοντας τα κίνητρα της μετανάστευσης, την ανάγκη και το όνειρο για ένα καλύτερο κόσμο.Οι αναμνήσεις, οι μαρτυρίες, συνδυάζονται με τα επίσημα αρχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν δει το φως, αλλά κυρίως τα προσωπικά αρχεία των γυναικών που από μόνα τους αποτελούν ιστορικό αρχείο ανεκτίμητου πλούτου για την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης.Η «Μητέρα του Σταθμού» έκανε πρεμιέρα, τέλος Αυγούστου 2022, ως υποψήφια για βραβείο στο Mumbai International Film Festival στη Βομβάη.Οι «αόρατες» γυναίκες, μετανάστριες του ’60 στις φάμπρικες της Γερμανίας, τρεις φορές αόρατες -αγράμματες, ξένες και γυναίκες- κατάφεραν να συγκινήσουν Φεστιβάλ και θεατές εκτός Ευρώπης.Έως σήμερα τo ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσει 5 βραβεία, 3 υποψηφιότητες για βραβείο, 3 συμμετοχές ως finalist: Επίσημη συμμετοχή στο Montreal Independent Film Festival στον Καναδά, επίσημη συμμετοχή στο Buenos Aires International Film Festival στην Αργεντινή, finalist στο Antakya International Film Festival στην Τουρκία, τιμητική διάκριση στο Sydney Australian Film Festival, υποψήφια για βραβείο στο Festival International de Cine por los Derechos Humanos Colombia, προβολή στην Μπογκοτά και σε δέκα πόλεις της Κολομβίας, τιμητική διάκριση στα Hollywood Gold Awards, επίσημη συμμετοχή στο San Jose International Film Awards στην Κόστα Ρίκα, επίσημη συμμετοχή στο Oaxaca Film Festival, στο Μεξικό. Βραβείο στο Hollywood Independent Filmmaker Awards Festival, επίσημη συμμετοχή στο London Arthouse Film Festival, επίσημη συμμετοχή στο Ukrain Dream Film Festival, επίσημη συμμετοχή στο Switzerland International film Festival, Βραβείο στο Boston independent Film Awards, Ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο 27o Capri, Hollywood - the International Film Festival. Επίσημη συμμετοχή στο New York Independent Cinema Awards, υποψηφιότητα για βραβείο στα Chicago Indie Film Awards, συμμετοχή στην τελική λίστα για βραβείο στα New York Cinematography Awards (NYCA) και βραβείο, Award of Merit, στα Impact Docs Awards στην Καλιφόρνια.