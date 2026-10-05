Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Ποιήματα για την «άλλη μεριά της σκέψης»
Ποιήματα για την «άλλη μεριά της σκέψης»
«Η άλλη μεριά της σκέψης» είναι ο τίτλος της ποιητικής συλλογής του Γρηγόρη Κάτσα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιοτρίβι
Σε 52 σελίδες, ο δημιουργός χρησιμοποιεί την ποίηση ως έναν τρόπο σύνδεσης όσων βρίσκονται γύρω μας με όσα συμβαίνουν μέσα μας, του παρόντος με αυτό που ακολουθεί, αλλά και του άλλου με τον ίδιο μας τον εαυτό.
Το στίγμα της συλλογής δίνουν και οι στίχοι που συνοδεύουν την έκδοση:
«Γράφω για μένα, γράφω για σένα
Γράφω για να θυμάμαι, γράφω για να ξαποσταίνω
Γράφω για να συνδέω
Το τώρα με το ύστερο
Το έξω με το μέσα
Το έτερο με το εγώ».
Η γραφή παρουσιάζεται έτσι ως χώρος μνήμης και ανάπαυσης, αλλά κυρίως ως γέφυρα: ανάμεσα σε διαφορετικούς χρόνους, στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο, στο «εγώ» και στον άλλον.
Το «Η άλλη μεριά της σκέψης» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιοτρίβι, με εικαστικό εξωφύλλου της Κωνσταντίνας Κάτσα.
Το στίγμα της συλλογής δίνουν και οι στίχοι που συνοδεύουν την έκδοση:
«Γράφω για μένα, γράφω για σένα
Γράφω για να θυμάμαι, γράφω για να ξαποσταίνω
Γράφω για να συνδέω
Το τώρα με το ύστερο
Το έξω με το μέσα
Το έτερο με το εγώ».
Η γραφή παρουσιάζεται έτσι ως χώρος μνήμης και ανάπαυσης, αλλά κυρίως ως γέφυρα: ανάμεσα σε διαφορετικούς χρόνους, στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο, στο «εγώ» και στον άλλον.
Το «Η άλλη μεριά της σκέψης» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιοτρίβι, με εικαστικό εξωφύλλου της Κωνσταντίνας Κάτσα.
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