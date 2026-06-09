Η Voyah παρουσιάζει ένα νέο ηλεκτρικό SUV
CAR

Η Voyah παρουσιάζει ένα νέο ηλεκτρικό SUV

Το Voyah Passion S είναι ένα πολυτελές SUV, το οποίο προσφέρεται σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, με την ισχύ να φτάνει τους 646 ίππους.

Η Voyah παρουσιάζει ένα νέο ηλεκτρικό SUV

Η Voyah, η πολυτελής μάρκα της Dongfeng, παρουσίασε πρόσφαρα το Passion S, ένα ηλεκτρικό SUV με σπορτίφ σχεδιασμό, ο οποίος παραπέμπει στη Ferrari Purosangue, το πρώτο SUV της θρυλικής ιταλικής εταιρείας.

Με μήκος 5,05 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα, το Voyah Passion S σίγουρα δεν είναι μικρό. Η γραμμή της οροφής, που έχει έντονη κλίση προς τα πίσω, χαρίζει μια κουπέ σιλουέτα στο SUV, ενώ η αεροτομή, αλλά και οι αεραγωγοί στο καπό, είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα.
Η Voyah παρουσιάζει ένα νέο ηλεκτρικό SUV

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Στην οροφή, πάνω από το παρμπρίζ, βρίσκουμε τους αισθητήρες Lidar, προμηνύοντας πως το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με προηγμένα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού.

Αποκλειστικά ηλεκτρικό, το Voyah Passion S έχει την απαιτούμενη ισχύ για να υποστηρίξει την «καυτή» εμφάνισή του. Η βασική έκδοση είναι πισωκίνητη με 408 ίππους, ενώ η κορυφαία εκδοχή έχει κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, με την απόδοση να είναι 646 ίπποι.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει αρχιτεκτονική 800V, με τη μπαταρία να είναι τεχνολογίας LFP (λιθίου-φωσφορικού σιδήρου), που διακρίνεται για τη μεγαλύτερη αντοχή στους κύκλους φόρτισης και την καλύτερη θερμική σταθερότητα.
Η Voyah παρουσιάζει ένα νέο ηλεκτρικό SUV

Μέχρι στιγμής, δεν γνωρίζουμε τη χωρητικότητά της. Η Dongfeng έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τη Stellantis για την διάθεση των μοντέλων της Voyah στην Ευρώπη. Είναι άγνωστο προς το παρόν εάν θα δούμε το Passion S στην Ελλάδα, καθώς και ποια θα είναι η τιμή του.

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