«Αισχύλεια»: Μάλαμας, Αρβανιτάκη, Μποφίλιου και «Λυσιστράτη» στο Φεστιβάλ της Ελευσίνας

Στις 24 Αυγούστου ανοίγουν τις πύλες τους τα φετινά, το μεγάλο φεστιβάλ τηςπου θα βάλει, για μία ακόμη χρονιά, τη σφραγίδα του στα εγχώρια πολιτιστικά δρώμενα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω κορωνοϊού η δημοτική αρχή της πόλης επέλεξε να στηρίξει τη διοργάνωση του Φεστιβάλ ετοιμάζοντας μια διοργάνωση αντάξια της 46χρονης ιστορίας του και μάλιστα χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.Αξίζει να σημειωθεί πως, καθώς γίνεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το κοινό, να επανασυνδεθεί με τον πολιτισμό, μετά την παύση της πανδημίας.Το Φεστιβάλ, από τα επιδραστικότερα και μακροβιότερα στην ελληνική επικράτεια, καταξιώνεται ολοένα και περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών και αποτελεί σημαντικό βήμα πολιτισμού όχι μόνο για τους κατοίκους της Ελευσίνας, αλλά της Αττικής γενικότερα. Περιλαμβάνει αυστηρά επιλεγμένες εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, παραστάσεις, συναυλίες, εικαστική εγκατάσταση και κινηματογραφικές προβολές., έναν χώρο, που έχει άρρηκτα συνδεθεί με τα Αισχύλεια και έχει αγαπήσει το φιλότεχνο κοινό, που φέτος διαμορφώνεται και θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τα μέτρα ασφαλείας κατά του Covid-19.Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2020 φιγουράρουν σημαντικοί συνθέτες, τραγουδιστές, άνθρωποι του τραγουδιού: όπως οι:, κ. ά.Επίσης παραστάσεις που αναμένεται να συζητηθούν το φετινό καλοκαίρι, αρκετές από τις οποίες προέρχονται από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, όπως:(Oμάδα C for Circus).Πιο συγκεκριμένα οι φετινές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 24 Αυγούστου με μια μαγευτική βραδιά στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Η ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρρα, θα προσφέρει ένα ονειρικό μουσικό ταξίδι, με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων και διεθνών συνθετών, καθώς και από το δικό της ρεπερτόριο, ενώ στο πιάνο την συνοδεύει ο Γιώργος Παπαχριστούδης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.Ακολουθούν στις 26 Αυγούστου τα εγκαίνια της γλυπτικής εικαστικής εγκατάστασης της Ασπασίας Σταυροπούλου «Άνθρωποι στον χρόνο». Γεννημένη στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής, η Ασπασία Σταυροπούλου τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρώσει την εικαστική της ενασχόληση στο Παλαιό Ελαιουργείο και τους αφανείς ήρωες του. Μελετώντας, μεταξύ άλλων σημαντικών ιστορικών κειμηλίων, το «Μητρώο Εργαζομένων του Σαπωνοποιείου Ελευσίνας», ξεδιπλώθηκε μια ολόκληρη εποχή. Δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα των ανθρώπων, η γλυπτική σύνθεση αναπτύσσεται ως μία ανομοιογενής ενότητα από αφαιρετικές φιγούρες σε φυσική διάσταση. Σαν σε μια στιγμή που πάγωσε στο χρόνο, χειρώνακτες εργάτες του Σαπωνοποιείου φιλοτεχνημένοι από πέτρα, ξύλο, τσιμέντο και οξειδωμένο σίδερο ταυτίζονται με τις ταπεινές πρώτες ύλες τις οποίες κατεργάζονταν, γέννημα και απόρροια της φθοράς, σε μια αέναη αποδόμηση και αναδόμηση του περιβάλλοντος χώρου. Η επιμέλεια της εγκατάστασης είναι της εικαστικού Νάντιας Βλαχοπούλου. Διάρκεια ως 20 Σεπτεμβρίου 2020.Στις 28 Αυγούστου ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται μετά από πολλά χρόνια με ένα acoustic πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια της μέρας και της νύχτας από την αρχή της καριέρας του έως σήμερα, που τον καθιέρωσαν ως κιθαρίστα και τραγουδιστή.Στις 29 Αυγούστου εμφανίζεται το συγκρότημα The Blank, που ξεκίνησε δυναμικά το ταξίδι του στη μουσική το 2014 από το Schoolwave Festival, ένα από τα ενεχόμενα γκρουπ στον χώρο της Alternative/Indie Rock σκηνής.Στις 30 Αυγούστου το πρόγραμμα περιλαμβάνει την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου από την Ομάδα Σημείο Μηδέν.Η τριάδα της επιτυχίας των Νατάσσας Μποφίλιου, Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμου Ευαγγελάτου, παρουσιάζει το «Εν λευκώ Live» στις 31 Αυγούστου. Μια νέα πρόταση με την εκρηκτική σκηνική ενέργεια της Νατάσσας Μποφίλιου και των συνοδοιπόρων της.Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης μαζί με τη Γεωργία Νταγάκη, ανοίγουν την αυλαία του Σεπτέμβρη (1/9) στο Παλαιό Ελαιουργείο με μια μουσική συνεύρεση που ενώνει τον Βορρά με τον Νότο, την Θεσσαλονίκη με την Κρήτη.Στις 3 Σεπτεμβρίου ο θίασος του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάζει την «Λυσιστράτη» σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, με τους: Βίκυ Βολιώτη, Στεφανία Γουλιώτη, Βίκυ Σταυροπούλου, Νίκος Ψαρρά, τον ίδιο τον σκηνοθέτη, κ.άΣτις 4 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2020 παρουσιάζει μια παράσταση, προσφορά στους μικρούς του θεατές, με ελεύθερη είσοδο με το έργο «Ως την άκρη του κόσμου» της Μαρίας Παπαγιάννη, σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου από την Oμάδα C for Circus.Στις 6 Σεπτεμβρίου ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παρουσιάζει μια παράσταση live-looping. Χρησιμοποιώντας τη φωνή του και παίζοντας διάφορα όργανα που ηχογραφεί και αναπαράγει ζωντανά, χτίζει ένα ηχητικό σύμπαν μέσα στο οποίο εξελίσσεται το υλικό της παράστασης.Στις 7 Σεπτεμβρίου η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Γιάννης Κότσιρας ενώνουν φωνές και τραγούδια σε μια πολύ επιτυχημένη μουσική συνύπαρξη.Στις 9 Σεπτεμβρίου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τους «Όρνιθες», τη διαχρονική κωμωδία του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κ. Χ. Μύρη και σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα. Τους κεντρικούς ρόλους ερμηνεύουν ο Ταξιάρχης Χάνος και ο Χρήστος Στέργιογλου.Ακόμα μια παράσταση για τους μικρούς θεατές του Φεστιβάλ στις 10 Σεπτεμβρίου με το έργο «Όρνιθες-η Πολιτεία των πουλιών», από τις Μαγικές Σβούρες, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αδάμη, επίσης με ελεύθερη είσοδο.Στις 16 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Μακεδόνας και η Ρίτα Αντωνοπούλου παρουσιάζουν τα «Λογοκριμένα», μία μουσική παράσταση – αναδρομή σε τραγούδια που υπέστησαν λογοκρισία από το 1937 μέχρι τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Μαζί τους ο Λεωνίδας Κακούρης και η Ελένη Καρακάση.Η Δήμητρα Γαλάνη παίρνει τη σκυτάλη στις 18 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία «Έρωτα εσύ…», έχοντας στο πλευρό της τους Κατερίνα Πολέμη, Ευστάθιο Δράκο.Στις 20 Σεπτεμβρίου ο θίασος του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάζει τους «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη με τους Λυδία Κονιόρδου, Νίκο Καραθάνο, Αργύρη Πανταζάρα, κ.ά.Κινηματογραφικές προβολέςΤο κινηματογραφικό πρόγραμμα προβολών περιλαμβάνει ταινίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οι οποίες προβάλλονται από 2 ως τις 21 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας.2/9 «Περσεφόνη», σκηνοθεσία Κώστα Αθουσάκη (ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου)5/9 «Ευτυχία», σκηνοθεσία Άγγελου Φραντζή8/9 «Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες», σκηνοθεσία Μαριάννας Οικονόμου17/9 «Winona», σκηνοθεσία Αλέξανδρου Βούλγαρη19/9 Προβολή ταινιών μικρού μήκους (ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου)-«Electric swan» Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη-«Πατησίων Avenue» Θανάση Νεοφώτιστου-«Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς»- Βασίλη Κεκάτου21/9 «Το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών», σκηνοθεσία Σύλλα ΤζουμέρκαΓενική είσοδος: 5 ευρώ.Ώρα Έναρξης: 21.15Χώρος: Θερινός Κινηματογράφος, Παραλία ΕλευσίναςΗ έναρξη προπώλησης εισιτηρίων θα ανακοινωθεί στο site aisxylia.gr-Κ.Ε.Π. Ελευσίνας, Δευτ.-Παρ. 9.00-20.00 και Σαβ. 9.00-13.00.