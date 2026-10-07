Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Αποκαλύπτονται τα ψηφιδωτά του Γαλεριανού συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφίες
Αποκαλύπτονται τα ψηφιδωτά του Γαλεριανού συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφίες
Οι επισκέπτες έχουν πλέον την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τον σπάνιο ψηφιδωτό πλούτο του ανακτορικού συνόλου, σύμφωνα με την εφορεία αρχαιοτήτων
Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκάλυψη των περίτεχνων ψηφιδωτών του Γαλεριανού συγκροτήματος. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης «oι επισκέπτες έχουν πλέον την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τον σπάνιο ψηφιδωτό πλούτο του ανακτορικού συνόλου».
Η Εφορεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα για το Γαλεριανό συγκρότημα ότι «τα ψηφιδωτά αποτελούν το σημαντικότερο δείγμα της καλλιτεχνικής αντίληψης που χαρακτηρίζει το διάκοσμο του συγκροτήματος».
Την εποχή αυτή εγκαταλείπονται οι γνωστές έως τα τέλη του 3ου αι. μορφές σύνθεσης και για τη στρώση των δαπέδων επιλέγεται γεωμετρική διακόσμηση σε συνδυασμό μερικές φορές με φυτικά στοιχεία. Εμφανής είναι η προτίμηση στις συνθέσεις που βασίζονται στους διάφορους τύπους μαιάνδρου, στο ζατρίκιο τετραγώνων, που χρησιμοποιείται ως πλαίσιο ή ως κύριο θέμα, στα οκτάγωνα και στα τετράγωνα που εφάπτονται σε πλευρές ρόμβων.
Τα επιμέρους θέματα, τα οποία κοσμούν τα γεωμετρικά σχήματα που συνθέτουν τις παραστάσεις, επαναλαμβάνονται σε πολλούς χώρους ομοιόμορφα ή σε παραλλαγές. Χαρακτηριστικά μοτίβα είναι τα παραλληλεπίπεδα, ο αλυσοειδής πλοχμός, ο ανοικτός κύβος και τα ωοειδή σχημάτα με παρεμβαλλόμενες μικρές λόγχες.
Δείτε φωτογραφίες:
Η Εφορεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα για το Γαλεριανό συγκρότημα ότι «τα ψηφιδωτά αποτελούν το σημαντικότερο δείγμα της καλλιτεχνικής αντίληψης που χαρακτηρίζει το διάκοσμο του συγκροτήματος».
Την εποχή αυτή εγκαταλείπονται οι γνωστές έως τα τέλη του 3ου αι. μορφές σύνθεσης και για τη στρώση των δαπέδων επιλέγεται γεωμετρική διακόσμηση σε συνδυασμό μερικές φορές με φυτικά στοιχεία. Εμφανής είναι η προτίμηση στις συνθέσεις που βασίζονται στους διάφορους τύπους μαιάνδρου, στο ζατρίκιο τετραγώνων, που χρησιμοποιείται ως πλαίσιο ή ως κύριο θέμα, στα οκτάγωνα και στα τετράγωνα που εφάπτονται σε πλευρές ρόμβων.
Τα επιμέρους θέματα, τα οποία κοσμούν τα γεωμετρικά σχήματα που συνθέτουν τις παραστάσεις, επαναλαμβάνονται σε πολλούς χώρους ομοιόμορφα ή σε παραλλαγές. Χαρακτηριστικά μοτίβα είναι τα παραλληλεπίπεδα, ο αλυσοειδής πλοχμός, ο ανοικτός κύβος και τα ωοειδή σχημάτα με παρεμβαλλόμενες μικρές λόγχες.
Δείτε φωτογραφίες:
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