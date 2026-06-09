Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Η Voyah παρουσιάζει ένα νέο ηλεκτρικό SUV
Η Voyah παρουσιάζει ένα νέο ηλεκτρικό SUV
Το Voyah Passion S είναι ένα πολυτελές SUV, το οποίο προσφέρεται σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, με την ισχύ να φτάνει τους 646 ίππους.
Η Voyah, η πολυτελής μάρκα της Dongfeng, παρουσίασε πρόσφαρα το Passion S, ένα ηλεκτρικό SUV με σπορτίφ σχεδιασμό, ο οποίος παραπέμπει στη Ferrari Purosangue, το πρώτο SUV της θρυλικής ιταλικής εταιρείας.
Στην οροφή, πάνω από το παρμπρίζ, βρίσκουμε τους αισθητήρες Lidar, προμηνύοντας πως το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με προηγμένα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού.
Αποκλειστικά ηλεκτρικό, το Voyah Passion S έχει την απαιτούμενη ισχύ για να υποστηρίξει την «καυτή» εμφάνισή του. Η βασική έκδοση είναι πισωκίνητη με 408 ίππους, ενώ η κορυφαία εκδοχή έχει κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, με την απόδοση να είναι 646 ίπποι.
Η πλατφόρμα υποστηρίζει αρχιτεκτονική 800V, με τη μπαταρία να είναι τεχνολογίας LFP (λιθίου-φωσφορικού σιδήρου), που διακρίνεται για τη μεγαλύτερη αντοχή στους κύκλους φόρτισης και την καλύτερη θερμική σταθερότητα.
Μέχρι στιγμής, δεν γνωρίζουμε τη χωρητικότητά της. Η Dongfeng έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τη Stellantis για την διάθεση των μοντέλων της Voyah στην Ευρώπη. Είναι άγνωστο προς το παρόν εάν θα δούμε το Passion S στην Ελλάδα, καθώς και ποια θα είναι η τιμή του.
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