Το πρωτότυπο Vision BMW Alpina γίνεται cabrio

Το Vision BMW Alpina concept που παρουσιάστηκε πρόσφατα στοέδωσε ήδη μια πρώτη γεύση από αυτή τη νέα σχεδιαστική και φιλοσοφική κατεύθυνση της Alpina στην εποχή της ως μέλος του ομίλου BMW. Ένα ανεπίσημο αλλά ιδιαίτερα καλοδουλεμένο ψηφιακό render ήρθε, δημιουργώντας ίσως μία από τις πιο ελκυστικές σύγχρονες BMW που δεν θα μπουν ποτέ στην παραγωγή.Η μετάβαση από κλειστό coupe σε ανοιχτό grand tourer μοιάζει σχεδόν φυσική. Οι αναλογίες του αμαξώματος, το υπερβολικά μακρύ καπό και το χαμηλό προφίλ του concept, χαρίζοντας στο αυτοκίνητο μια αισθητική που παραπέμπει περισσότερο σε Bentley ή Aston Martin παρά σε παραδοσιακή BMW.Το ίδιο το Vision BMW Alpina είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα χάρη. Η φιλοσοφία του concept βασίζεται στην έννοια των εκλεπτυσμένων επιδόσεων. Δηλαδή στην υψηλή ταχύτητα, τη δύναμη και την τεχνολογία, αλλά με έμφαση στην άνεση, την ησυχία, την ποιότητα κύλισης και την πολυτέλεια μεγάλων αποστάσεων.Η λεπτομέρεια που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη πρόταση είναι ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου η BMW έχει ουσιαστικά απομακρυνθεί από αυτή τη φιλοσοφία., οι ανοιχτές εκδόσεις περιορίζονται πλέον στη Σειρά 4, ενώ η αγορά συνολικάΜέσα σε αυτό το περιβάλλον, μια Alpina Cabrio με V8 κινητήρα αποκτά σχεδόν ρομαντική διάσταση.Ασφαλώς, οι πιθανότητες παραγωγής ενός τέτοιου μοντέλου είναι ελάχιστες.για το μέλλον της μάρκας και λιγότερο ως προπομπός συγκεκριμένου μοντέλου παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, η τεράστια απήχηση που έχει ήδη αποκτήσει το cabrio render αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει κοινό για αυτοκίνητα που δίνουν προτεραιότητα στο στιλ, στον χαρακτήρα και στην αίσθηση ειδικής περίστασης.