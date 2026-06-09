Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
H BMW ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα
H BMW ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Το ορόσημο της κατασκευής δύο εκατομμυρίων ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασε η BMW ως αποτέλεσμα της δέσμευσής της στην ηλεκτροκίνηση.
Η BMW δείχνει το 2026 με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Η επίδοση των 2 εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων είναι η απόδειξη ότι η μετάβαση έχει ήδη μπει σε φάση ωρίμανσης.
Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο ρυθμός με τον οποίο η βαυαρική εταιρεία δουλεύει πάνω στα EV. Χρειάστηκαν σχεδόν έντεκα χρόνια από το πρώτο i3 του 2013 για να φτάσει το πρώτο εκατομμύριο.
Και μόλις δύο χρόνια για να διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός. Η καμπύλη είναι εκθετική και αποτυπώνει τόσο την τεχνολογική εξέλιξη όσο και την αυξανόμενη αποδοχή της ηλεκτροκίνησης.
Το αυτοκίνητο-ορόσημο των 2 εκατομμυρίων μονάδων ήταν μία i5 M60 xDrive, που κατασκευάστηκε στη Γερμανία και κατευθύνεται σε πελάτη στην Ισπανία. Μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ευρώπη είναι μία αγορά που έχει αρχίσει να ωριμάζει στα ηλεκτρικά. Το 2025, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 28%, με ένα στα πέντε νέα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικό. Η στρατηγική παραγωγής της BMW παίζει καθοριστικό ρόλο. Όλα της τα εργοστάσια στη Γερμανία κατασκευάζουν πλέον ηλεκτρικά μοντέλα, συνδυάζοντάς τα με θερμικά στην ίδια γραμμή παραγωγής.
Αυτή η ευελιξία επιτρέπει γρήγορη προσαρμογή σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.
Και πράγματι, εκτός Ευρώπης η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παραδόσεις ηλεκτρικών έφτασαν τις 442.072 μονάδες το 2025, σημειώνοντας αύξηση αλλά με σαφώς ηπιότερο ρυθμό.
Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο ρυθμός με τον οποίο η βαυαρική εταιρεία δουλεύει πάνω στα EV. Χρειάστηκαν σχεδόν έντεκα χρόνια από το πρώτο i3 του 2013 για να φτάσει το πρώτο εκατομμύριο.
Και μόλις δύο χρόνια για να διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός. Η καμπύλη είναι εκθετική και αποτυπώνει τόσο την τεχνολογική εξέλιξη όσο και την αυξανόμενη αποδοχή της ηλεκτροκίνησης.
Το αυτοκίνητο-ορόσημο των 2 εκατομμυρίων μονάδων ήταν μία i5 M60 xDrive, που κατασκευάστηκε στη Γερμανία και κατευθύνεται σε πελάτη στην Ισπανία. Μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ευρώπη είναι μία αγορά που έχει αρχίσει να ωριμάζει στα ηλεκτρικά. Το 2025, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 28%, με ένα στα πέντε νέα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικό. Η στρατηγική παραγωγής της BMW παίζει καθοριστικό ρόλο. Όλα της τα εργοστάσια στη Γερμανία κατασκευάζουν πλέον ηλεκτρικά μοντέλα, συνδυάζοντάς τα με θερμικά στην ίδια γραμμή παραγωγής.
Αυτή η ευελιξία επιτρέπει γρήγορη προσαρμογή σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.
Και πράγματι, εκτός Ευρώπης η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παραδόσεις ηλεκτρικών έφτασαν τις 442.072 μονάδες το 2025, σημειώνοντας αύξηση αλλά με σαφώς ηπιότερο ρυθμό.
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