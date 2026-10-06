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Νικήτας Μπαχάρας - Δαιμονολογισμός: Έκθεση στην γκαλερί Περί Τεχνών Καρτέρης
Νικήτας Μπαχάρας - Δαιμονολογισμός: Έκθεση στην γκαλερί Περί Τεχνών Καρτέρης
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής, μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, ζωγραφισμένα με λάδι σε καμβά και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Η αίθουσα Τέχνης Περί Τεχνών Καρτέρης, παρουσιάζει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, την τέταρτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Νικήτα Μπαχάρα με τίτλο «Δαιμονολογισμός».
Την επιμέλεια της έκθεσης την έχει η Ιστορικός Τέχνης, Ήρα Παπαποστόλου. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής, μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, ζωγραφισμένα με λάδι σε καμβά και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026.
Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ιστορικός Τέχνης Ήρα Παπαποστόλου, σημειώνει στον κατάλογο της έκθεσης: ...Ένα από τα κύρια θέματα που απασχολούν τον ζωγράφο είναι το προπατορικό αμάρτημα. Σύμφωνα με την χριστιανική θεολογία, πρόκειται για την πρώτη αμαρτία που διέπραξαν ο Αδάμ και η Εύα στην Εδέμ, τρώγοντας τον καρπό (το μήλο) από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, παρακινημένοι από τον διάβολο (το φίδι) και παρά την εντολή του Θεού να μην το κάνουν. Η πράξη αυτή οδήγησε στην απώλεια της αθωότητας και της αιώνιας ζωής και στην εισαγωγή του θανάτου και του κακού στον κόσμο. Η ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος διαφέρει μεταξύ των διάφορων χριστιανικών δογμάτων, αλλά η βασική ιδέα της πτώσης και της αμαρτίας παραμένει κοινή.
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη - Παρασκευή 12.00 – 20.00
Τετάρτη - Σάββατο 12.00 – 15.00 / Κυριακή - Δευτέρα κλειστά
Γκαλέρι Περί Τεχνών Καρτέρης: Σολωμού 7, Εξάρχεια 106 83 Αθήνα
Την επιμέλεια της έκθεσης την έχει η Ιστορικός Τέχνης, Ήρα Παπαποστόλου. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής, μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, ζωγραφισμένα με λάδι σε καμβά και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026.
Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ιστορικός Τέχνης Ήρα Παπαποστόλου, σημειώνει στον κατάλογο της έκθεσης: ...Ένα από τα κύρια θέματα που απασχολούν τον ζωγράφο είναι το προπατορικό αμάρτημα. Σύμφωνα με την χριστιανική θεολογία, πρόκειται για την πρώτη αμαρτία που διέπραξαν ο Αδάμ και η Εύα στην Εδέμ, τρώγοντας τον καρπό (το μήλο) από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, παρακινημένοι από τον διάβολο (το φίδι) και παρά την εντολή του Θεού να μην το κάνουν. Η πράξη αυτή οδήγησε στην απώλεια της αθωότητας και της αιώνιας ζωής και στην εισαγωγή του θανάτου και του κακού στον κόσμο. Η ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος διαφέρει μεταξύ των διάφορων χριστιανικών δογμάτων, αλλά η βασική ιδέα της πτώσης και της αμαρτίας παραμένει κοινή.
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη - Παρασκευή 12.00 – 20.00
Τετάρτη - Σάββατο 12.00 – 15.00 / Κυριακή - Δευτέρα κλειστά
Γκαλέρι Περί Τεχνών Καρτέρης: Σολωμού 7, Εξάρχεια 106 83 Αθήνα
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