Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Νικήτας Τσακίρογλου: Επιστρέφει στο θέατρο με τα «Άσπρα Άλογα» του Ερρίκου Ίψεν
Νικήτας Τσακίρογλου: Επιστρέφει στο θέατρο με τα «Άσπρα Άλογα» του Ερρίκου Ίψεν
Πότε και πού θα κάνει πρεμιέρα η παράσταση
Ο Νικήτας Τσακίρογλου επιστρέφει στο θέατρο, μετά από απουσία ετών, με το σπουδαίο έργο του Ερρίκου Ίψεν «Άσπρα Άλογα», που θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Μαβίλη. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης ενώ συμπράττουν οι ηθοποιοί Νίκος Πουρσανίδης και Αντριάνα Ανδρέοβιτς.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η παράσταση στην Κρήτη, όπου παρουσιάστηκε ως συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, έρχεται στην πρωτεύουσα προκειμένου να την απολαύσει και το αθηναϊκό κοινό.
Ο Ίψεν συνθέτει ένα δράμα που αναμετριέται με την ενοχή, την αλήθεια, την αγάπη, την εξουσία και την ατομική ευθύνη, αποκαλύπτοντας πώς το παρελθόν εξακολουθεί να καθορίζει το παρόν.
Στο παλιό αρχοντικό των Ρόσμερ, ένα σπίτι όπου οι σκιές του παρελθόντος μοιάζουν ακόμη ζωντανές, ο Γιοχάνες Ρόσμερ επιχειρεί να αποτινάξει τις βεβαιότητες που καθόρισαν τη ζωή του και να χαράξει έναν νέο δρόμο. Δίπλα του βρίσκεται η Ρεβέκκα Γουέστ, μια γυναίκα που γίνεται καταλύτης για τις εξελίξεις, αλλά και φορέας ενός καλά κρυμμένου μυστικού.
Η άφιξη προσώπων από το παρελθόν, οι πολιτικές συγκρούσεις, οι οικογενειακές δεσμεύσεις και οι ανομολόγητες επιθυμίες οδηγούν τους ήρωες σε μια αδυσώπητη σύγκρουση με τις επιλογές και τις ενοχές τους. Τα «άσπρα άλογα», σύμβολο του έργου, επιστρέφουν σαν οράματα της μνήμης και των ανεξόφλητων χρεών απέναντι στον εαυτό μας.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Παρασκευή στις 21.00
Σάββατο 18.15 & 21.00
Κυριακή στις 19.00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η παράσταση στην Κρήτη, όπου παρουσιάστηκε ως συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, έρχεται στην πρωτεύουσα προκειμένου να την απολαύσει και το αθηναϊκό κοινό.
Ο Ίψεν συνθέτει ένα δράμα που αναμετριέται με την ενοχή, την αλήθεια, την αγάπη, την εξουσία και την ατομική ευθύνη, αποκαλύπτοντας πώς το παρελθόν εξακολουθεί να καθορίζει το παρόν.
Στο παλιό αρχοντικό των Ρόσμερ, ένα σπίτι όπου οι σκιές του παρελθόντος μοιάζουν ακόμη ζωντανές, ο Γιοχάνες Ρόσμερ επιχειρεί να αποτινάξει τις βεβαιότητες που καθόρισαν τη ζωή του και να χαράξει έναν νέο δρόμο. Δίπλα του βρίσκεται η Ρεβέκκα Γουέστ, μια γυναίκα που γίνεται καταλύτης για τις εξελίξεις, αλλά και φορέας ενός καλά κρυμμένου μυστικού.
Η άφιξη προσώπων από το παρελθόν, οι πολιτικές συγκρούσεις, οι οικογενειακές δεσμεύσεις και οι ανομολόγητες επιθυμίες οδηγούν τους ήρωες σε μια αδυσώπητη σύγκρουση με τις επιλογές και τις ενοχές τους. Τα «άσπρα άλογα», σύμβολο του έργου, επιστρέφουν σαν οράματα της μνήμης και των ανεξόφλητων χρεών απέναντι στον εαυτό μας.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Παρασκευή στις 21.00
Σάββατο 18.15 & 21.00
Κυριακή στις 19.00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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