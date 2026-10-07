Δήμητρα Ματσούκα: Πρωταγωνίστρια στη νέα κωμωδία των Ρέππα - Παπαθανασίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δήμητρα Ματσούκα Μιχάλης Ρέππας Θανάσης Παπαθανασίου Θέατρο Λαμπέτη

Δήμητρα Ματσούκα: Πρωταγωνίστρια στη νέα κωμωδία των Ρέππα - Παπαθανασίου

Πότε θα κάνει πρεμιέρα η παράσταση στο Θέατρο Λαμπέτη

Δήμητρα Ματσούκα: Πρωταγωνίστρια στη νέα κωμωδία των Ρέππα - Παπαθανασίου
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Μια διάσημη, ώριμη και παντρεμένη ηθοποιό, που ζει έναν αταίριαστο έρωτα με έναν νεαρό αντιστασιακό κατά τη διάρκεια του πολέμου υποδύεται η Δήμητρα Ματσούκα στην σπαρταριστή κωμωδία του Nick Whitby «Να ζει κανείς ή να μη ζει» ανεβάζουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας στις 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λαμπέτη. Πρόκειται για τη ροζ φάρσα που έγινε διεθνώς γνωστή από την κινηματογραφική της εκδοχή, το 1983, με παραγωγό και πρωταγωνιστή τον Μελ Μπρους.

Δήμητρα Ματσούκα: Πρωταγωνίστρια στη νέα κωμωδία των Ρέππα - Παπαθανασίου

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Πολωνία 1941. Γερμανική Κατοχή. Μια διάσημη ηθοποιός απατά τον άντρα της, τον οποίο υποδύεται ο Μιχάλης Ρέππας, με έναν πολύ νεότερο της αντιστασιακό, που ενσαρκώνει ο Κωνσταντίνος Γιάννης. Μια ερωτική φάρσα στήνεται στα παρασκήνια ενός θιάσου του μουσικού θεάτρου. Μόνο που το ροζ αρχίζει να σκουραίνει επικίνδυνα όταν στα γρανάζια της φάρσας πιάνονται ένας Γερμανός στρατηγός μαζί με την αυστηρή γραμματέα του και τον ηλίθιο υπασπιστή του, μια διπλή και ο μακιγιέρ της πρωταγωνίστριας.

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Το ετερόκλητο αυτό πλήθος μπλέκεται σε ένα τυφώνα από συμπτώσεις, ανατροπές και μεταμφιέσεις, όπου συγχέονται οι ρόλοι και χάνονται τα όρια ανάμεσα στα στρατόπεδα των Πολωνών αντιστασιακών και των κατακτητών τους. Μουσικά νούμερα και αγωνιώδεις καταδιώξεις, λαμπερές τουαλέτες και οπλοπολυβόλα, θεατρίνοι και Ες – Ες γίνονται ένα κουβάρι για να νικήσει στο τέλος η ομάδα των θεατρίνων. 

Γιατί το θέατρο είναι μια μεγάλη κατάφαση στη ζωή. Όταν η Ιστορία στήνει μια τόσο φρικαλέα φάρσα όσο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το θέατρο απαντά με το βροντερό γέλιο της φαρσοκωμωδίας. Εδώ βέβαια κάποιος μπορεί να ρωτήσει «μπορεί το γέλιο να νικήσει τα τανκς;». Το έργο απαντά «ναι». Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Παντελής Καναράκης, Αλίνα Κοτσοβούλου, Κωνσταντίνος Γιάννης, Γιώργος Δεπάστας και η Άννα Κουρή.

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