H BMW ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η BMW δείχνει το 2026 με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότιΗ επίδοση των 2 εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων είναι η απόδειξη ότι η μετάβαση έχει ήδη μπει σε φάση ωρίμανσης.Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναιΧρειάστηκαν σχεδόνγια να φτάσει το πρώτο εκατομμύριο.Και μόλις δύο χρόνια για να διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός.και αποτυπώνει τόσο την τεχνολογική εξέλιξη όσο και την αυξανόμενη αποδοχή της ηλεκτροκίνησης.Το αυτοκίνητο-ορόσημο των 2 εκατομμυρίων μονάδων ήτανκαι κατευθύνεται σε πελάτη στην Ισπανία. Μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερη σημασία, καθώςΤο 2025, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 28%, με ένα στα πέντε νέα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικό. Η στρατηγική παραγωγής της BMW παίζει καθοριστικό ρόλο. Όλα της τα εργοστάσια στη Γερμανία κατασκευάζουν πλέον ηλεκτρικά μοντέλα, συνδυάζοντάς τα με θερμικά στην ίδια γραμμή παραγωγής.Αυτή η ευελιξία επιτρέπειΚαι πράγματι, εκτός Ευρώπης η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παραδόσεις ηλεκτρικών έφτασαν τις 442.072 μονάδες το 2025, σημειώνοντας αύξηση αλλά με σαφώς ηπιότερο ρυθμό.