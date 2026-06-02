Τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά του Tesla Semi

Η Tesla μπορεί να παρουσίασε το Semi ήδη από το 2017, όμως μόλις τώρα αρχίζουν να αποκαλύπτονται τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού φορτηγού που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.





Λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των παραδόσεων, έγγραφα πιστοποίησης από την California Air Resources Board (CARB), την κυβερνητική υπηρεσία της Καλιφόρνια που είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, έφεραν στο φως τις πρώτες επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες, την αυτονομία και τα συστήματα κίνησης του Tesla Semi. Και οι αριθμοί είναι πραγματικά εντυπωσιακοίΣύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το Semi θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις, τιςκαι. Αμφότερες χρησιμοποιούν μπαταρίες νέας γενιάς ιόντων λιθίου, με τη βασική έκδοση να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητακαι τη μεγαλύτερη να εκτοξεύεται στιςΟι αντίστοιχες αυτονομίες αγγίζουν ταχιλιόμετρα για την Standard Range και έωςχιλιόμετρα για την Long Range, αριθμοί που τοποθετούν το ηλεκτρικό φορτηγό της Tesla στην κορυφή της κατηγορίας.Συγκριτικά, τοχρησιμοποιεί μπαταρίες έωςκαι προσφέρει αυτονομία περίπου 500 χιλιομέτρων, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες της Tesla στον συγκεκριμένο τομέα.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεχνολογία φόρτισης. Οι μπαταρίες του Semi χρησιμοποιούν τις ίδιες κυψέλες «τύπου 4680» που συναντάμε και στο, ενώ υποστηρίζουν φόρτιση ισχύος έως και