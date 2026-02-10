To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Οι BMW M5 και ΧΜ συμμορφώνονται με το Euro 7
Τα αυστηρότερα νέα όρια εκπομπών Euro 7 οδήγησαν την BMW M σε τεχνολογικές αλλαγές στον V8 κινητήρα των M5 και ΧΜ χωρίς ωστόσο καμία μεταβολή στην συνολική ισχύ των δύο μοντέλων.
Η συμμόρφωση στις αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων του Euro 7 είναι κάτι που δεδομένα θα αναγκάσει πολλούς κατασκευαστές σε τεχνολογικές προσαρμογές σε κινητήρες και μονάδες ισχύος. Λογικά οι αλλαγές θα είναι πιο εκτενείς σε συστήματα υψηλής απόδοσης όπου κάθε λειτουργική παράμετρος είναι ρυθμισμένη με στόχο την απόλυτη ισχύ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της BMW M η οποία προχώρησε σε εκτενή αναθεώρηση του V8 θερμικού κινητήρα του συστήματος M Hybrid των Μ5 και ΧΜ.
Στην καρδιά των αλλαγών βρίσκεται η υιοθέτηση του κύκλου Miller, μιας λύσης που αυξάνει την αποδοτικότητα και μειώνει τις εκπομπές ρύπων, παρατείνοντας τον χρόνο ανοίγματος των βαλβίδων εισαγωγής. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η συμπίεση και οι θερμοκρασίες καύσης με συνέπεια τον περιορισμό των εκπομπών NOx. Μέρος από την απώλεια ισχύος καλύπτεται από την αναβαθμισμένη διαχείριση του κινητήρα, τους νέους υπετροφοδότες και την αναβάθμιση του συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων. Παρ’ όλα αυτά, η απόδοση του 4.0 V8 biturbo έχει μειωθεί κατά 41 ίππους φθάνοντας πλέον τους 544 ίππους.
Παρά αυτή τη μείωση η συνολική απόδοση του συστήματος στις BMW M5 και XM παραμένει αμετάβλητη. Ο ηλεκτρικός κινητήρας του M Hybrid συνεχίζει να εξασφαλίζει συνολική ισχύ 727 PS για την M5 και 748 PS για την XM. Σύμφωνα με τη BMW, το λογισμικό και η συνεργασία των δύο μονάδων έχουν εξελιχθεί περαιτέρω, ώστε οι επιδόσεις και η οδηγική αίσθηση να παραμένουν ίδιες με πριν. Με άλλα λόγια, η εμπειρία πίσω από το τιμόνι δεν αλλάζει.
Η ίδια η BMW υποστηρίζει ότι οι επεμβάσεις στο σύστημα κίνησης δεν έχουν καμία αρνητική επίδραση στη δυναμική συμπεριφορά. Οι χρόνοι επιτάχυνσης και η τελική ταχύτητα παραμένουν ακριβώς οι ίδιοι, χάρη στον «έξυπνο» έλεγχο του υβριδικού συστήματος που αντισταθμίζει τη μειωμένη ισχύ του V8 με πρόσθετη ηλεκτρική υποβοήθηση. Για τον οδηγό, αυτό μεταφράζεται σε μηδενικές υποχωρήσεις στην απόλαυση.
Οι BMW M5 και XM που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 7 θα είναι διαθέσιμες από τον Μάρτιο του 2026 με ελαφρά αυξημένη τιμή (περίπου 1.000-1.500 ευρώ) ως συνέπεια του κόστος που συνεπάγονται οι τεχνικές αναβαθμίσεις.
