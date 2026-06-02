Τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά του Tesla Semi
Επίσημα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι το ηλεκτρικό φορτηγό της αμερικάνικης εταιρείας δεν είναι απλά ένα εντυπωσιακό project, αλλά ένα όχημα με κορυφαίες επιδόσεις και τεχνολογία αιχμής.

Η Tesla μπορεί να παρουσίασε το Semi ήδη από το 2017, όμως μόλις τώρα αρχίζουν να αποκαλύπτονται τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού φορτηγού που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.

Λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των παραδόσεων, έγγραφα πιστοποίησης από την California Air Resources Board (CARB), την κυβερνητική υπηρεσία της Καλιφόρνια που είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, έφεραν στο φως τις πρώτες επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες, την αυτονομία και τα συστήματα κίνησης του Tesla Semi. Και οι αριθμοί είναι πραγματικά εντυπωσιακοί
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το Semi θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις, τις Standard Range και Long Range. Αμφότερες χρησιμοποιούν μπαταρίες νέας γενιάς ιόντων λιθίου, με τη βασική έκδοση να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 548 kWh και τη μεγαλύτερη να εκτοξεύεται στις 822 kWh.

Οι αντίστοιχες αυτονομίες αγγίζουν τα 523 χιλιόμετρα για την Standard Range και έως 805 χιλιόμετρα για την Long Range, αριθμοί που τοποθετούν το ηλεκτρικό φορτηγό της Tesla στην κορυφή της κατηγορίας.

Συγκριτικά, το Mercedes-Benz eActros 600 χρησιμοποιεί μπαταρίες έως 621 kWh και προσφέρει αυτονομία περίπου 500 χιλιομέτρων, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες της Tesla στον συγκεκριμένο τομέα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεχνολογία φόρτισης. Οι μπαταρίες του Semi χρησιμοποιούν τις ίδιες κυψέλες «τύπου 4680» που συναντάμε και στο Tesla Cybertruck, ενώ υποστηρίζουν φόρτιση ισχύος έως και 1,2 MW.

Χάρη σε αυτή τη δυνατότητα, το φορτηγό μπορεί να φορτίσει έως το 60% της μπαταρίας του μέσα σε μόλις 30 λεπτά, χρόνος εξαιρετικά σημαντικός για τις επαγγελματικές μεταφορές.
Οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες χαμηλά στο πλαίσιο, συμβάλλοντας σε χαμηλότερο κέντρο βάρους και καλύτερη οδική συμπεριφορά. Μάλιστα, στην έκδοση Long Range το σασί είναι μεγαλύτερο προκειμένου να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο πακέτο μπαταριών.

Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκαν και τα επίσημα στοιχεία ισχύος των ηλεκτροκινητήρων. Και οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν διάταξη με τρεις ηλεκτροκινητήρες στους πίσω άξονες του τριαξονικού τράκτορα, με την Tesla να ονομάζει το συγκεκριμένο σύστημα TTSL4ELCPSHD.

Η έκδοση Standard αποδίδει 525 kW (714 ίππους), ενώ η κορυφαία Long Range ανεβάζει την απόδοση στα 800 kW (1.088 ίππους). Πρόκειται για επίπεδα ισχύος που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητα για επαγγελματικό όχημα μηδενικών ρύπων.
Παρά τις συνεχείς καθυστερήσεις που σημάδεψαν την πορεία του μοντέλου από το 2017 μέχρι σήμερα, η Tesla φαίνεται πλέον έτοιμη να περάσει στην επόμενη φάση. Η παραγωγή του Semi έχει ήδη ξεκινήσει και οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες.

