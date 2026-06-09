Η Voyah παρουσιάζει ένα νέο ηλεκτρικό SUV

Η Voyah, η πολυτελής μάρκα της Dongfeng, παρουσίασε πρόσφαρα το Passion S, ένα ηλεκτρικό SUV με σπορτίφ σχεδιασμό, ο οποίος παραπέμπει στη Ferrari Purosangue, το πρώτο SUV της θρυλικής ιταλικής εταιρείας.





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Με μήκος 5,05 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα, το Voyah Passion S σίγουρα δεν είναι μικρό. Η γραμμή της οροφής, που έχει έντονη κλίση προς τα πίσω, χαρίζει μια κουπέ σιλουέτα στο SUV, ενώ η αεροτομή, αλλά και οι αεραγωγοί στο καπό, είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα.Στην οροφή, πάνω από το παρμπρίζ, βρίσκουμε τους αισθητήρες Lidar, προμηνύοντας πως το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με προηγμένα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού.Αποκλειστικά ηλεκτρικό, το Voyah Passion S έχει την απαιτούμενη ισχύ για να υποστηρίξει την «καυτή» εμφάνισή του. Η βασική έκδοση είναι πισωκίνητη με 408 ίππους, ενώ η κορυφαία εκδοχή έχει κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, με την απόδοση να είναι 646 ίπποιΗ πλατφόρμα υποστηρίζει αρχιτεκτονική 800V, με τη μπαταρία να είναι τεχνολογίας LFP (λιθίου-φωσφορικού σιδήρου), που διακρίνεται για τη μεγαλύτερη αντοχή στους κύκλους φόρτισης και την καλύτερη θερμική σταθερότητα.