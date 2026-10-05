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Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η ζωγράφος Μαρία Ρουσέα
Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η ζωγράφος Μαρία Ρουσέα
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και εργάστηκε επί δεκαετίες στη συντήρηση έργων τέχνης – Άφησε έντονο αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της Ζακύνθου
Σε ηλικία 100 ετών έφυγε από τη ζωή η γνωστή ζωγράφος Μαρία Ρουσέα, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στον πολιτισμό και την καλλιτεχνική ζωή της Ζακύνθου.
Η Μαρία Ρουσέα γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 19 Μαΐου 1926, κόρη του ζωγράφου Χρήστου Ρουσέα και της Μαρίνας (Νίνας) Γιαννιτσάνου. Ήταν αδελφή της γνωστής πρωταγωνίστριας του θεάτρου Τζένης Ρουσέα, η οποία γεννήθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα.
Μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών της σπουδών στη Ζάκυνθο, φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και αποφοίτησε το 1955, λαμβάνοντας το δίπλωμα καθηγήτριας τεχνικών μαθημάτων.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μετεκπαίδευσή της στο εξωτερικό. Από το 1961 έως το 1965, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, συνέχισε τις σπουδές της στη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης σε σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρώμης και του Μονάχου. Στη διάρκεια της παραμονής της στη Ρώμη συμμετείχε και σε ομαδικές εκθέσεις ξένων καλλιτεχνών.
Με την επιστροφή της στην Ελλάδα το 1965 εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας και στη Διεύθυνση Συντήρησης στην Ακρόπολη. Από το 1970 και για έξι χρόνια δίδαξε στις σχολές «Δοξιάδη», έχοντας την ευθύνη του εργαστηρίου συντήρησης έργων τέχνης.
Παράλληλα, στη Ζάκυνθο δίδαξε ζωγραφική στη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης, με εξειδίκευση στην τοιχογραφία σε νωπό ασβεστοκονίαμα και στη συντήρηση έργων τέχνης. Για πολλά χρόνια εργάστηκε επίσης ως συντηρήτρια αγιογραφιών στο Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου.
Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα συνδέθηκε και με την πνευματική παραγωγή της Ζακύνθου, καθώς εικονογράφησε πολλά βιβλία Ζακυνθίων ποιητών και λογοτεχνών, μεταξύ των οποίων έργα των Μάχη Μουζάκη, Διονύση Ρώμα, Διονύση Σέρρα, Ανδρέα Κάλβου-Ιωαννίδη, Διονύσιου Μελίτα, Γιάννη Δεμέτη και π. Παναγιώτη Καποδίστρια.
Η Μαρία Ρουσέα είχε ενεργό παρουσία και στα πολιτιστικά πράγματα του νησιού. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και συμμετείχε σε σειρά πολιτιστικών φορέων και συλλόγων, μεταξύ άλλων στην Εταιρεία Ζακυνθινών Σπουδών, στη Ζακυνθινή Πολιτιστική Κίνηση, στον Σύλλογο «Οι φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων», στην Κινηματογραφική Λέσχη Ζακύνθου, στην Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Ζακύνθου, στο Μουσικό Ασκηταριό της Ζάκυνθος και στο Θέατρο τση Ζάκυνθος.
Παράλληλα, συμμετείχε σε επιτροπές και φορείς που σχετίζονταν με την τέχνη και τον πολιτισμό, μεταξύ άλλων στην Επιτροπή Κρίσης Εικαστικών Έργων, στη Νομαρχιακή Επιτροπή Πολιτισμού και στην Επιτροπή Εικαστικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του Δήμου Ζακυνθίων.
Με την πολύχρονη παρουσία και προσφορά της, η Μαρία Ρουσέα άφησε το δικό της αποτύπωμα στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ιστορία της Ζακύνθου.
Πηγή: zantetimes
Η Μαρία Ρουσέα γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 19 Μαΐου 1926, κόρη του ζωγράφου Χρήστου Ρουσέα και της Μαρίνας (Νίνας) Γιαννιτσάνου. Ήταν αδελφή της γνωστής πρωταγωνίστριας του θεάτρου Τζένης Ρουσέα, η οποία γεννήθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα.
Μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών της σπουδών στη Ζάκυνθο, φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και αποφοίτησε το 1955, λαμβάνοντας το δίπλωμα καθηγήτριας τεχνικών μαθημάτων.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μετεκπαίδευσή της στο εξωτερικό. Από το 1961 έως το 1965, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, συνέχισε τις σπουδές της στη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης σε σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρώμης και του Μονάχου. Στη διάρκεια της παραμονής της στη Ρώμη συμμετείχε και σε ομαδικές εκθέσεις ξένων καλλιτεχνών.
Με την επιστροφή της στην Ελλάδα το 1965 εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας και στη Διεύθυνση Συντήρησης στην Ακρόπολη. Από το 1970 και για έξι χρόνια δίδαξε στις σχολές «Δοξιάδη», έχοντας την ευθύνη του εργαστηρίου συντήρησης έργων τέχνης.
Παράλληλα, στη Ζάκυνθο δίδαξε ζωγραφική στη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης, με εξειδίκευση στην τοιχογραφία σε νωπό ασβεστοκονίαμα και στη συντήρηση έργων τέχνης. Για πολλά χρόνια εργάστηκε επίσης ως συντηρήτρια αγιογραφιών στο Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου.
Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα συνδέθηκε και με την πνευματική παραγωγή της Ζακύνθου, καθώς εικονογράφησε πολλά βιβλία Ζακυνθίων ποιητών και λογοτεχνών, μεταξύ των οποίων έργα των Μάχη Μουζάκη, Διονύση Ρώμα, Διονύση Σέρρα, Ανδρέα Κάλβου-Ιωαννίδη, Διονύσιου Μελίτα, Γιάννη Δεμέτη και π. Παναγιώτη Καποδίστρια.
Η Μαρία Ρουσέα είχε ενεργό παρουσία και στα πολιτιστικά πράγματα του νησιού. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και συμμετείχε σε σειρά πολιτιστικών φορέων και συλλόγων, μεταξύ άλλων στην Εταιρεία Ζακυνθινών Σπουδών, στη Ζακυνθινή Πολιτιστική Κίνηση, στον Σύλλογο «Οι φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων», στην Κινηματογραφική Λέσχη Ζακύνθου, στην Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Ζακύνθου, στο Μουσικό Ασκηταριό της Ζάκυνθος και στο Θέατρο τση Ζάκυνθος.
Παράλληλα, συμμετείχε σε επιτροπές και φορείς που σχετίζονταν με την τέχνη και τον πολιτισμό, μεταξύ άλλων στην Επιτροπή Κρίσης Εικαστικών Έργων, στη Νομαρχιακή Επιτροπή Πολιτισμού και στην Επιτροπή Εικαστικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του Δήμου Ζακυνθίων.
Με την πολύχρονη παρουσία και προσφορά της, η Μαρία Ρουσέα άφησε το δικό της αποτύπωμα στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ιστορία της Ζακύνθου.
Πηγή: zantetimes
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