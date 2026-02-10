Οι BMW M5 και ΧΜ συμμορφώνονται με το Euro 7

Η συμμόρφωση στιςείναι κάτι που δεδομένα θα αναγκάσει πολλούς κατασκευαστές σεσε κινητήρες και μονάδες ισχύος. Λογικά οι αλλαγές θα είναι πιο εκτενείς σε συστήματα υψηλής απόδοσης όπου κάθε λειτουργική παράμετρος είναι ρυθμισμένη με στόχο την απόλυτη ισχύ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της BMW M η οποία προχώρησε σετων Μ5 και ΧΜ.Στην καρδιά των αλλαγών βρίσκεται η, μιας λύσης που αυξάνει την αποδοτικότητα και μειώνει τις εκπομπές ρύπων, παρατείνοντας τον χρόνο ανοίγματος των βαλβίδων εισαγωγής. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η συμπίεση και οι θερμοκρασίες καύσης. Μέρος από την απώλεια ισχύος καλύπτεται από την αναβαθμισμένη διαχείριση του κινητήρα, τους νέους υπετροφοδότες και την αναβάθμιση του συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων. Παρ’ όλα αυτά,Παρά αυτή τη μείωση η συνολική απόδοση του συστήματος στις BMW M5 και XM παραμένει αμετάβλητη. Ο ηλεκτρικός κινητήρας του M HybridΣύμφωνα με τη BMW, το λογισμικό και η συνεργασία των δύο μονάδων έχουν εξελιχθεί περαιτέρω, ώστε οι επιδόσεις και η οδηγική αίσθηση να παραμένουν ίδιες με πριν. Με άλλα λόγια,Η ίδια η BMW υποστηρίζει ότι οι επεμβάσεις στο σύστημα κίνησηςΟι χρόνοι επιτάχυνσης και η τελική ταχύτητα παραμένουν ακριβώς οι ίδιοι, χάρη στον «έξυπνο» έλεγχο του υβριδικού συστήματος πουΓια τον οδηγό, αυτό μεταφράζεται σε μηδενικές υποχωρήσεις στην απόλαυση.Οι BMW M5 και XM που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 7με ελαφρά αυξημένη τιμή (περίπου 1.000-1.500 ευρώ) ως συνέπεια του κόστος που συνεπάγονται οι τεχνικές αναβαθμίσεις.