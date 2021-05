Live from Mount Olympus: Ένα podcast του Ιδρύματος Ωνάση υποψήφιο για διεθνές ιντερνετικό βραβείο

Υποψήφιο στον κορυφαίο θεσμό βραβείων του παγκόσμιου ίντερνετ, στα Webby Awards, είναι το podcast του Ιδρύματος Ωνάση Live from Mount Olympus. To podcast 8 επεισοδίων, που εκπέμπει από το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, θα ανταγωνιστεί με συνυποψήφιους όπως το HBO, το BBC και το Comedy Central.

Το Live from Mount Olympus είναι μια περιπέτεια για παιδιά στην προεφηβεία, αλλά και για ακροατήρια κάθε ηλικίας, που ζωντανεύει ηχητικά τον αρχαιοελληνικό μύθο του Περσέα στα αγγλικά. Συνδυάζοντας ταλέντα του σύγχρονου θεάτρου με τη δύναμη των αρχαιοελληνικών μύθων, το Live from Mount Olympus προκάλεσε μεγάλη αίσθηση τους τελευταίους μήνες στις ΗΠΑ. To επιδραστικό έντυπο Wired το συμπεριέλαβε στα καλύτερα podcasts για παιδιά και το αποκάλεσε “instant hit”. Οι New York Times ανέφεραν ότι «αυτό το podcast είναι ό,τι ακριβώς ζουν οι έφηβοι», ενώ εκτενείς αναφορές έγιναν τόσο στο θεατρικό Playbill όσο και σε τηλεοπτικά δίκτυα, όπως στην εκπομπή Good Morning America του ABC.

Τα Webby Awards είναι τα κορυφαία διεθνή βραβεία αναγνώρισης της αριστείας στο διαδίκτυο. Από το 1996 έως σήμερα, τα Webbys απονέμονται από τη Διεθνή Ακαδημία Ψηφιακών Τεχνών και Επιστημών (IADAS), μια κριτική επιτροπή με περισσότερα από 2.000 μέλη. Η Ακαδημία αποτελείται από τα Εκτελεστικά Μέλη –κορυφαίους ειδικούς στο Διαδίκτυο, επιχειρηματικές προσωπικότητες, φωτισμένα μυαλά, οραματιστές και δημιουργικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο– και τους Συνεργάτες, στους οποίους περιλαμβάνονται άτομα που είχαν κερδίσει κάποιο Webby ή ήταν υποψήφιοι τις προηγούμενες χρονιές και άλλοι επαγγελματίες του χώρου. Αντικατοπτρίζοντας την τεράστια ανάπτυξη του διαδικτύου σήμερα, τα Webbys επιλέγουν τις καλύτερες παραγωγές σε 7 μεγάλες κατηγορίες: Ιστοσελίδες, Βίντεο, Διαφήμιση, Μέσα και PR, Κοινωνικά, Εφαρμογές, Κινητά και Φωνή, Παιχνίδια και Podcasts.

Το Ίδρυμα Ωνάση και το ραδιοφωνικό δίκτυο για παιδιά προεφηβικής ηλικίας TRAX, του δημοσιογραφικού οργανισμού PRX στις ΗΠΑ, με το Live from Mount Olympus, σε συμπαραγωγή με το αμερικανικό θεατρικό σύνολο the TEAM, παρουσίασαν τα 8 επεισόδια από τις αρχές Φεβρουαρίου 2021. Σκηνοθέτες ήταν η Rachel Chavkin, βραβευμένη μεταξύ άλλων με Tony καλύτερης σκηνοθεσίας μιούζικαλ το 2019 για το Hadestown, και ο Zhailon Levingston, ο οποίος αυτή την περίοδο συμμετέχει στη σκηνοθετική ομάδα του Tina: The Tina Turner Musical στο Μπρόντγουεϊ.

Όταν ο νεαρός Περσέας, τον οποίο ερμηνεύει ο ηθοποιός Divine Garland, δίνει μια παράτολμη υπόσχεση να σώσει τη μητέρα του από τα νύχια ενός κακού βασιλιά, πρέπει να βάλει πλώρη για μια επικίνδυνη αποστολή. Ο Ερμής, ο θεός της τύχης αλλά και των κλεφτών, με τη φωνή του βραβευμένου με Tony ηθοποιού André De Shields (the TEAM, Hadestown· The Wiz), αφηγείται αυτή την ιστορία τρομακτικών τεράτων, πανίσχυρων θεών και ενός γενναίου κοριτσιού που θα αλλάξει τη ζωή του Περσέα για πάντα. Εξάπτοντας τη φαντασία μέσα από την υποβλητική δράση και τον εμβυθιστικό ήχο, το podcast εξερευνά επίσης τα διαχρονικά, περίπλοκα ζητήματα των οικογενειών, της αγάπης και του να ανακαλύπτεις, όχι μόνο ποιος είσαι, αλλά και τι μπορείς να κάνεις.

Το Live from Mount Olympus είναι διαθέσιμο δωρεάν (on demand) σε διάφορες πλατφόρμες podcast, όπως οι Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify και Stitcher.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6 Μαΐου 2021.