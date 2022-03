Scorpions και Alice Cooper μαζί το καλοκαίρι στην Αθήνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δύο θρυλικά ονόματα της παγκόσμιας ροκ σκηνής, με επιτυχημένη πορεία δεκαετιών και πωλήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. δίνουν ραντεβού το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ο λόγος για τους αγαπημένους του ελληνικού κοινούκαι τον διαχρονικόπου θα δώσουν μια μεγάλη, στις, στοΜετά από δύο χρόνια συναυλιακής ανομβρίας, λόγω της πανδημίας εξαιτίας της οποίας ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εμφανίσεις ξένων καλλιτεχνών, οι αειθαλείς Γερμανοί ρόκερς και ο Αμεριακανός νονός της σοκ ροκ, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα με κάποιες από τις μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες όλων των εποχών μεταξύ των οποίων και τα «Still Loving You», «Holiday», «When the Smoke is Going Down», «Always Somewhere», «Wind of Change», «Send Me an Angel», «Poison», το «Bed of Nails», το «School's Out», το «House of Fire», το «Feed My Frankenstein» κ.α.Η μεγάλη συναυλία της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας που θα πραγματοποιήσουν οι Scorpions με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο «Rock Believer»: « “Το άλμπουμ δημιουργήθηκε και ηχογραφήθηκε με βάση το DNA των Scorpions σε συνθέσεις Schenker/Meine. “Ηχογραφήσαμε το άλμπουμ ως συγκρότημα ζωντανά, σε ένα δωμάτιο, όπως κάναμε τη δεκαετία του '80. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε και επιτέλους να παίξουμε ξανά για τους θαυμαστές μας». λέει με νόημα ο Klaus Meine συμπληρώνοντας με νόημα: «Ποτέ στην καριέρα μας δεν σταματήσαμε για τόσο καιρό τις συναυλίες, όσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Γι’ αυτό ανυπομονούμε να επιστρέψουμε ξανά σε περιοδεία».Ο Alice Cooper, πάλι, έχοντας ήδη συμπληρώσεις μισό αιώνα μουσικής διαδρομής, συμπράττει με τους Scorpions, ως επίσημης προσκεκλημένος της περιοδείας τους, με στόχο να αποδείξουν πως η ροκ ποτέ δεν πεθαίνει.των εισιτηρίων για τη συναυλία θα ξεκινήσει στις 4 Μαρτίου, στις 11 το πρωί.