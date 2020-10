Από Μηχανής Θέατρο: «Ξορκίζει» τον κορωνοϊό με καλές παραστάσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, με έμφαση στην ποιότητα αλλά και στην ποικιλία έχει ετοιμάσει τογια την νέα θεατρική περίοδο. Παρά το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού , που καθιστά κάθε προγραμματισμό ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες, οι άνθρωποί του συνεχίζουν να επενδύουν στην αξία του θεάτρου αλλά και του ευρύτερου πολιτισμού, ανεβάζοντας νέες παραστάσεις, βασισμένες σε σημαντικά έργα που στηρίζουν αξιόλογοι συντελεστές.«Μια νέα θεατρική περίοδος ξεκινά για την οποία ουδείς μπορεί να προβλέψει την εξέλιξή της. Ο Πολιτισμός μετρά ήδη βαθιές ανοιχτές πληγές από τις συνέπειες της πανδημίας, η ίδια όμως δυσμενής πραγματικότητα επιτάσσει ακόμα πιο έντονα την ανασυγκρότηση και το όραμα καθώς έχουμε την πεποίθηση ότι το θέατρο μπορεί κι οφείλει να λειτουργήσει ως μία πηγή ίασης τόσο για εμάς τους δημιουργούς όσο και για τον κοινό που θα μας εμπιστευθεί» σημειώνουν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του θεάτρουκαικαι προσθέτουν: «Με την πεποίθηση ότι ο Πολιτισμός είναι ο ζωτικός πνεύμονας μιας κοινωνίας που θέλει να υπάρχει σε σύνδεση, το «Από Μηχανής» Θέατρο για 4η συνεχή χρονιά επιμένει να «αναπνέει» και προχωρά στην παρουσίαση ενός πλούσιου κι υψηλής αισθητικής εναλλασσόμενου ρεπερτορίου στις δύο σκηνές του θεάτρου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε όλους τους υγειονομικούς κανόνες προστασίας. Εμείς προσκαλούμε το θεατρόφιλο κοινό να μην κόψει τον δεσμό του με τη θεατρική εμπειρία, να μας στηρίξει με την παρουσία του ώστε παρά τις αντίξοες συνθήκες όμως με απόλυτο σεβασμό προς αυτές, τα τεράστια εμπόδια που έχουν στηθεί ανάμεσά μας να κατορθώσουμε από κοινού να τα μεταμορφώσουμε σε ένα νέο υλικό δημιουργίας και ονείρου».Ανεξαρτήτως αν οι προγραμματισμένες ημερομηνίες θα χρειαστεί να τροποποιηθούν ή όχι, τοέχει ετοιμάσει παραστάσεις που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα ειδών και προτιμήσεων το οποίο περιλαμβάνει από δημοφιλή σύγχρονα έργα ξένων συγγραφέων και θεατρικές μεταφορές ελληνικών μυθιστορημάτων μέχρι και την συγκλονιστική «Μεταμόρφωση» τουΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020/2021ΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020Ο Αντόνιο επιθυμεί διακαώς να λάβει ένα τραπεζικό δάνειο όμως ως μοναδική εγγύηση έχει να επιδείξει… το λόγο της τιμής του. Μπροστά στην επίμονη άρνηση του διευθυντή της τράπεζας να εγκρίνει το πολυπόθητο δάνειο, ο επίδοξος αιτών απειλεί τον τραπεζίτη ότι θα «αποπλανήσει» τη γυναίκα του αξιοποιώντας την ακαταμάχητη έλξη που ασκεί στο γυναικείο φύλο!Κι ενώ ο τεχνοκράτης και συγκροτημένος τραπεζίτης αρχικά τον υποτιμά, σταδιακά παρασύρεται σε ένα ξεκαρδιστικό “man to man” παιχνίδι δίχως πραγματικό νικητή.Ξέφρενος ρυθμός, διασκεδαστικές ατάκες, ανατροπές συνθέτουν μια απολαυστική κι επίκαιρη όσο ποτέ κωμωδία που εμπνέεται από το υπαρξιακό αδιέξοδο που γεννά η σύγχρονη χρηματοπιστωτική κρίση ενώ με τρόπο καυστικό κλείνει το μάτι στην «ευρηματικότητα» του ανθρώπου απέναντι στο επείγον της επιβίωσης.«Το δάνειο» (2103) του σημαντικού σύγχρονου Ισπανού συγγραφέα Τζόρντι Γκαλθεράν, παγκοσμίως γνωστού για το θεατρικό του έργο Η μέθοδος Γκρόνχολμ, κέρδισε το Νοέμβριο 2011 το πρώτο βραβείο στο «Τουρνουά Σύγχρονου Καταλανικού Θεάτρου» της Τζιρόνα κι έχει παιχτεί σε πολλές γλώσσες σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.Συντελεστές:Μετάφραση: Els de ParosΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΜυλωνάςΣκηνικά: Έρση ΔρίνηΚοστούμια: Γιάννης ΜετζικώφΣχεδιασμός Φωτισμού: Αντώνης ΠαναγιωτόπουλοςΜουσική: Παύλος ΚατσιβέληςΒοηθός σκηνοθέτη: Ελένη ΜυλωνάΠαίζουν:Σωτήρης ΧατζάκηςΔημήτρης ΜυλωνάςΔιάρκεια: 90΄ΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗΈναρξη:21 Οκτωβρίου 2020Ώρες & μέρες παραστάσεων:Τετάρτη, Σάββατο & Κυριακή στις 6:00μμΠέμπτη στις 9:00μμΚάτω ΣκηνήΤιμές Εισιτηρίων:Προπώληση: 8€Κανονικό: 15€Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ): 12€Νίκος Σκορίνης | ΑΚΥΜΑΝΤΟΙΣκηνοθεσία | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ«Ακύμαντοι είναι όσοι δεν θα τους παρασύρει ο χείμαρρος».ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020Την σκηνική μεταφορά του πολιτικού μυθιστορήματος του Νίκου Σκορίνη «ΑΚΥΜΑΝΤΟΙ», επιχειρεί ο Θέμης Μουμουλίδης . Ένα προκλητικό εγχείρημα καθώς πρόκειται για ένα σύγχρονο λογοτεχνικό κείμενο, που φτάνει στα όρια του πολιτικού θρίλερ, με έντονες αναφορές στην μεταπολιτευτική Ελλάδα.Σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, η μια γενιά «τζογάρει» το μέλλον της επόμενης. Η ιστορία μιας κοινωνίας που αναπτύχθηκε πάνω σε ένα μοντέλο που «έδινε φαί στο παρόν για να υποθηκεύσει το μέλλον». Ένα πολιτικό θρίλερ που εκτυλίσσεται στην Ελλάδα της νέας εποχής, λίγο πρίν την καινούργια πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης.Η ιστορία τεσσάρων φίλων που γεννήθηκαν την Πρωτοχρονιά του 1949. Τους παρακολουθούμε από τις παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι την είσοδο της χώρας στο ΔΝΤ. Δυο δολοφονίες, είναι η αιτία να μπλεχτούν σε μια μεγάλη περιπέτεια, γεμάτη αναζητήσεις, συγκρούσεις, έρωτες και αμφισβητήσεις...Θύτες και θύματα, ρομαντικοί και κυνικοί, αναζητούν την ταυτότητα της εποχής που τους διαμόρφωσε. Προσπαθούν, κάνουν λάθη, ανακαλύπτουν κρυμμένες αλήθειες, συνεχίζουν τον αγώνα τους σε ένα παιχνίδι που ίσως να τους ξεπερνά.«Ακύμαντοι είναι όσοι δεν θα τους παρασύρει ο χείμαρρος».ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΣκηνοθεσία | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣΘεατρική Μεταφορά | ΒΙΚΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ |ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣΣκηνικό | Κοστούμια | ΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑΜουσική επιμέλεια | ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣΠαίζουν [ αλφαβητικά] :ΛΗΔΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΨΩΜΑΣ κ.ά.ΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗΈναρξη:23 ΟκτωβρίουΗμέρες και ώρες παραστάσεων:Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 20:30Τιμές εισιτηρίων:Κανονικό: 15€Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ): 12€ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020Ο Φραντς Κάφκα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα που μας άφησε ο 20oς αιώνας. Κλεισμένος στον εαυτό του μελέτησε όλους τους πιθανούς εαυτούς, αποκομμένος από τον κόσμο κατανόησε τον κόσμο πιο βαθιά, κρυμμένος από τα μάτια των ανθρώπων κοίταξε όλους τους ανθρώπους στα μάτια.Στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ- ένας υπάλληλος μετά από δέκα χρόνια συνεχούς επανάληψης του ίδιου σταθερού καθημερινού προγράμματος, ξαφνικά ένα πρωί, αδυνατεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του και να επαναλάβει τις ίδιες παγιωμένες κινήσεις. Ο κόσμος γύρω του γίνεται εχθρικός και αυτός γίνεται εχθρός του κόσμου, ένα παράσιτο.Ο Φραντς Κάφκα μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε αντιμέτωποι με το «ριζικό κακό», την επαναληπτική και αδιαμφισβήτητη κανονικότητα και τον τρόπο που αυτή αναπαράγει έναν κόσμο φρικτό, μια μηχανή καταστροφής. Μας καλεί να χτίσουμε ξανά τον κόσμο που καταρρέει μέσα μας. Για να ξεκινήσουμε όμως αυτό το έργο, πρέπει πρώτα να μεταμορφωθούμε.Για δεύτερη χρονιά, συνεχίζεται η επιτυχημένη παράσταση του Ινστιτούτου Πειραματικών Τεχνών από τους συντελεστές των έργων «Νύχτα!» της R.Prichard- «Ψύχωση (4.48 Psychosis)» της Sarah Kane, «Πεθαίνω Σαν Χώρα» του Δ. Δημητριάδη και «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ.σκηνοθεσία: Τάσος Σαγρήςπαίζουν: Σίσσυ Δουτσίου, Στέβη Φόρτωμα, Μάνος Τσίζεκ, Λουκία Ανάγνου, Θωμάς ΧαβιανίδηςΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗΈναρξη: Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020Κάθε Σάββατο / ώρα 23.55Τιμές εισιτηρίων:Κανονικό: 12€Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ):10€περισσότερες πληροφορίες: http://theinstitute.info

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021Ο Ορέστης, ένας σύγχρονος περιπλανώμενος Οδυσσέας, ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής του διαδρομής η οποία την ίδια στιγμή αντανακλά την πορεία μιας ολόκληρης γενιάς από τη δεκαετία του ’50 έως και τις μέρες μας. Το συναρπαστικό «ταξίδι» του Ορέστη ακροβατεί εντέχνως ανάμεσα στο ιδιωτικό και το συλλογικό, το υποκειμενικό και το πολιτικό, ανάμεσα στην νεότερη Ιστορία και τις ιστορίες. Οι ανεκπλήρωτες έρωτες συνομιλούν με τα πολιτικά αδιέξοδα, η ενηλικίωση του ήρωα συναντά τη διαμόρφωση του εγχώριου και διεθνούς πολιτικού σκηνικού, η ζωή διαδέχεται το θάνατο για να έχουμε τελικά στα χέρια μας έναν τρισδιάστατο και σύνθετο χαρακτήρα, έναν τρωτό άνδρα εμποτισμένο από τις αντιφάσεις και τα λάθη του ο οποίος όμως δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να αγωνίζεται για έναν καλύτερο κόσμο.Το μυθιστόρημα Όπου κι αν πας να μη χαθείς του Νίκου Σκορίνη γίνεται η ιδανική αφετηρία για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου θεατρικού κειμένου που θα γεννηθεί εξολοκλήρου μέσα από τη διαδικασία των προβών. Πότε σε πρώτο πρόσωπο και πότε σε τρίτο, άλλοτε σε μορφή ημερολογίου με συχνές αναφορές στη σπαρακτική ερωτική αλληλογραφία του Ορέστη και μετά ξανά πίσω στη γειωμένη πραγματικότητα και τα γεγονότα της πολιτικής σκηνής, το Όπου κι αν πας να μη χαθείς προσφέρει ένα συναρπαστικό πεδίο σύνθετου σκηνικού παιχνιδιού: χιούμορ, συγκίνηση, δράση, ατμόσφαιρες, ανατροπές είναι λίγα από τα πολύτιμα υλικά που συναντάμε στο βιβλίο και μεταφέρονται επί σκηνής για να συνθέσουν ένα αυτόνομο και συναρπαστικό δραματικό έργο. Μια παράσταση χωρίς ευδιάκριτες διαχωριστικές γραμμές όπου η λογοτεχνία, το θέατρο και το ντοκουμενταρισμένο υλικό συνομιλούν σκηνικά, η αφήγηση και η δράση εναλλάσσονται δημιουργικά έτσι ώστε να παρουσιαστεί επί σκηνής μια εκ νέου ολότητα με δικιά της ταυτότητα, ένα έργο που σε κάνει να μάθεις, να σκεφτείς, να συγκινηθείς, να αισθανθείς.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Δημήτρης ΜυλωνάςΣκηνικά: Έρση ΔρίνηΚοστούμια: Γιάννης ΜετζικώφΣχεδιασμός Φωτισμού: Αντώνης ΠαναγιωτόπουλοςΜουσική: Παύλος ΚατσιβέληςΒοηθός σκηνοθέτη: Ελένη ΜυλωνάΠαίζουν:Στο ρόλο του Ορέστη: Ορέστης ΤζιόβαςΆννα Ελεφάντη, Δημήτρης Μυλωνάς, Μαρούσκα ΠαναγιωτοπούλουΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗΈναρξη:20 Ιανουαρίου 2021Ημέρες και ώρες παραστάσεων:Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, Σάββατο και Κυριακή στις 18:00Τιμές Εισιτηρίων:Προπώληση: 8€Κανονικό: 15€Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ): 12€ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021Η παράσταση ΜάκμπεθΛαίδηΜάκμπεθ είναι μια σπουδή πάνω στην τραγωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ Μάκμπεθ, για τρεις ηθοποιούς.Ένα συμφωνημένο παιχνίδι άλλοτε χαρμόσυνο και διασκεδαστικό άλλοτε σκοτεινό κι επικίνδυνο κατά το οποίο όλα τα πρόσωπα του σαιξπηρικού έργου ερμηνεύονται από «Εκείνον», «Εκείνη» κι «Εκείνο» με την ελευθερία που τους επιτρέπει η σκηνή για το ρόλο που κάθε φορά θα ενδυθούν.Ταυτότητα, συμπεριφορά, γένος μετατρέπονται σε υλικό ανίχνευσης της ανθρώπινης ύπαρξης ενώ σε αυτό το γαϊτανάκι εναλλασσόμενων φύλων, ρόλων κι επιθυμιών που ξεδιπλώνεται επί σκηνής, οι συγκλονιστικοί στίχοι του Σαίξπηρ έρχονται να αναδείξουν την αποκάλυψη για την ηδονή της εξουσίας, για την αιώνια πάλη των φύλων.Πού θα οδηγήσει αυτή η εμπειρία, αυτή η άνευ όρων συνάντηση των τριών; Στην αυτογνωσία ή τον αλληλοσπαραγμό;Οι στίχοι του Σαίξπηρ, η ζωντανή μουσική, η σκηνική έρευνα που κινείται ανάμεσα στο κλασσικό θέατρο και την πειραματική performance, συνθέτουν μια παράσταση σύγχρονη, αισθητικά ανατρεπτική, απαιτητική για τους ερμηνευτές με στόχο να προτείνει μια νέα ανάγνωση του Ελισαβετιανού δραματουργού, να προσφέρει μια εναλλακτική εμπειρία θεατρικής ψυχαγωγίας.Συντελεστές:Μετάφραση: Κώστας ΚαρθαίοςΣκηνοθεσία-διασκευή: Δημήτρης ΜυλωνάςΣκηνικά: Γιάννης ΜετζικώφΚοστούμια: Στεφανία-Ηλέκτρα ΠανταβούΜουσική: Παύλος ΚατσιβέληςΦωτισμοί: Γιώργος ΑγιαννίτηςΠαίζουν: Γιάννης Νταλιάνης, Άννα Ελεφάντη, Γρηγόρης ΕλευθερίουΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗΈναρξη:25 Ιανουαρίου 2021Ημέρες και ώρες παραστάσεων:Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, Κυριακή στις 20:30Τιμές Εισιτηρίων:Προπώληση: 8€Κανονικό:15€Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ): 12€ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020" - Δηλαδή μ' αγαπάτε;- Είπε κανείς το αντίθετο;"Η κωμωδία του Πιερ ντε Μαριβώ στην έξοχη μεταφράση του Ανδρέα Στάικου και σε σκηνοθεσία του Γιάννη Νταλιάνη θα ανέβει φέτος στα μέσα Οκτωβρίου στο Από Μηχανής θέατρο.Η παράσταση είναι μια παραγωγή της ομάδας Zero Gravity που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η Zero Gravity έχει παρουσιάσει ως τώρα την "Σκακιστική Νουβέλα" του Στ. Τσβάιχ, το " Ένα φεγγάρι για τους καταραμένους" του Ο' Νηλ, το "Σπίτι" του Χ. Κορτάσαρ και το "Βρακί" του Κ. Στέρνχαιμ όλα σε σκηνοθεσίες της Μαριλίτας Λαμπροπούλου και το "Κινητό" του Σ. Μπελμπέλ σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη.Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ αποτελεί μια δοκιμασία ένα ισχυρό crash test του έρωτα. Σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής και πολιτικής κρίσης όπως αυτή που περνούσε η Γαλλία στα μέσα του 18ου αιώνα (που οδήγησε τελικά στην γαλλική επανάσταση) και ενώ το τραπεζικό σύστημα είχε καταρρεύσει, δεν είναι τόσο απλό να θυσιάσει κανείς 200χιλιάδες φράγκα προκειμένου να διατηρήσει εντελώς ακηλίδωτο τον έρωτά του. Ένας έρωτας που στον κόσμο του Μαριβώ δυσκολεύεται πάντα να εκφραστεί απερίφραστα γιατί εκτός από τα όποια εξωτερικά εμπόδια, υψώνεται μπροστά του ο εγωισμός, η δειλία, και ο φόβος να ξανοιχτούμε στον ωκεανό των συναισθημάτων.Συντελεστές:Μετάφραση: Ανδρέας ΣτάικοςΣκηνοθεσία: Γιάννης ΝταλιάνηςΣκηνικά-Κοστούμια: Άρτεμις ΦλέσσαΦωτισμοί: Γιώργος ΑγιαννίτηςΜουσική: Κώστας ΛώλοςΚίνηση: Μπίλιω ΜαρνέληΦωτογραφία-βίντεο: Πάτροκλος ΣκαφιδάςΚομμώσεις: Σοφία ΣπυροπούλουΒοηθός σκηνοθέτη: Χρύσα ΝταήΠαίζουν:Κόμισα: Μαριλίτα ΛαμπροπούλουΜαρκήσιος: Νίκος ΝίκαςΙππότης: Γιάννης ΣοφολόγηςΟρτάνς Παρή ΤρίκκαΛιζέτ: Μπίλιω ΜαρνέληΛεπίν: Γιώργος ΠατεράκηςΣυμμετέχουν η Τζίντζερ και ο Φρέντ.ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗΈναρξη:Πέμπτη 22 ΟκτωβρίουΗμέρες και ώρες παραστάσεων:Τετάρτη στις 18:00, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή στις 21:00Διάρκεια 90’Τιμές εισιτηρίων:Τετάρτη και Πέμπτη:Κανονικό: 15€Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ): 12€Σάββατο και Κυριακή:Κανονικό: 18 €Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ): 15 €Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020«Το λαμπρό μου διαζύγιο» το πλέον αναγνωρισμένο έργο της Τζεραλντίν Άρον που έχει παιχτεί σε 28 χώρες, μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες παραστάσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνεχίζει από την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 στο Από Μηχανής Θέατρο.Η Άντζελα, μια γυναίκα γύρω στα πενήντα και μητέρα μιας έφηβης κόρης, δέχεται αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της ο οποίος προτιμά την αγκαλιά νεότερων γυναικών. Εκτεθειμένη στη μοναξιά που δεν είναι δική της επιλογή και με την κρίση της ηλικίας να της χτυπά την πόρτα, η Άντζελα ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας σε μια προσπάθεια να βρει το βηματισμό της μέσα στο αναπάντεχο κενό της ζωής της.Ένας απολαυστικός μονόλογος που κινείται από το δάκρυ στο γέλιο και φωτίζει με ειλικρίνεια όλες εκείνες τις κωμικές, τρυφερές, γλυκόπικρες και δραματικές ψυχολογικές μεταπτώσεις μιας καθημερινής ηρωίδας, μιας γυναίκας σαν κι εμάς που δεν σταματά να διεκδικεί το δικαίωμα στο όνειρο και την ευτυχία.Ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.Συντελεστές:Μετάφραση: Δημήτρης ΜυλωνάςΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΜυλωνάςΣκηνικά: Έρση ΔρίνηΚοστούμια: Γιάννης ΜετζικώφΣχεδιασμός Φωτισμού: Αντώνης ΠαναγιωτόπουλοςΜουσική: Παύλος ΚατσιβέληςΒοηθός σκηνοθέτη: Ελένη ΜυλωνάΔιάρκεια: 75΄Έναρξη:Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020Ώρες & μέρες παραστάσεων:Παρασκευή στις 9:00μμ, Σάββατο στις 6:00μμ, Κυριακή στις 7:00μμΠάνω ΣκηνήΤιμές Εισιτηρίων:Προπώληση: 8€Κανονικό:15€Μειωμένο (Φοιτητικό/ Ανέργων/ΑμεΑ): 12€ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020Homos, ή Όλοι στην Ελλάδα …. ένα αδυσώπητο, υπερτολμηρό με σύγχρονο χιούμορ και τρόπο αφήγησης, ανατομία των στιγμών που ενώνουν δύο ανθρώπους – των ίδιων στιγμών που τους χωρίζουν. Ο έρωτας είναι έρωτας, πρωτογενής δύναμη της δημιουργίας, αλλά πώς μπορεί να επιβιώσει σε μια εποχή που η εγγύτητα είναι έγκλημα; Το Homos, ή όλοι στην Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη το 2016, χαρακτηρίστηκε από τους New York Times ως ένα από δέκα καλύτερα έργα της χρονιάς και από τότε έχει ανέβει σε πενήντα διαφορετικές πολιτείες της Αμερικής και χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα θα το σκηνοθετήσει ο Αντώνης Γαλέος, με θίασο ηθοποιών που θα επιλεγούν αποκλειστικά από ακρόαση, συνεχίζοντας τη συλλογιστική της προπέρσινης επιτυχίας Fucking Men.homo Α. ο άνθρωπος (βλ. Homo sapiens: ο σοφός Άνθρωπος, αναζητεί απαντήσεις σε ερωτηματικά με όπλα την επιστήμη, τη γνώση, τη μυθολογία. Ηοmo Deus: ο θεός Άνθρωπος, μεταθέτει τη δύναμη του σε μηχανισμούς μαζικής (αυτό)καταστροφής.)Β. (σλανγκ, μειωτικό) αδερφή ουσ θηλ, (χυδαίο) π***της, παλιόπ****αςΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗΈναρξη:Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020Ημέρες και ώρες παραστάσεων:Παρασκευή στις 00:00, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00Τιμές Εισιτηρίων:Προπώληση: 8€Κανονικό:15€Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ):12€Τέσσερις μονόπρακτες κωμωδίεςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021Οι θεατρικές ομάδες «TheArtes» των Κυριακού και Μπιλάλη και «Μπουφόνοι» της Σωτηροπούλου παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ενιαία παράσταση με τον τίτλο “Νέα απ’ τον Θερβάντες”, τέσσερα μονόπρακτα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, συστήνοντας έτσι τον μεγάλο Ισπανό συγγραφέα ως “δραματουργό” στο ελληνικό θεατρικό κοινό!Πρόκειται για τέσσερα σκηνικά διαμαντάκια κωμικού χαρακτήρα. Η θεματολογία τους περιστρέφεται γύρω από το θέμα του ερωτικού πάθους, της συζυγικής απιστίας, και των κωμικών ή τραγικών συνεπειών τους. Μέσα σε αυτά αντανακλώνται οι ιδεοψυχαναγκαστικές ψυχολογικές καταστάσεις που συνορεύουν με την τρέλα – περίφημα εκπροσωπούμενες από τον Δον Κιχώτη. Οι ιστορίες τους φωτίζονται από “χιουμοριστικά παιχνίδια”, με πρωταγωνιστές τούς αιώνια γελοίους τύπους (μπούφοι, ρουφιάνοι, σπουδαστές, προξενήτρες, γερο-παράξενοι, κ.λπ.), με εμφανείς τις επιρροές που άσκησε η commedia dell’ arte στο θεατρικό corpus του Θερβάντες.Έχοντας ως έναυσμα αυτήν την επιρροή, τα τέσσερα μονόπρακτα γίνονται το όχημα μιας αναδρομής της ιστορίας της Κωμωδίας. Με αφετηρία την commedia dell’ arte και με σημείο τερματισμού τη σύγχρονη κωμωδία, οι ενδιάμεσοι σταθμοί της παράστασης είναι η κλασικιστική κωμωδία του Μολιέρου και η ελληνική πολιτική κωμωδία ηθών και το κωμειδύλλιο του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.Συντελεστές:Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ΚυριακούΣκηνικά: Έρση ΔρίνηΚοστούμια: Εύα ΠαραδέλληΦωτισμοί: Κατερίνα ΜαραγκουδάκηΠρωτότυπη Μουσική: Μιρέλα ΠάχουΚίνηση – Χορογραφία: Αγγελική ΤρομπούκηΠαραγωγή: «TheArtes» Α.Μ.Κ.Ε. – «Μπουφόνοι» Α.Μ.Κ.Ε.Διανομή:Αλμπέρτο ΕσκενάζηΚατερίνα ΜπιλάληΜιχάλης ΜαρκάτηςΒίλη ΣωτηροπούλουΓιώργος ΜπανταδάκηςΓιώτα ΤσιότσκαΚωνσταντίνος ΚυριακούΗ παράσταση επιχορηγήθηκε από το ΥΠ.ΠΟ.Α..ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗΈναρξη:23 Ιανουαρίου 2021Ημέρες και ώρες παραστάσεων:Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00Τιμές εισιτηρίων:Κανονικό: 15€Μειωμένο (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ): 12€