Το θρυλικό Audi Quattro επιστρέφει απόλυτα αναλογικό και V8

Το θρυλικό Audi Quattro επιστρέφει μέσα από ένατης βρετανικής εταιρείας Audacious Automotive, η οποία επιχειρεί να συνδυάσει το παρελθόν με το παρόν. Η ιδέα βασίζεται στη φιλοσοφία του «τι θα γινόταν αν», χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του.Η βάση για το νέο αυτό μοντέλο είναι το Audi RS4 της γενιάς B7, από το οποίο προέρχονται το πλαίσιο, ο κινητήρας και τα μηχανικά μέρη. Πάνω σε αυτά, με επιρροές από το αγωνιστικό S1 της Group B. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο πουΚάτω από το καπό βρίσκεται έναςο οποίος όμως εξοπλίζεται με μηχανικό υπερσυμπιεστή,. Παράλληλα, το βάρος μειώνεται σημαντικά, κατά τουλάχιστον 250 κιλά σε σχέση με το RS4, χάρη στη χρήση ελαφρύτερων υλικών στο αμάξωμα.Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον «αναλογικό» χαρακτήρα, καθώς το αυτοκίνητο διατηρείμε μηχανικό διαφορικό Torsen. Στόχος δεν είναι μόνο οι επιδόσεις, αλλά κυρίως η αίσθηση και η εμπλοκή του οδηγού, κάτι που λείπει από πολλά σύγχρονα μοντέλα.Κάθε αυτοκίνητο κατασκευάζεται κατά παραγγελία, με τιμή που. Η εταιρεία χρησιμοποιεί κυρίως παλιά και φθαρμένα Quattro, δίνοντάς τους μιαΤο αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο restomod που δεν προσπαθεί απλώς να αναβιώσει ένα θρύλο, αλλά να τον εξελίξει με σεβασμό,που έκανε το Quattro τόσο ξεχωριστό.